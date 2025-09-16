Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм

17:08 21.09.2025

Афганские официальные лица отвергли американские требования вернуть авиабазу Баграм под контроль США и дали обещание защищать суверенитет страны



Кабул, 21 сентября /Синьхуа/ -- Официальные лица Афганистана резко отвергли угрозы США вернуть под свой контроль авиабазу Баграм, подчеркнув, что любая попытка восстановить иностранное военное присутствие столкнется с решительным сопротивлением.



Заместитель начальника Главного управления разведки /ГУР/ Афганистана Таджмир Джавад в ответ на призывы США вернуть стратегический аэродром под свой контроль заявил, что афганское правительство сохранит существующую систему.



Подтверждая эту решимость, министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид заявил СМИ: "Наш ответ таков: если вы не уйдете и захотите получить базы, мы готовы воевать с вами еще 20 лет".



Директор политического департамента Министерства иностранных дел Афганистана Закир Джалали отверг идею возвращения американских войск, заявив, что афганцы "никогда не принимали иностранные войска на своей территории" и что любой диалог с Вашингтоном должен исключать повторную военную оккупацию.



Авиабаза Баграм, расположенная примерно в 50 км к северу от Кабула, служила эпицентром операций США и НАТО в течение двух десятилетий войны.



