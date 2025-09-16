|Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
00:05 21.09.2025
Кульминация битвы за Донбасс приближается
Михаил Пшеничников
Русские войска в виде 25-й и 20-й гвардейских общевойсковых армий после успехов в очистке от ВСУ Кременских лесов создали все предпосылки для одного из финальных сражений за освобождение ДНР.
25-я армия выходит на коммуникации между Северском и Красным Лиманом, попутно получив возможностью атаковать тылы Северской группировки противника через узкие участки течения реки Северский Донец. В свою очередь, части 20-й армии пробиваются к реке севернее Красного Лимана. Город уже скоро может оказаться в охвате. Таким образом, незалежной грозит потеря сразу двух городов: Красного Лимана и Северска. И эта опасность дополняется тем, что ВСУ скованы боями на всей протяженности ЛБС, а главным "пожирателем" их резервов стала украинская группировка, пытающаяся переломить ход сражения у Доброполья. К северу от Славянско-Краматорской агломерации для неприятеля стремительно назревает кризис, равный тем, что были у него в Новогродовке и Селидово. Эти города украинскими гарнизонами были быстро оставлены именно из-за того, что у Киева не нашлось свободных резервов.
Юго-западнее Славянска и Краматорска, где ВСУ сосредоточили основные усилия и перебросили много боеспособных частей, еще способных атаковать, можно увидеть специфическую картину. Главная "крепость" неприятеля в виде Славянско-Краматорской агломерации в оставшейся под его контролем части ДНР попадает в охват. А все маршруты ее обеспечения становятся зоной интенсивной охоты наших операторов дронов.
Оборонительный замысел противника
Главная задача ВСУ – всеми силами облегчить положение на Покровском и Добропольском направлениях. Высшее военное и политическое руководство Украины прилагает усилия, чтобы срезать оперативный выступ 51-й армии ВС РФ поблизости от Доброполья. Противник не жалеет сил и средств для этой затеи, которая, судя по его планам, должна вынудить русские войска отойти от Доброполья и частично деблокировать Покровск с Мирноградом. В случае успеха Киев получит длительную передышку, необходимую для совершенствования оборонительной системы на всех центральных участках зоны СВО. Реализация ранее описанного плана также позволит неприятелю перебрасывать свои войска для решения уже второстепенных задач. Проще говоря, причины того, почему украинский генштаб не считается ни с какими потерями, очевидны.
Однако ни в середине августа, ни на данный момент противнику не удалось отвести смертельную угрозу от Покровско-Мирноградского оборонительного района и решить вопрос с прорвавшимися силами 51-й армии у Доброполья. Такое положение вещей с высокой долей вероятности перейдет в еще более серьезную степень ухудшения кризиса ВСУ на оставшейся под их контролем части Донбасса.
После того как украинские войска окончательно исчерпают наступательные возможности своих ударных "кулаков", настанет новый этап боев. С изменением погодных условий интенсивность операций обеих сторон чуть-чуть снизится. Однако предстоящий месяц весьма важен как для ВС РФ, так и для противника, ведь решается судьба сроков начала кульминационных сражений за Донбасс.
Успех русской армии на земле закроет для Киева окно возможностей в переговорных процессах. Именно положение на фронте подталкивает Зеленского вновь и вновь говорить о том, что он готов встретиться с Владимиром Путиным, не выдвигая никаких предварительных условий. По мере усугубления кризиса ВСУ риторика украинского лидера продолжит меняться в сторону большей сговорчивости.