"Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска

15:43 21.09.2025

Культовый фантаст Сергей Лукьяненко, который ведет в соцсетях некий онлайн-аналог "Дневника писателя", высказался на этот раз о "мире победившего кибербанка" и будущем, которое строит Илон Маск и другие товарищи.



"Если вы при слове "киберпанк" вспомнили зеленые цифры-буквы, стекающие соплями вниз по черному экрану, то вы ошиблись. Это матрица братосестер Вачовских* (*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), которые сами являются доказательством того, что мы живем в киберпанке. А киберпанк - это высокие технологии и низкая жизнь", - с горькой иронией пишет Лукьяненко.



