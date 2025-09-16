 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
ВС РФ продолжают теснить противника на поле боя – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 22.09.2025

Выход ВС РФ к Ямполю поставил под угрозу снабжение ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков, Михаил Пшеничников

СВО

Украинская оборона столкнулась с серьезными проблемами сразу на нескольких ключевых участках фронта. На Краснолиманском направлении русские войска форсировали Жеребец и вышли к селу Ямполь, поставив под угрозу главную артерию снабжения гарнизонов противника. На Запорожском участке прорыв обороны в Степногорске вынудил командование ВСУ экстренно сменить руководство 17-го армейского корпуса. А Южно-Донбасское направление готовится к решающей фазе борьбы за Новопавловский укрепрайон. Между тем под Добропольем ВСУ продолжают бросать резервы в контратаки, руководствуясь скорее политическими, чем военными соображениями, что лишь усугубляет положение окруженных подразделений.

Краснолиманское направление

Русская армия форсировала реку Жеребец и подошла к селу Ямполь на расстояние нескольких сотен метров. Этот населенный пункт прикрывает трассу Т-05-13 – главную дорогу снабжения для украинских войск в Северске. После разгрома 119-й бригады ТрО, которая практически перестала существовать как боевая единица, у противника не хватает сил для удержания рубежей.

В связи с этим ВСУ столкнулись с серьезной проблемой. Основную трассу через Ямполь удержать будет крайне сложно – наши войска подошли слишком близко, а укреплений там практически нет. Украинскому командованию придется сосредоточиться на защите запасного маршрута снабжения через Славянск. ВСУ также попытаются организовать оборону по линии Северского Донца, чтобы не допустить выхода русских войск в тыл северскому гарнизону.

Такая перегруппировка потребует переброски сил, что поставит под угрозу Красный Лиман. Город останется слабо защищенным и попадет под удар с двух направлений. В этих условиях его удержание станет очень трудной задачей.

Дополнительные возможности русским войскам дает полное освобождение Кременских лесов. Контроль над северным берегом Северского Донца позволяет проводить разведку боем на южном берегу у Дроновки. Река служит границей между украинскими оборонительными районами, поэтому создание там плацдарма может нарушить оборону ВСУ.

Запорожское направление

Прорыв русских штурмовиков в 3-й микрорайон Степногорска и наращивание сил в соседнем селе Приморское ставят украинский гарнизон города под угрозу окружения. Понимая свое плачевное положение, Киев сменил командование 17-го армейского корпуса ВСУ в надежде навести порядок и отсрочить падение гарнизона Степногорска.

Попытки неприятеля использовать "пожарные команды" из состава 225-го и 425-го ОШП лишь временно замедлили наступление ценой колоссальных потерь. Бездарное управление корпусными командирами свело на нет все жертвы, а русские войска получили возможность планомерно добивать деморализованные остатки украинских подразделений.

Южно-Донбасское направление

Начало операций русских войск из села Филия в направлении Ивановки и подготовка к форсированию реки Соленой у Муравки говорят о переходе к решающей фазе борьбы за Новопавловский укрепрайон. Это мощный узел сопротивления ВСУ, насыщенный инженерными заграждениями и минными полями, из-за чего он не поддается лобовой атаке, но может быть нейтрализован охватом с флангов.

Новопавловка совместно с Ивановкой контролирует переправы через водные преграды и прикрывает логистические базы в Васильковке и Покровском. Потеря этого плацдарма откроет ВС РФ дорогу на запад, где у противника практически нет подготовленных позиций.

Добропольское направление

ВСУ продолжают атаковать позиции 51-й армии ВС РФ у Доброполья, несмотря на отсутствие результата. Причина упорства – политические мотивы. Украинское руководство не может допустить еще одной публичной неудачи на фоне смены командиров корпусов и ухудшения обстановки на других участках фронта.

Проблема в том, что предыдущие контратаки завели украинские штурмовые группы в ловушку. Подразделения ВСУ оказались в полуокружении у четырех населенных пунктов: Никаноровки, Суворово, Шахово и Владимировки. Теперь командование противника стоит перед выбором: бросить окруженных или посылать им подкрепления.

Киев выбирает второй вариант и направляет новые силы для деблокирования. Но эти попытки только увеличивают размер котлов и количество попавших в них войск. Украинская сторона несет большие потери ради незначительных продвижений, притом создавая условия для еще больших окружений в будущем.

Запад-2025

Пока ВС РФ продолжают теснить противника на поле боя, Россия показала силу и на дипломатическом фронте. Совместные учения "Запад-2025" России и Белоруссии прошли на полигонах "Мулино" и "Борисовский". За маневрами наблюдали свыше 100 представителей военно-дипломатического корпуса и делегации из 55 стран, в том числе НАТО.

Войска отработали современные тактические приемы: штурмовые группы на мотоциклах, FPV-дроны, системы РЭБ и действия тактической авиации. В учениях участвовало около 10 тыс единиц техники, более 300 летательных аппаратов и 250 кораблей. Примечательно, что вся техника, задействованная на маневрах, используется в реальной боевой работе, о чем заявил Путин. Таким образом Россия спокойно подтвердила свою силу, дав понять Западу, что к громким заявлениям о вмешательстве в конфликт с Украиной и обещаниям "помочь незалежной" стоит относиться куда более ответственно.

Вчера, 20 сентября, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – кульминации битвы за Донбасс.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758488700


