EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь

02:54 21.09.2025

Reuters невольно раскрыло аферу с "российскими залетами" в Эстонию, Польшу и Румынию?

20 сентября 2025



На фоне намерения США сократить помощь в сфере безопасности странам Балтии и другим европейским, граничащим с Россией, российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии и пролетели над польской нефтегазовой платформой, что обеспокоило аналитиков. Об этом сообщает агентство Reuters.



Как передает агентство, в конце августа Пентагон сообщил дипломатам Латвии, Литвы и Эстонии, что Соединенные Штаты планируют сократить им военную помощь. В США считают, что Европа должна меньше зависеть от Америки и сама обеспечивать собственную безопасность.



Ряд европейских дипломатов опасаются, что этот шаг может придать смелости президенту России Владимиру Путину, отмечает Reuters.



"В пятницу они, возможно, оказались правы. Российские самолеты МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии примерно на 10 минут, сообщила Эстония, прежде чем их прогнали итальянские F-35. Россия отрицала нарушение воздушного пространства Эстонии, заявив, что ее самолеты пролетали над нейтральными водами. Через несколько часов российские самолеты пролетели над польской нефтяной платформой, сообщила Варшава. На прошлой неделе в Польше были сбиты российские беспилотники", - говорится в публикации.



Отмечается, что реакция США на эти инциденты была сдержанной. Президент Дональд Трамп, мол, не комментировал последнее "вторжение" нескольких часов, прежде чем заявить, что это может быть "большой проблемой". А после инцидента в Польше он вообще написал в Truth Social нечто загадочное: "Ну вот (началось. - EADaily)!"



