Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, - Сергей Андреев

12:51 21.09.2025 Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии

21.09.2025 | Сергей АНДРЕЕВ



В конце июля из Центральной Азии пришла тревожная новость: афганский филиал ИГИЛ* в лице ИГ-Хорасан ("Вилаят Хорасан", ИГИЛ-К) (запрещен в РФ) усиливает вербовку местных радикалов, в фокусе у него таджики, узбеки и хазарейцы.



Турецкое издание "Анадолу", задаваясь вопросом, почему ИГИЛ планирует нападения на Россию, Иран и Центральную Азию, а не на Запад или США?, тут же дает на него ответ: это выгодно силам, у которых "Исламское государство" выступает в роли субподрядчика. Более чем прозрачный намек на США. И делает его ведущее турецкое медиа, которое находится под контролем государства-члена НАТО. Основной целью деятельности растущих террористических группировок турецкие аналитики считают не только Россию, но и Китай. А основной зоной, в которой будет возрастать деятельность джихадистов, как прогнозируют турецкие аналитики, наряду с Африкой (регион Сахель) будет именно Центральная Азия (регион Хорасан).



Группировка ИГ-Хорасан, считающая врагом Россию, а также шиитский Иран и Китай, где ограничиваются права мусульман, взяла в 2024 г. на себя ответственность за страшнейший за 20 лет теракт в России – в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Исполнителями ФСБ назвала четырех граждан Таджикистана. Как минимум двое из них – Шамсиддин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода – перед терактом прибыли на некоторое время в Турцию (Стамбул), а затем вылетели оттуда в Москву. Источники "Sputnik-Таджикистан" отмечали, что Ш. Фаридуни был связан с таджикскими экстремистскими организациями, а непосредственно для нападения на "Крокус" его подготовили в Стамбуле "наставники, воевавшие в Афганистане и Сирии в рядах ИГИЛ". Также в подготовке теракта Москва обвинила всемерно покровительствующих исламистам США и их киевских марионеток.



Благодаря подобным "Вилаяту Хорасан" структурам – ИГИЛ и Аль-Каиды*, американцы вместе с турками и британцами и сегодня продолжают активно использовать исламистский фактор для дестабилизации обстановки в ЦА и направления его деструктивной энергии на север, в сторону СНГ и РФ. Причем с этой целью задействуются вскормленные в свое время спецслужбами англосаксов и турок джихадисты и ультрарадикалы всех мастей, даже настроенные по отношению друг к дружке крайне враждебно. Благодаря этому тот же ИГ-Хорасан остается в регионе ЦА весьма активным и хорошо вооруженным игроком, несмотря на серьезные потери, нанесенные ему силами конкурентов из "Талибана". Группировка меняет тактику и делает на территории Афганистана ставку на вербовку недовольных и уязвимых, прежде всего, представителей этнических меньшинств и выходцев из стран Центральной Азии.



В новом докладе International Crisis Group об этом говорится следующее. Ключевой целевой аудиторией ИГ-Хорасан становятся таджики, узбеки и хазарейцы, вытесненные в регионе из системы власти талибами. Чтобы привлечь молодых боевиков, разочарованных нынешним режимом Афганистана, группировка активно распространяет панисламистскую ИГИЛовскую пропаганду, одновременно обвиняя "Талибан" в "местечковости" (отказе от глобального джихада) и сближении с признавшей их Россией и Китаем.



Хотя давление со стороны талибов привело к ликвидации ряда командиров ИГ-Хорасан, группировка продолжает сохранять мобильность и децентрализованную структуру. Это позволяет ей не только выживать, но и расширять влияние, прежде всего, за счет экспорта идеологии за пределы Афганистана. В последние годы "Вилаят Хорасан" был причастен к ряду масштабных терактов не только в России, но и в союзном китайцам Пакистане и Иране.



При этом боевики из Центральной Азии играют в международных операциях структур ИГИЛ все более заметную роль. Западные аналитики пишут, что социальное и политическое отчуждение может перевесить религиозные и идеологические различия, делая регион ЦА особенно уязвимым к радикализации. Авторы доклада International Crisis Group указывают: ИГ-Хорасан и транснациональные сети ИГИЛ в целом больше не борются за территорию. Главная цель исламистов и джихадистов сегодня – умы и симпатии маргинализированных слоев общества, и все чаще в соответствующем прицеле оказывается Центральная Азия.



Весной 2024 года стало известно, что половину своих сил ИГИЛ вербует из одного лишь Таджикистана. Аналитики NYT списывают это на "различные проблемы, одной из которых является проблема бедности", они "сделали таджиков уязвимыми" для вербовки в террористические группировки вроде ИГ-Хорасан. Дескать, новое поколение таджиков полностью утратило свои убеждения и веру в будущее. И теперь у Таджикистана есть только два варианта: светская диктатура или наличие у власти ИГИЛ или других радикальных исламистско-джихадистских группировок. В связи с этим западные эксперты считают (и подводят к такому выводу общественное мнение), что не существует единого рецепта или формулы экстремизма, а для многих молодых таджиков "личные обиды перевешивают геополитические соображения".



В конце марта прошлого года глава политического офиса движения "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин заявил, что ИГИЛ выводит свои центры подготовки за пределы Афганистана: "Возможно, некоторые члены "Вилаят Хорасан" и есть в Афганистане, но вы же знаете, что Хорасан – это не только Афганистан, он также включает в себя Пакистан, Индию, Иран, Центральную Азию... Сейчас они скрываются за пределами Афганистана, и вы знаете, что не все они являются гражданами Афганистана".



