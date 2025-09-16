Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии

01:29 21.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение" стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.



"Победил Дык Фук, Вьетнам", - сказал Матвиенко во время подведения итогов.



