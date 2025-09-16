Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине

21:56 21.09.2025

Израиль отверг заявления западных стран о признании Палестины

МИД Израиля: признание Палестины подрывает шансы на сделку с ХАМАС



МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Израиль отверг заявления Канады, Великобритании и Австралии о признании палестинского государства.



"Это заявление не способствует миру, а наоборот, еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения в будущем", - написал израильский МИД в соцсети Х.



Там назвали этот шаг политическим жестом, рассчитанным на внутренний электорат в этих странах. По заявлению ведомства, он противоречит логике переговоров и достижению компромисса между Израилем и ХАМАС.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отверг заявления западных стран, пообещав дать ответ на одностороннее признание Палестины.



"Палестинского государства не будет. Ответ на последнюю попытку навязать нам террористическое государство в самом сердце нашей страны я дам по возвращении из США", - заявил он в видеообращении.



Ранее в воскресенье о признании государства объявили:

- премьер-министр Канады Марк Карни;

- глава правительства Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел страны Пенни Вонг;

- премьер Великобритании Кир Стармер.



Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщало, что десять стран намерены признать палестинское государство на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Израиль и США отнеслись к этому с неприятием и осуждением.



Что такое Палестина



В 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой на бывшей подмандатной британской территории должны были появиться два государства - еврейское и арабское. За этим последовала череда войн, по итогам которых Израиль захватил большую часть земель, включая Западный Иерусалим, предназначавшихся для палестинцев.



Согласно резолюции, около 55 процентов территории Палестины должны были отойти к еврейскому государству, 42 - к арабскому, а Иерусалим и Вифлеем стали бы нейтральными демилитаризованными территориями под контролем ООН. Таким образом, Израиль получал девять из шестнадцати районов некогда подмандатной Палестины. При этом арабское население региона было более многочисленным, чем еврейское.



Провозглашение независимости палестинского государства произошло только в 1988 году. Оно состоит из двух эксклавов - Западного берега реки Иордан и сектора Газа, разделенных территорией Израиля.



Первый из них частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.



[Израиль выступает против создания двух государств и финансировал палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, чтобы ослабить администрацию Палестины на Западном берегу реки Иордан, представленную Организацией освобождения Палестины (ООП) и партией ФАТХ, заявил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Euronews, 20 янв 2024].



До сегодняшнего дня Палестину признавали 147 из 193 государств - членов ООН, в том числе Россия. Москва считает, что урегулирование на Ближнем Востоке возможно только на основе формулы Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.