Почти четверть американского импорта урана приходится на Казахстан, - Касым-Жомарт Токаев

22:12 22.09.2025

Порядка 24% американского импорта урана приходится на Казахстан - Токаев



Энергетический сектор - это краеугольный камень двустороннего сотрудничества Казахстана и США, считает Касым-Жомарт Токаев



АЛМАТЫ, 22 сен - Sputnik. Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Круглого стола с участием представителей американского бизнеса.



Основные тезисы выступления президента Казахстана:



- расширенное стратегическое партнерство Казахстана и Соединенных Штатов поступательно развивается,



- Соединенные Штаты, вложившие более $100 млрд, является крупнейшим инвестором экономики Казахстана,



- Казахстан, будучи региональной экономической державой, готов играть ведущую роль в содействии инвестициям и расширении присутствия американского бизнеса в Центральной Азии,



- энергетический сектор - это краеугольный камень двустороннего сотрудничества,



- порядка 24% американского импорта урана приходится на Казахстан,



- Казахстан обладает значительными запасами меди, вольфрама, свинца, цинка, лития, графита и других полезных ископаемых, которые приобретают все большее значение для высокотехнологичной индустрии,



- большие перспективы открывает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ),



- Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и входит в десятку крупнейших экспортеров зерна,



- Казахстан постепенно превращается в региональный академический и научно-исследовательский хаб.



В заключение Касым-Жомарт Токаев назвал развитие и укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами долгосрочным приоритетом внешней политики Казахстана.



