Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана, - Виктория Панфилова

11:36 22.09.2025

Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана

Ташкент пытается выйти на новые рынки труда для своих граждан вместо российского



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

21.09.2025



Узбекистан расширяет географию поиска работы для своих граждан, подписывая соглашения о сотрудничестве с Великобританией, Румынией и Словенией. РФ, несмотря на лидерство по числу трудовых мигрантов, постепенно утрачивает привлекательность в глазах центральноазиатских партнеров. Ташкент осваивает новые направления трудоустройства своих граждан.



Делегация Узбекистана, возглавляемая директором Агентства миграции при кабинете министров Бехзодом Мусаевым, посетила с рабочим визитом Лондон. Во время переговоров с генеральным директором государственного надзорного органа Великобритании по вопросам трудовой миграции (Gangmasters and Labour Abuse Authority – GLAA) Элизой Макеффри был подписан меморандум о сотрудничестве.



Документ призван урегулировать вопросы привлечения узбекских граждан к трудовой деятельности в Соединенном Королевстве.



GLAA, являясь ключевым британским ведомством, ответственным за лицензирование и надзор за частными кадровыми агентствами в сельском хозяйстве и смежных отраслях, станет партнером Узбекистана в реализации новых трудовых программ. Достигнутые договоренности предусматривают увеличение квот для узбекских трудовых мигрантов, а также усиление гарантий их прав и законных интересов во время работы в Великобритании.



Несмотря на проводимые экономические реформы, Узбекистан пока не в состоянии обеспечить растущее население работой. Россия еще долгие годы останется страной номер один для трудовых мигрантов. Южная Корея – второе по популярности направление – принимает около 47 тыс. узбекских мигрантов. Для сравнения: по экспертным оценкам, к началу 2025 года число узбекских трудовых мигрантов в РФ сократилось до 1,3 млн человек, в то время как в 2023 году эта цифра превышала 2 млн.



Эта тенденция обусловлена ужесточением миграционного законодательства в РФ. Госдума РФ приняла свыше 20 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, а российские регионы вводят ограничения на трудоустройство мигрантов в различных отраслях.



К примеру, в Санкт-Петербурге введен запрет на работу таксистами и курьерами для иностранцев, имеющих патенты. В Хабаровском крае ограничения коснулись предприятий, предоставляющих услуги в сферах электро-, газо- и водоснабжения, транспортной отрасли и бытового обслуживания. Кроме того, заявление министра экономического развития РФ Максима Решетникова о "возвратной миграции" – приехал-заработал-уехал, причем без семьи, вызвало новую волну беспокойства в мигрантской среде.



В то же время Ташкент продолжает активно развивать международное сотрудничество в сфере трудовой миграции, нацеливаясь на установление партнерских отношений с другими странами – Великобританией, Румынией и Словенией.



Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжон Абдуллаев провел плодотворные переговоры с послом Румынии Даниелем Кристианом Чобану. В центре внимания диалога оказались перспективы двустороннего взаимодействия в области организованной трудовой миграции.



В ходе встречи стороны детально обсудили ключевые аспекты будущего сотрудничества, включая разработку и заключение межправительственного соглашения, которое призвано легитимизировать и упорядочить процесс трудоустройства узбекских граждан в Румынии. Особое внимание было уделено вопросам совместного противодействия нелегальной миграции, что является приоритетом для обеих стран. Также были затронуты механизмы организации регулярных консульских консультаций для оперативного решения возникающих вопросов и защиты прав мигрантов.



Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, собеседники подтвердили обоюдную заинтересованность в построении системного и долгосрочного диалога. По итогам переговоров достигнута договоренность о реализации конкретных практических шагов, направленных на укрепление сотрудничества в столь значимой для обеих стран сфере.



Словения открывает двери для узбекских работников. На минувшей неделе Узбекистан для налаживания сотрудничества в сфере организованного трудоустройства посетила делегация, возглавляемая руководителем службы занятости Республики Словения Гретой Меткой. В Ташкенте, Самаркандской и Бухарской областях прошли встречи с узбекскими специалистами.



Словенские работодатели представили 200 вакансий по шести различным направлениям. Особый интерес вызвали сферы, где наблюдается острый дефицит кадров. Было подчеркнуто, что Словения испытывает значительную потребность в квалифицированных специалистах – на сегодняшний день в стране насчитывается более 160 тыс. свободных рабочих мест, и спрос на узбекских работников продолжает расти. В итоге работодатели из Словении заключили первые трудовые контракты со 100 гражданами Узбекистана в рамках программы организованного трудоустройства, реализуемой Агентством миграции Узбекистана совместно со Службой занятости Республики Словения.



Вопрос трудовой миграции, являющийся общей и насущной проблемой для всех стран Центральной Азии, вновь окажется в центре внимания. 23 сентября в Бишкеке состоится III Межпарламентский форум государств региона, где соберутся спикеры парламентов стран Центральной Азии.



Как сообщили в парламенте Кыргызской Республики, главной целью данного форума является укрепление межпарламентского диалога и сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста, эффективного регулирования миграционных процессов и развития цифровой среды. Особое внимание на форуме будет уделено одной из наиболее актуальных тем – миграции. Обсуждения пройдут на сессии "Миграция и трудовые потоки: законодательное обеспечение прав граждан и устойчивость экономики".



Надо отметить, что предыдущие межпарламентские форумы состоялись в Казахстане в 2023 году и в Узбекистане в 2024 году, что подчеркивает последовательность и важность данного формата взаимодействия для стран региона.