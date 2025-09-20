|EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
02:54 21.09.2025
Reuters невольно раскрыло аферу с "российскими залетами" в Эстонию, Польшу и Румынию?
20 сентября 2025
На фоне намерения США сократить помощь в сфере безопасности странам Балтии и другим европейским, граничащим с Россией, российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии и пролетели над польской нефтегазовой платформой, что обеспокоило аналитиков. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как передает агентство, в конце августа Пентагон сообщил дипломатам Латвии, Литвы и Эстонии, что Соединенные Штаты планируют сократить им военную помощь. В США считают, что Европа должна меньше зависеть от Америки и сама обеспечивать собственную безопасность.
Ряд европейских дипломатов опасаются, что этот шаг может придать смелости президенту России Владимиру Путину, отмечает Reuters.
"В пятницу они, возможно, оказались правы. Российские самолеты МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии примерно на 10 минут, сообщила Эстония, прежде чем их прогнали итальянские F-35. Россия отрицала нарушение воздушного пространства Эстонии, заявив, что ее самолеты пролетали над нейтральными водами. Через несколько часов российские самолеты пролетели над польской нефтяной платформой, сообщила Варшава. На прошлой неделе в Польше были сбиты российские беспилотники", - говорится в публикации.
Отмечается, что реакция США на эти инциденты была сдержанной. Президент Дональд Трамп, мол, не комментировал последнее "вторжение" нескольких часов, прежде чем заявить, что это может быть "большой проблемой". А после инцидента в Польше он вообще написал в Truth Social нечто загадочное: "Ну вот (началось. - EADaily)!"
Тем временем аналитики "выразили обеспокоенность тем, что мягкая реакция США на последние провокации России только подтолкнет Путина к более агрессивным шагам". Как заявил старший научный сотрудник "Атлантического совета"* Алекс Плицас, дальнейший вывод американских войск "приведет нас к более провокационным действиям со стороны Путина, поскольку он считает, что Европа слабее, потому что ее можно разделить, особенно без поддержки США".
Таким образом, кажется, вырисовывается любопытная картина: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы заставить США продолжать раскошеливаться на собственную "безопасность", хотя очевидно, что никакая опасность со стороны России ей не грозит. О чем, кстати, говорил и сам Трамп.
Как передавало EADaily, Министерство обороны РФ отреагировало на обвинение со стороны Эстонии в том, что три российских военных самолета якобы вторглись в воздушное пространство прибалтийской страны.
Соответствующее заявление опубликовала в субботу, 20 сентября пресс-служба российского военного ведомства. В нем говорится, что 19 сентября 2025 года три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.
Напомним, обвинения со стороны европейских стран, обвиняющих Россию в якобы нарушении ее беспилотниками воздушного пространства Польши, являются голословными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