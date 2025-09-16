 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 21.09.2025
21:56  Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
12:51  Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, - Сергей Андреев
05:11  Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" (видео)
04:11  Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
02:54  EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
01:29  Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
00:05  Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
14:10  "Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
12:45  Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
00:25  Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения
00:18  SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана
00:05  ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
01:16  Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба, - Антон Трофимов
00:29  Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
15:17  МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине
21:56 21.09.2025

Израиль отверг заявления западных стран о признании Палестины
МИД Израиля: признание Палестины подрывает шансы на сделку с ХАМАС

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Израиль отверг заявления Канады, Великобритании и Австралии о признании палестинского государства.

"Это заявление не способствует миру, а наоборот, еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения в будущем", - написал израильский МИД в соцсети Х.

Там назвали этот шаг политическим жестом, рассчитанным на внутренний электорат в этих странах. По заявлению ведомства, он противоречит логике переговоров и достижению компромисса между Израилем и ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отверг заявления западных стран, пообещав дать ответ на одностороннее признание Палестины.

"Палестинского государства не будет. Ответ на последнюю попытку навязать нам террористическое государство в самом сердце нашей страны я дам по возвращении из США", - заявил он в видеообращении.

Ранее в воскресенье о признании государства объявили:
- премьер-министр Канады Марк Карни;
- глава правительства Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел страны Пенни Вонг;
- премьер Великобритании Кир Стармер.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщало, что десять стран намерены признать палестинское государство на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Израиль и США отнеслись к этому с неприятием и осуждением.

Что такое Палестина

В 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой на бывшей подмандатной британской территории должны были появиться два государства - еврейское и арабское. За этим последовала череда войн, по итогам которых Израиль захватил большую часть земель, включая Западный Иерусалим, предназначавшихся для палестинцев.

Согласно резолюции, около 55 процентов территории Палестины должны были отойти к еврейскому государству, 42 - к арабскому, а Иерусалим и Вифлеем стали бы нейтральными демилитаризованными территориями под контролем ООН. Таким образом, Израиль получал девять из шестнадцати районов некогда подмандатной Палестины. При этом арабское население региона было более многочисленным, чем еврейское.

Провозглашение независимости палестинского государства произошло только в 1988 году. Оно состоит из двух эксклавов - Западного берега реки Иордан и сектора Газа, разделенных территорией Израиля.

Первый из них частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.

[Израиль выступает против создания двух государств и финансировал палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, чтобы ослабить администрацию Палестины на Западном берегу реки Иордан, представленную Организацией освобождения Палестины (ООП) и партией ФАТХ, заявил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Euronews, 20 янв 2024].

До сегодняшнего дня Палестину признавали 147 из 193 государств - членов ООН, в том числе Россия. Москва считает, что урегулирование на Ближнем Востоке возможно только на основе формулы Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758480960


Новости Казахстана
- Мажилис рассмотрит законопроект об искусственном интеллекте
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
- Кадровые перестановки
- Государство возвращает земли в оборот: акцент на прозрачность и поддержку фермеров
- Крупная французская корпорация готова участвовать в модернизации водоотведения, водо- и теплоснабжения в Казахстане
- Асламбек Мергалиев выступил на заседании Комиссии по правам человека
- Казахстан и Армения обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества
- Нацпроект модернизации энергетики и коммунального сектора стал центральной темой конференции в Астане
- Касательно цен на говядину на внутреннем рынке
- Касательно совмещения работниками работы на нескольких работодателей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  