Зачем Европе миф о "вторжении" российских боевых самолетов, - Евгений Поздняков

02:43 22.09.2025

Зачем Европе миф о "вторжении" российских боевых самолетов



Tекст: Евгений Поздняков

21 сентября 2025



Угрозы уничтожения российских боевых самолетов посыпались внезапно из стран Евросоюза. "Налицо чрезмерная и неуместная враждебность", заявляют эксперты. Почему все заявления о "нарушении воздушного пространства" российскими истребителями лживы и бездоказательны – и чего на самом деле хотят добиться столь агрессивной риторикой в ЕС и НАТО?



22 сентября Совбез ООН соберется на внеочередное заседание по вопросу якобы нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями. Напомним, в пятницу эстонский премьер Кристен Михал заявил о якобы "вторжении" трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны. По версии Таллина, самолеты пробыли на территории республики 12 минут. На этом фоне в МИД страны был вызван временный поверенный в делах РФ.



