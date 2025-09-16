 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 21.09.2025
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
12:51  Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, - Сергей Андреев
05:11  Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" (видео)
04:11  Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
02:54  EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
01:29  Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
00:05  Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
14:10  "Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
12:45  Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
00:25  Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения
00:18  SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана
00:05  ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
01:16  Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба, - Антон Трофимов
00:29  Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
15:17  МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
15:43 21.09.2025

"Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Лукьяненко высказался о будущем, которое строит Илон Маск

Культовый фантаст Сергей Лукьяненко, который ведет в соцсетях некий онлайн-аналог "Дневника писателя", высказался на этот раз о "мире победившего кибербанка" и будущем, которое строит Илон Маск и другие товарищи.

"Если вы при слове "киберпанк" вспомнили зеленые цифры-буквы, стекающие соплями вниз по черному экрану, то вы ошиблись. Это матрица братосестер Вачовских* (*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), которые сами являются доказательством того, что мы живем в киберпанке. А киберпанк - это высокие технологии и низкая жизнь", - с горькой иронией пишет Лукьяненко.



По его мнению, используемые в нынешних вооруженных конфликтах полукустарные дроны, сделанные "из (непечатное слово) и палок" вместе с суперракетой Илона Маска из нержавейки - это "высокие технологии и низкая жизнь":

- Ибо раньше построить дрон или ракету могли крупнейшие экономики и армии мира. Работали огромные секретные институты и заводы. Теперь это делается на уровне гаража: высокие технологии позволили делать все дешево.

Образ жизни современников с дошираковскими способами питания и айфоном в кредит писатель жестко раскритиковал:

- Низкая жизнь - это не только питание сухой лапшой, одежда из переработанных пластиковых бутылок и сотовый/ноутбук у нищего. Это снижение качества жизни у масс населения и снижение цены жизни, потеря мотивации (построить дом - посадить дерево - вырастить сына).

В киберпанке вишлист любого нормального советского человека совершенно не нужен, - уверен Сергей Васильевич, зато стали реальностью "войны мессенджеров, тотальный контроль, биотехнологии для продления жизни и роста производства массовой еды, вещи и программы не в пользовании, а "по подписке".

Не предлагая никаких рецептов избавления или хотя бы уклонения от неизбежного будущего, фантаст констатирует, что "гаджет, стоящий как бутылка минералки - киберпанк. Звуковая зубная щетка от бренда за пятьсот баксов и абсолютно идентичная ноунейм за пять - тоже киберпанк. А виртуальная реальность с зелеными буковками в темноте, имплант и розетка над ухом - теплая ламповая ностальгия для людей возраста Илона Маска и старше".

"Никогда не любил киберпанк", - подводит итог сказанному автор Вселенной "Дозоров", оставляя подписчиков в состоянии легкой растерянности. Особенно от тех, кто рассчитывал услышать как минимум заговорческое: "Если вы слышите меня - вы и есть Сопротивление".

Иван Волосюк

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758458580


Новости Казахстана
- Мажилис рассмотрит законопроект об искусственном интеллекте
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
- Кадровые перестановки
- Государство возвращает земли в оборот: акцент на прозрачность и поддержку фермеров
- Крупная французская корпорация готова участвовать в модернизации водоотведения, водо- и теплоснабжения в Казахстане
- Асламбек Мергалиев выступил на заседании Комиссии по правам человека
- Казахстан и Армения обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества
- Нацпроект модернизации энергетики и коммунального сектора стал центральной темой конференции в Астане
- Касательно цен на говядину на внутреннем рынке
- Касательно совмещения работниками работы на нескольких работодателей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  