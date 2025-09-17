Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие

23:05 22.09.2025

МОСКВА, 22 cен - РИА Новости. КНДР получила новое секретное оружие и добилась значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области обороны, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на 13-й сессии Верховного народного собрания 14-го созыва, его выступление опубликовало ЦТАК.



"Мы приобрели новое секретное оружие и добились значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области оборонной науки, что в значительной степени будет способствовать дальнейшему прорыву в нашей военной мощи", - сказал он.



Ким Чен Ын добавил, что КНДР выстроила морскую мощь, создав многоцелевые эсминцы.



"Наша партия и правительство также добиваются постоянного и стремительного прогресса в укреплении обороноспособности нашей страны", - подчеркнул северокорейский лидер.



В прошлую пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об испытаниях в КНДР под руководством Ким Чен Ына беспилотных вооружений. По их итогам он назвал развитие искусственного интеллекта важной задачей для модернизации Вооруженных сил КНДР.