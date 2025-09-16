Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" - яркое видео

05:11 21.09.2025

В Балыкчи завершились командно-штабные учения Коллективных сил развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2025".



В мероприятии участвовали начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, первый замминистра обороны Кыргызстана Эрлис Тердикбаев и другие официальные лица.



