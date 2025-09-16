 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 21.09.2025
Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
01:29 21.09.2025

Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение" стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.

"Победил Дык Фук, Вьетнам", - сказал Матвиенко во время подведения итогов.



Согласно данным из сводной таблицы голосования, Дык Фук набрал 422 балла. Второе место у трио Nomad из Киргизии (373 балла), третье - у представительницы Катара Даны Аль-Мир (369).



Финал конкурса состоялся в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. Открывали концерт посол конкурса Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре".

Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам. Он пожелал им успехов и чувства поддержки зрителей, назвав финал "Интервидения" одним из наиболее ожидаемых культурных событий года. Президент выразил уверенность, что оно станет одним из самых узнаваемых и любимых конкурсов во всем мире.



В конкурсе должны были принять участие артисты из 23 стран, однако представительница США Vassy не смогла выступить из-за давления со стороны правительства Австралии. При этом Штаты остались полноправными участниками и были представлены в составе жюри в лице Джо Линна Тернера.

Представитель России Shaman выступил девятым, исполнив песню "Прямо по сердцу". Он попросил жюри не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства не претендует на победу.



Дык Фук пел, стоя на подвижной платформе, его выступление также сопровождалось фаер-шоу. Композиция сочетала в себе различные музыкальные жанры, певец сорвал бурные овации зала.

Финал конкурса завершился песней Million Voices в исполнении всех участников конкурса.

В следующем году "Интервидение" примет Саудовская Аравия.

Указ о проведении "Интервидения" Путин подписал в начале февраля. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758407340


