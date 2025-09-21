Моди призвал жителей Индии отказаться от покупки зарубежных товаров

21 сентября 2025



Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал жителей страны отказаться от закупки товаров иностранного производства. Об этом 21 сентября сообщила газета The India Today.



"Премьер-министр Моди повторил свой призыв продвигать свадеши (коренные) продукты, призвав граждан двигаться к самодостаточности и снизить зависимость от товаров иностранного производства", - сказано в публикации.



Моди также подчеркнул необходимость в понимании, какой товар и из какой страны был приобретен.



В Индии добавили, что важно создание условий для инвестиций путем увеличения производства собственных товаров в стране.



Данные заявления связаны с напряженными торговыми отношениями между Индией и США.



Ранее, 19 сентября. сообщалось, что компании из Индии не отказались от закупок нефти из России, несмотря на возобновление торговых переговоров между Нью-Дели и Вашингтоном. Как сообщили изданию анонимные источники, ожидается, что закупки нефти останутся активными в следующие месяцы, однако их объемы могут быть ниже рекордных значений последних лет.



Министр торговли США Говард Латник 11 сентября заявил, что Соединенные Штаты могут заключить торговую сделку с Индией после того, как та откажется от закупок российской нефти.



4 сентября американский лидер Дональд Трамп отказался от торгового соглашения с Индией из-за российской нефти. Источник сообщил, что Индия предлагала существенное снижение пошлин на американские товары, но это не помогло заключить сделку.