Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)

13:27 21.09.2025

21 сентября 1938 года Польша выдвинула ультиматум Чехословакии.



Поляки требовали передать им части Тешинской Силезии, которую Верховный совет Антанты поделил между Варшавой и Прагой.



Как развивался Тешинский кризис - разбирался @Sputniklive.



- Варшава давно выдвигала Чехословакии территориальные претензии. Так, маршал и глава польского государства Пилсудский заявлял, что "Искусственно и уродливо созданная Чехословацкая Республика - слабое звено европейского равновесия".



- Летом 1938 года Герман Геринг сообщил польскому послу Йозефу Липски, что Польша может оккупировать Тешинскую область. На следующий день после Мюнхенского сговора, 30 сентября 1938 года, польские власти еще раз выдвинули Чехословакии ультиматум, чувствуя за собой поддержку гитлеровской Германии.



- Польша сосредоточила на границе с Чехословакией внушительную армию - тысячи солдат, более ста артиллерийских орудий и почти сотню самолетов. Красную армию на помощь Чехословакии Варшава не пропустила. Франция и Великобритания, чтобы не срывать Мюнхенской сговор, заставили Прагу принять польские условия.



- Войска Польши без боя вошли в Тешинскую область. Оккупация была жестокой - новые власти, например, сразу же запретили чешский язык, на котором разговаривало большинство жителей региона. "С жадностью гиены" - так эти события описал Черчилль.



Заользье вернулось в состав Чехословакии сразу после окончания Второй Мировой войны.



