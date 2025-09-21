 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.09.2025
18:21  Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков
11:36  Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана, - Виктория Панфилова
02:43  Зачем Европе миф о "вторжении" российских боевых самолетов, - Евгений Поздняков
01:33  Организация тюркских государств: "турецкий гамбит" без видимых перспектив, - Рустам Масалиев
01:21  Взгляд: США задумали "троянского коня" в Афганистане для России и Китая
01:13  Моди призвал жителей Индии отказаться от покупки зарубежных товаров
00:05  ВС РФ продолжают теснить противника на поле боя – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.09.2025
21:56  Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
12:51  Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, - Сергей Андреев
05:11  Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" (видео)
04:11  Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
02:54  EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
01:29  Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
00:05  Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
14:10  "Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
12:45  Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
00:25  Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения
00:18  SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана
00:05  ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
01:16  Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба, - Антон Трофимов
00:29  Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
15:17  МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана, - Виктория Панфилова
11:36 22.09.2025

Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана
Ташкент пытается выйти на новые рынки труда для своих граждан вместо российского

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
21.09.2025

Узбекистан расширяет географию поиска работы для своих граждан, подписывая соглашения о сотрудничестве с Великобританией, Румынией и Словенией. РФ, несмотря на лидерство по числу трудовых мигрантов, постепенно утрачивает привлекательность в глазах центральноазиатских партнеров. Ташкент осваивает новые направления трудоустройства своих граждан.

Делегация Узбекистана, возглавляемая директором Агентства миграции при кабинете министров Бехзодом Мусаевым, посетила с рабочим визитом Лондон. Во время переговоров с генеральным директором государственного надзорного органа Великобритании по вопросам трудовой миграции (Gangmasters and Labour Abuse Authority – GLAA) Элизой Макеффри был подписан меморандум о сотрудничестве.

Документ призван урегулировать вопросы привлечения узбекских граждан к трудовой деятельности в Соединенном Королевстве.

GLAA, являясь ключевым британским ведомством, ответственным за лицензирование и надзор за частными кадровыми агентствами в сельском хозяйстве и смежных отраслях, станет партнером Узбекистана в реализации новых трудовых программ. Достигнутые договоренности предусматривают увеличение квот для узбекских трудовых мигрантов, а также усиление гарантий их прав и законных интересов во время работы в Великобритании.

Несмотря на проводимые экономические реформы, Узбекистан пока не в состоянии обеспечить растущее население работой. Россия еще долгие годы останется страной номер один для трудовых мигрантов. Южная Корея – второе по популярности направление – принимает около 47 тыс. узбекских мигрантов. Для сравнения: по экспертным оценкам, к началу 2025 года число узбекских трудовых мигрантов в РФ сократилось до 1,3 млн человек, в то время как в 2023 году эта цифра превышала 2 млн.

Эта тенденция обусловлена ужесточением миграционного законодательства в РФ. Госдума РФ приняла свыше 20 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, а российские регионы вводят ограничения на трудоустройство мигрантов в различных отраслях.

К примеру, в Санкт-Петербурге введен запрет на работу таксистами и курьерами для иностранцев, имеющих патенты. В Хабаровском крае ограничения коснулись предприятий, предоставляющих услуги в сферах электро-, газо- и водоснабжения, транспортной отрасли и бытового обслуживания. Кроме того, заявление министра экономического развития РФ Максима Решетникова о "возвратной миграции" – приехал-заработал-уехал, причем без семьи, вызвало новую волну беспокойства в мигрантской среде.

В то же время Ташкент продолжает активно развивать международное сотрудничество в сфере трудовой миграции, нацеливаясь на установление партнерских отношений с другими странами – Великобританией, Румынией и Словенией.

Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжон Абдуллаев провел плодотворные переговоры с послом Румынии Даниелем Кристианом Чобану. В центре внимания диалога оказались перспективы двустороннего взаимодействия в области организованной трудовой миграции.

В ходе встречи стороны детально обсудили ключевые аспекты будущего сотрудничества, включая разработку и заключение межправительственного соглашения, которое призвано легитимизировать и упорядочить процесс трудоустройства узбекских граждан в Румынии. Особое внимание было уделено вопросам совместного противодействия нелегальной миграции, что является приоритетом для обеих стран. Также были затронуты механизмы организации регулярных консульских консультаций для оперативного решения возникающих вопросов и защиты прав мигрантов.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, собеседники подтвердили обоюдную заинтересованность в построении системного и долгосрочного диалога. По итогам переговоров достигнута договоренность о реализации конкретных практических шагов, направленных на укрепление сотрудничества в столь значимой для обеих стран сфере.

Словения открывает двери для узбекских работников. На минувшей неделе Узбекистан для налаживания сотрудничества в сфере организованного трудоустройства посетила делегация, возглавляемая руководителем службы занятости Республики Словения Гретой Меткой. В Ташкенте, Самаркандской и Бухарской областях прошли встречи с узбекскими специалистами.

Словенские работодатели представили 200 вакансий по шести различным направлениям. Особый интерес вызвали сферы, где наблюдается острый дефицит кадров. Было подчеркнуто, что Словения испытывает значительную потребность в квалифицированных специалистах – на сегодняшний день в стране насчитывается более 160 тыс. свободных рабочих мест, и спрос на узбекских работников продолжает расти. В итоге работодатели из Словении заключили первые трудовые контракты со 100 гражданами Узбекистана в рамках программы организованного трудоустройства, реализуемой Агентством миграции Узбекистана совместно со Службой занятости Республики Словения.

Вопрос трудовой миграции, являющийся общей и насущной проблемой для всех стран Центральной Азии, вновь окажется в центре внимания. 23 сентября в Бишкеке состоится III Межпарламентский форум государств региона, где соберутся спикеры парламентов стран Центральной Азии.

Как сообщили в парламенте Кыргызской Республики, главной целью данного форума является укрепление межпарламентского диалога и сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста, эффективного регулирования миграционных процессов и развития цифровой среды. Особое внимание на форуме будет уделено одной из наиболее актуальных тем – миграции. Обсуждения пройдут на сессии "Миграция и трудовые потоки: законодательное обеспечение прав граждан и устойчивость экономики".

Надо отметить, что предыдущие межпарламентские форумы состоялись в Казахстане в 2023 году и в Узбекистане в 2024 году, что подчеркивает последовательность и важность данного формата взаимодействия для стран региона.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758530160


Новости Казахстана
- Мажилис рассмотрит законопроект об искусственном интеллекте
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
- Кадровые перестановки
- Государство возвращает земли в оборот: акцент на прозрачность и поддержку фермеров
- Крупная французская корпорация готова участвовать в модернизации водоотведения, водо- и теплоснабжения в Казахстане
- Асламбек Мергалиев выступил на заседании Комиссии по правам человека
- Казахстан и Армения обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества
- Нацпроект модернизации энергетики и коммунального сектора стал центральной темой конференции в Астане
- Касательно цен на говядину на внутреннем рынке
- Касательно совмещения работниками работы на нескольких работодателей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  