За полгода до этого директор ФСБ РФ Александр Бортников озвучил на совете глав спецслужб СНГ в Баку доклад, содержащий следующие тезисы: "В ближайшей перспективе "Вилаят Хорасан" может достичь потенциала, который позволит ей совершать террористические атаки за пределами Афганистана. Ее главари не скрывают планов по объединению разрозненных группировок и их экспансии в сопредельные страны, прежде всего в Центральную Азию и Россию. Их эмиссары вербуют последователей на территории стран СНГ, делая акцент на лицах, ранее не попадавших в поле зрения правоохранительных органов. Располагаем информацией, что вступившие в ряды "Вилаят Хорасан" граждане республик Центральной Азии проводят рекогносцировку приграничья и определяют уязвимые участки для переброски диверсионных групп и средств террора".



Директор ФСБ РФ отметил возросшую роль "Аль-Каиды", которая в союзе с филиалом ИГ "Вилаят Хорасан" принимает активное участие в подготовке, идеологической обработке и материально-техническом обеспечении подконтрольных группировок. На сегодня численность "Аль-Каиды" составляет свыше 1,5 тыс. боевиков, наиболее активно она действует более чем в 20 афганских провинциях, в основном на юго-востоке страны, а центром служит регион Нуристан, который является транспортным коридором между Пакистаном, Афганистаном и Таджикистаном. Количество боевиков "Вилаят Хорасан" достигает 6,5 тыс., действующих во всем северном приграничье и центре страны.



При этом, по оценке А. Бортникова, ведущую роль в дестабилизации обстановки на афганском направлении играют американские и британские спецслужбы. ЦРУ и MI-6 восстанавливают свое разведывательное присутствие в ряде ключевых провинций Афганистана. Их основные усилия сосредоточены на формировании "пояса нестабильности" на южных границах СНГ. Для этого продолжается вербовка боевиков из международных террористических организаций, действующих в Ираке, Сирии, ряде других азиатских и африканских стран, а также их переброска на север Афганистана. На базе нескольких тренировочных лагерей ведется обучение бандитов навыкам владения современным оружием, в том числе из арсеналов, оставленных западной коалицией, применению БПЛА, новейших средств связи и разведки.



Таким образом, сегодня разжигание англосаксами и пантюркистами в своих геополитических интересах религиозных войн, конфликтов и террористической активности в Центральной Азии выходит на новый уровень. Причем не только в регионе, но и в постсоветских республиках СНГ, и в самой РФ. В последнем случае наиболее очевидна угроза со стороны мигрантов из ЦА – соответствующие структуры постсоветских образований региона практически неспособны не только контролировать, но даже получать сколь-либо достоверную информацию изнутри этнических групп.



При этом сама массовая миграция из стран Центральной Азии в РФ идет по плану "Коридор Центральная Азия – Россия" Международной организации для миграции, спонсируемой Всемирным банком и… департаментом международного развития правительства Великобритании! Декларируемая цель программы ООН по поддержке миграции в Россию из Таджикистана и Киргизии, как самых бедных стран в Центральной Азии, – снижение там бедности. Благородная цель, но именно поэтому в Россию едут не высококвалифицированные специалисты, нужные экономике страны, а самые нищие, малограмотные и подверженные исламистской пропаганде "Равшаны" и "Джумшуды". И ряд "целевых показателей" по завозу с 2007 года этих потенциальных джихадистов, подпитываемых пантюркистскими идеями, уже выполнены и даже перевыполнены.



Показательно, что та же Турция сразу после теракта в "Крокус Сити Холле" запретила безвизовый въезд на свою территорию гражданам Таджикистана. 5 апреля 2024 г. турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган просто отменил его своим указом. Решение было принято "в соответствии с законом об иностранцах и международной защите". Оно касается всех граждан Таджикистана, которые с 2018 года могли въезжать в Турцию по обычному паспорту и находиться там до 90 дней. Примечательно также, что указ был подписан на фоне рейдов против сторонников ИГИЛ, которые после теракта в "Крокус Сити Холле" повсеместно прошли в Турции.



И пантюркисты, и англосаксы прекрасно осознают, что столь массовый завоз мигрантов из Центральной Азии в РФ экономически не обоснован, зато представляет собой огромную бомбу замедленного действия. Поэтому они всеми силами ратуют за то, чтобы массовая миграция из ЦА в Россию продолжалась. И чтобы исламистский фактор играл все более существенную роль в дестабилизации обстановки не только в Центральной Азии, но и в самой РФ.



Суть этой проблемы прекрасно изложил в своем докладе еще весной 2023 года на XI Международном юридическом форуме в Петербурге глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин: "Никак экономически завоз мигрантов, особенно из Средней Азии, не обусловлен. Года три назад я был с официальным визитом в Узбекистане. Нам наши коллеги из прокуратуры Узбекистана говорили: "Зачем вы их берете?! Они тут-то никому не нужны! А вы их берете к себе и даете гражданство. И миграционная преступность молодеет. Это ребята 14-15 лет, групповые нападения на россиян, очень часто ничем не спровоцированные. В Москве мы выявили банду узбеков, которые совершали нападения не с целью грабежа, а с целью унижения русских людей. Нам никак эту тенденцию не перебороть, мы расследуем, привлекаем, но это требует внимание на самом высоком уровне, куда мы докладываем эту проблему. Но наш бизнес (имена хорошо известны) прямо на тех совещаниях, в которых мы участвуем при поддержке некоторых наших министров, прямо говорят: "Без мигрантов из Средней Азии наша экономика погибнет! Не будет движения, не будет развития… Приходят дети, в некоторых классах 70% ребят из Средней Азии. Но они не хотят изучать русского языка, русской культуры, они обособляются, взрослые их в этом поддерживают, и они не врастают в нашу культуру, а противопоставляют свою традицию, культуру нашей русской культуре".



Исчерпывающе сказано! К этим словам добавить просто нечего.

