ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 21.09.2025
05:11  Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" - яркое видео
04:11  Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
02:54  EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
01:29  Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
00:05  Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
14:10  "Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
12:45  Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
00:25  Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения
00:18  SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана
00:05  ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
01:16  Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба, - Антон Трофимов
00:29  Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
15:17  МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Михаил Пшеничников

Русские войска в виде 25-й и 20-й гвардейских общевойсковых армий после успехов в очистке от ВСУ Кременских лесов создали все предпосылки для одного из финальных сражений за освобождение ДНР.



25-я армия выходит на коммуникации между Северском и Красным Лиманом, попутно получив возможностью атаковать тылы Северской группировки противника через узкие участки течения реки Северский Донец. В свою очередь, части 20-й армии пробиваются к реке севернее Красного Лимана. Город уже скоро может оказаться в охвате. Таким образом, незалежной грозит потеря сразу двух городов: Красного Лимана и Северска. И эта опасность дополняется тем, что ВСУ скованы боями на всей протяженности ЛБС, а главным "пожирателем" их резервов стала украинская группировка, пытающаяся переломить ход сражения у Доброполья. К северу от Славянско-Краматорской агломерации для неприятеля стремительно назревает кризис, равный тем, что были у него в Новогродовке и Селидово. Эти города украинскими гарнизонами были быстро оставлены именно из-за того, что у Киева не нашлось свободных резервов.

Юго-западнее Славянска и Краматорска, где ВСУ сосредоточили основные усилия и перебросили много боеспособных частей, еще способных атаковать, можно увидеть специфическую картину. Главная "крепость" неприятеля в виде Славянско-Краматорской агломерации в оставшейся под его контролем части ДНР попадает в охват. А все маршруты ее обеспечения становятся зоной интенсивной охоты наших операторов дронов.

Оборонительный замысел противника

Главная задача ВСУ – всеми силами облегчить положение на Покровском и Добропольском направлениях. Высшее военное и политическое руководство Украины прилагает усилия, чтобы срезать оперативный выступ 51-й армии ВС РФ поблизости от Доброполья. Противник не жалеет сил и средств для этой затеи, которая, судя по его планам, должна вынудить русские войска отойти от Доброполья и частично деблокировать Покровск с Мирноградом. В случае успеха Киев получит длительную передышку, необходимую для совершенствования оборонительной системы на всех центральных участках зоны СВО. Реализация ранее описанного плана также позволит неприятелю перебрасывать свои войска для решения уже второстепенных задач. Проще говоря, причины того, почему украинский генштаб не считается ни с какими потерями, очевидны.

Однако ни в середине августа, ни на данный момент противнику не удалось отвести смертельную угрозу от Покровско-Мирноградского оборонительного района и решить вопрос с прорвавшимися силами 51-й армии у Доброполья. Такое положение вещей с высокой долей вероятности перейдет в еще более серьезную степень ухудшения кризиса ВСУ на оставшейся под их контролем части Донбасса.

После того как украинские войска окончательно исчерпают наступательные возможности своих ударных "кулаков", настанет новый этап боев. С изменением погодных условий интенсивность операций обеих сторон чуть-чуть снизится. Однако предстоящий месяц весьма важен как для ВС РФ, так и для противника, ведь решается судьба сроков начала кульминационных сражений за Донбасс.

Успех русской армии на земле закроет для Киева окно возможностей в переговорных процессах. Именно положение на фронте подталкивает Зеленского вновь и вновь говорить о том, что он готов встретиться с Владимиром Путиным, не выдвигая никаких предварительных условий. По мере усугубления кризиса ВСУ риторика украинского лидера продолжит меняться в сторону большей сговорчивости.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758402300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2025 года №997
- Парк Мира и согласия открыли участники Съезда лидеров мировых и традиционных религий
- Олжас Бектенов принял участие во встрече глав правительств стран Организации тюркских государств в Бишкеке
- Государственный советник Ерлан Карин встретился с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мохаммедом Аль-Маликом
- Кадровые перестановки
- Smart Data Finance и чашка кофе: новые возможности цифрового Минфина
- В Мажилисе обсудили применение искусственного интеллекта в социальной сфере
- Казахстан утверждает национальные стандарты внедрения искусственного интеллекта в образование
- Национальный Банк провел встречу с руководителями банков второго уровня
