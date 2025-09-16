 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 21.09.2025
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
12:51  Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, - Сергей Андреев
05:11  Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" (видео)
04:11  Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
02:54  EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
01:29  Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
00:05  Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
14:10  "Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
12:45  Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
00:25  Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения
00:18  SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана
00:05  ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
01:16  Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба, - Антон Трофимов
00:29  Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
15:17  МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:27 21.09.2025

21 сентября 1938 года Польша выдвинула ультиматум Чехословакии.

Поляки требовали передать им части Тешинской Силезии, которую Верховный совет Антанты поделил между Варшавой и Прагой.

Как развивался Тешинский кризис - разбирался @Sputniklive.

- Варшава давно выдвигала Чехословакии территориальные претензии. Так, маршал и глава польского государства Пилсудский заявлял, что "Искусственно и уродливо созданная Чехословацкая Республика - слабое звено европейского равновесия".

- Летом 1938 года Герман Геринг сообщил польскому послу Йозефу Липски, что Польша может оккупировать Тешинскую область. На следующий день после Мюнхенского сговора, 30 сентября 1938 года, польские власти еще раз выдвинули Чехословакии ультиматум, чувствуя за собой поддержку гитлеровской Германии.

- Польша сосредоточила на границе с Чехословакией внушительную армию - тысячи солдат, более ста артиллерийских орудий и почти сотню самолетов. Красную армию на помощь Чехословакии Варшава не пропустила. Франция и Великобритания, чтобы не срывать Мюнхенской сговор, заставили Прагу принять польские условия.

- Войска Польши без боя вошли в Тешинскую область. Оккупация была жестокой - новые власти, например, сразу же запретили чешский язык, на котором разговаривало большинство жителей региона. "С жадностью гиены" - так эти события описал Черчилль.

Заользье вернулось в состав Чехословакии сразу после окончания Второй Мировой войны.

Источник - Sputnik
Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758450420


