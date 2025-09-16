|Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" - яркое видео
05:11 21.09.2025
В Балыкчи завершились командно-штабные учения Коллективных сил развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2025".
В мероприятии участвовали начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, первый замминистра обороны Кыргызстана Эрлис Тердикбаев и другие официальные лица.
В учениях были задействованы военнослужащие Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана, а также представители Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.
По легенде, военные стран ОДКБ, а также сотрудники милиции и МЧС уничтожили террористов, вторгшихся в Кыргызстан и спасли местное население.
В рамках учений гости наблюдали за маневрами армейской авиации, беспилотной авиации (БПЛА), бронетехника, а также боевые катера. Всего привлечено около 500 единиц различной боевой техники и порядка 1200 военнослужащих стран ОДКБ.