Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
04:11 21.09.2025

Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов
Роль СССР и Монголии в разгроме империалистической Японии признавалась и на Востоке, и на Западе

20.09.2025 | Алексей ЧИЧКИН

Активное участие Монгольской народно-революционной армии в освобождении северного и северо-восточного Китая от японской оккупации стало блестящим примером трехстороннего военно-политического союза СССР, Улан-Батора и Чунцина [В период японо-китайской войны в 1937-1945 после оккупации японцами Нанкина Чунцин выполнял роль столицы Китайской Республики].

Более того, оно выдвинуло Монголию в ряды весомых в военно-политическом плане союзников в Азии, что впоследствии признавали многие западные эксперты и политики. Среди них – генерал-губернатор Индии (в 1946-1947 гг.) лорд Маунтбеттен; британский губернатор Бирмы (1945-47 гг.), Хьюберт Рэмс, а также главком войск Нидерландской Ост-Индии (НОИ) в Юго-Восточной Азии и Океании (1941-1946 гг.) Хубертус ван Моок. Как отмечает российский политолог Андрей Дмитриев, "Монголия играла в 30-40-х важную роль в международных делах – в первую очередь как фактор сдерживания милитаристской Японии, желавшей покорить Азию. Советские и монгольские войска поставили крест на этих планах на Халхин-Голе в 1939 году и в финале Второй Мировой войны в 1945-м. Сами монголы обрели новый уровень национального самосознания, отстояв свободу в боях". Основные контуры предстоящих совместных военных операций СССР и Монголии против Японии были обозначены в ходе встречи И.В. Сталина с главкомом и премьер-министром Монголии маршалом Х. Чойбалсаном в Москве 5 июля 1945 г.

"...У советско-монгольской хорошо оснащенной и мобильной конно-механизированной группы генерала Плиева сперва были проблемы, поскольку она шла через пустыни Монголии, преодолевая сопротивление маньчжурской и монгольской кавалерии (1), тем более, в условиях пыльных бурь в тот период, – описывает ход военных действий на первом этапе Маньчжурской операции американское издание Warfare History Network в статье "Как Россия сокрушила Японию в Маньчжурии". – Это была гражданская война в миниатюре. Тем не менее кавалеристы пробились вперед и на четвертый день взяли Дабаньшан. Этот прямой путь на Пекин – Калган, Хух-хото, порт Тяньцзинь. Результаты действий этой конно-механизированной группы были ошеломляющими для японцев. И тем более для войск Чан Кайши".

Монголия играла в 1930-1940-х гг. важную роль в международных делах, в первую очередь как фактор сдерживания милитаристской Японии, желавшей покорить Азию. Советские и монгольские войска поставили крест на этих планах на Халхин-Голе в 1939 году и в финале Второй Мировой войны в 1945-м. Сами монголы обрели новый уровень национального самосознания, отстояв свободу в боях".

Основные контуры предстоящих совместных военных операций СССР и Монголии против Японии были определены в ходе встречи И.В. Сталина с главкомом и премьер-министром Монголии маршалом Х. Чойбалсаном в Москве 5 июля 1945 г.

Авторы этой и других публикаций отмечают также, что советско-монгольские войска даже без участия гоминьдановских сил были способны освободить районы Китая, захваченные Японией в 1931-м (Маньчжурия) и в 1937-1944 годах.

Вышеупомянутый генерал-лейтенант НОИ Хубертус ван Моок заявил в конце ноября 1942 года на совещании союзного командования в ЮВА и на Тихом океане: "...в Токио не отвечают на просьбы Берлина о демонстрации японской военной силы у границ с СССР или Монголией. Потому что Сталинград вынудит Японию увеличить политическую дистанцию в союзе с Германией и вскоре перейти к обороне на многих, если не на всех участках азиатско-тихоокеанского фронта". Ван Моок верно угадал тенденции японской политики, начиная с советского контрнаступления под Сталинградом, увенчавшегося полным разгромом группы армий под командованием Паулюса. Еще ранее вектор японской экспансии отчасти переориентировался на юг, в сторону колониальных владений Нидерландов – небольшой страны, оккупированной нацистами еще в 1940 году. 10 июля 1942 г. Советский Союз установил дипломатические отношения с правительством Нидерландов в изгнании на уровне миссий. В этом же году миссии были преобразованы в посольства. Торговля СССР с будущей Индонезией (Голландской Ост-Индией) продолжалась в том числе по линии ленд-лиза.

По данным наркомата внешней торговли за 22 июня 1941 г. – 31 декабря 1945 г., объем советского импорта из этого региона составил 14,2 млн руб. Но все поставки оттуда были осуществлены только в 1941 и 1942 гг. на 12 и 2,2 млн руб.

Не меньше 70 % составляли в 1941-42 гг. в основном сырьевые грузы, а также рыбные изделия, тропическая древесина. Советский экспорт в "Нидерландскую Ост-Индию" (НОИ) отсутствовал. Летом-осенью 1942 г. почти вся НОИ была оккупирована Японией: под контролем эмигрантского правительства Голландии (в Лондоне) и союзников до сентября 1945 г. оставался только юго-западный район Западного Ириана (западный регион Папуа-Новой Гвинеи).

СССР готов был расплачиваться с такими поставщиками золотом, но пример "старших" союзников диктовал ленд-лиз. Все расчеты с голландской стороной откладывались на время после войны.

Доля грузов ленд-лиза, контрактуемых британцами и американцами для СССР в НОИ, в поставках с юга и юго-запада голландского Западного Ириана в 1941-1942 гг. превышала 70 %. Поставки осуществлялись во Владивосток; зимой 1941–1942 гг. через Иран проследовало около четверти поставок в СССР из НОИ.

Небезынтересны и смежные факторы союзничества СССР и Нидерландов в военные годы. Поставки по ленд-лизу алюминия в СССР за сентябрь 1941 г. – октябрь 1945 г. из США и Канады составили около 330 тыс. тонн – почти на треть больше, чем произвел СССР за тот период, причем североамериканский алюминий производился более чем на треть из сырья (бокситов) южноамериканской Голландской Гвианы (с 1975 г. Суринам). Почти 25 % объема нефтепродуктов, поставленных в СССР, были произведены на нефтеперерабатывающих заводах на голландских южнокарибских островах Аруба и Кюрасао и отправлялись оттуда (эти острова сохраняются в составе Нидерландов).

Германией и Японией были оккупированы почти 80 % общей территории и свыше 90 % совокупного населения Голландии и ее колоний, в том числе, как упоминалось выше, сама европейская метрополия. Отчасти это компенсировалось сохранением под контролем эмигрантского королевского правительства в Лондоне экономически значимых зарубежных территорий и большей части военного и торгового флота, усиливавших военно-технический и в целом экономический потенциал союзников, включая поставки по ленд-лизу. Данный сюжет подробно отражен в книге "Neerland's Zeemacht in Oorlog" (London, Netherlands Publishing Co, 1944) лейтенанта 1-го ранга ВМФ Нидерландов военного историка Андре Кроозе, который пишет: "...оккупация Голландии стала подлинной катастрофой для Голландской Ост-Индии. Но, когда в мае 1940 г. Голландия была атакована, 22 немецких судна общим водоизмещением 135 533 тонны были захвачены в Ост-Индии. Они стали существенным добавлением к морским силам союзников в большом регионе и к возможностям ленд-лиза".

Нелишне отметить, что союзнические операции по освобождению от японской оккупации южного региона Юго-Восточной Азии, включая Нидерландскую Ост-Индию, приходятся на май-июль 1945 г., в преддверии вступления в войну СССР и Монголии. Как отмечал командующий (с середины 1944 г.) англо-американскими войсками в регионе генерал-лейтенант австралиец Лесли Морсхед, союзники были уверены, что в Токио знают о планах Москвы и Улан-Батора вскоре вступить в войну с Японией, укреплявшей границы с СССР и Монголией. Соответственно, у доживавшей последние месяцы Японской империи не было возможностей перебросить воинские части на островах Юго-Восточной Азии.

Так и случилось: союзники к началу августа 1945-го почти полностью освободили Борнео, все Моллукские острова, большую часть Суматры, Сулавеси в составе Нидерландской Ост-Индии, официально вернувшейся под контроль метрополии со дня Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 г.: от имени Нидерландов Акт подписал адмирал-лейтенант ВМФ Конрад Эмиль Ламберт Хелфрих. Практически сразу голландцы вступили в затяжную 5-летнюю войну с местными национально-освободительными силами, проиграв ее к началу 1950-х годов благодаря всесторонней поддержке провозглашенной в 1945 г. Индонезии Советским Союзом и Китаем. А еще через десятилетие, утратив контроль за Западным Ирианом (западное Папуа) в пользу Индонезии, в 1962 г. Голландия навсегда ушла из Юго-Восточной Азии.

Примечание

(1) Имеются в виду силы марионеточного "государства Маньчжоу-Го" и т. н. менцзянского правительства на оккупированной китайской территории под плотной опекой японских офицеров.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758417060


