|"Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
15:43 21.09.2025
"Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Лукьяненко высказался о будущем, которое строит Илон Маск
Культовый фантаст Сергей Лукьяненко, который ведет в соцсетях некий онлайн-аналог "Дневника писателя", высказался на этот раз о "мире победившего кибербанка" и будущем, которое строит Илон Маск и другие товарищи.
"Если вы при слове "киберпанк" вспомнили зеленые цифры-буквы, стекающие соплями вниз по черному экрану, то вы ошиблись. Это матрица братосестер Вачовских* (*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), которые сами являются доказательством того, что мы живем в киберпанке. А киберпанк - это высокие технологии и низкая жизнь", - с горькой иронией пишет Лукьяненко.
По его мнению, используемые в нынешних вооруженных конфликтах полукустарные дроны, сделанные "из (непечатное слово) и палок" вместе с суперракетой Илона Маска из нержавейки - это "высокие технологии и низкая жизнь":
- Ибо раньше построить дрон или ракету могли крупнейшие экономики и армии мира. Работали огромные секретные институты и заводы. Теперь это делается на уровне гаража: высокие технологии позволили делать все дешево.
Образ жизни современников с дошираковскими способами питания и айфоном в кредит писатель жестко раскритиковал:
- Низкая жизнь - это не только питание сухой лапшой, одежда из переработанных пластиковых бутылок и сотовый/ноутбук у нищего. Это снижение качества жизни у масс населения и снижение цены жизни, потеря мотивации (построить дом - посадить дерево - вырастить сына).
В киберпанке вишлист любого нормального советского человека совершенно не нужен, - уверен Сергей Васильевич, зато стали реальностью "войны мессенджеров, тотальный контроль, биотехнологии для продления жизни и роста производства массовой еды, вещи и программы не в пользовании, а "по подписке".
Не предлагая никаких рецептов избавления или хотя бы уклонения от неизбежного будущего, фантаст констатирует, что "гаджет, стоящий как бутылка минералки - киберпанк. Звуковая зубная щетка от бренда за пятьсот баксов и абсолютно идентичная ноунейм за пять - тоже киберпанк. А виртуальная реальность с зелеными буковками в темноте, имплант и розетка над ухом - теплая ламповая ностальгия для людей возраста Илона Маска и старше".
"Никогда не любил киберпанк", - подводит итог сказанному автор Вселенной "Дозоров", оставляя подписчиков в состоянии легкой растерянности. Особенно от тех, кто рассчитывал услышать как минимум заговорческое: "Если вы слышите меня - вы и есть Сопротивление".
Иван Волосюк