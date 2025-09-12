Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков

23:24 22.09.2025

В чем сила, брат?

Почему убийство Чарли Кирка важно не только для правых американцев



Максим Сучков

директор Института международных исследований МГИМО

12.09.2025



Лето 2020-го выдалось в Америке напряженным. После того как во время задержания полицией погиб чернокожий правонарушитель Джордж Флойд, по стране прокатилась волна массовых акций протеста. Их локомотивом стало мало кому прежде известное движение за права негров Black Lives Matter (BLM), а значительную долю участников составили белые левых и ультралевых взглядов. Они громили здания, атаковали полицию. Беспорядки подпитывались раздражением от карантинных ограничений и пришлись на пик избирательной кампании Дональда Трампа – на тот момент действующего президента – и его оппонента Джо Байдена.



Те выборы Трамп проиграл. Последующие четыре года демократы потратили на то, чтобы свернуть начатые им преобразования и активное продвижение т. н. "новой этики" (воукизма). Инициативы администрации выглядели демонстративно-провокационными: назначение на важный пост в области национального здравоохранения трансгендера*, вывешивание над Белым домом радужного флага*, поддержка предложения размещать в мужских туалетах общественных школ тампоны и прокладки – на случай если мальчики решат, что они девочки*.



"Правые" были в ярости. Но после "похода на Конгресс" в январе 2021-го и забанивания Трампа в соцсетех мегапопулярных выразителей их идей в национальном масштабе было мало. Для того чтобы дать бой "воукизму", требовалось время, ресурсы и талантливые молодые люди. Им предстояло канализировать эмоции американцев, считающих, что страна идет куда-то не туда, в конкретные политико-гражданские действия, объяснив попутно, что не так с навязываемой демократами идеологией.



Такие юные интеллектуалы в Америке начали появляться еще в начале 2010-х, но по-настоящему много их стало в конце первого срока Трампа (в том числе благодаря спонсорству либертариански настроенных "техно-монархов" Илона Маска и Питера Тиля). С тех пор молодые правые активисты набирали популярность и вышли на авансцену во время новой избирательной кампании Трампа в 2024-м.



В окружении 47-го президента понимали: "перепрошить" нацию удастся, только если принимаемые в Белом доме решения станут доходчиво объяснять и обосновывать согражданам те самые молодые правые интеллектуалы. Крупные фигуры в президентской администрации, включая самого Трампа, этих поднаторевших в публичных дискуссиях активистов всячески привечали. Среди них был и Чарли Кирк.



Выходец из Чикаго, поклонник Рейгана, он еще в 2012 году в возрасте 19 лет создал свою консервативную организацию Turning Point USA (TPUSA) и с тех пор обрастал связями в соответствующих кругах. Для правых Кирк стал символом того, что Америка еще может сделаться снова великой. 31-летний набожный евангелист, примерный отец двоих детей и любящий муж красавицы жены – "мисс Аризона", он не имел университетского образования, чем еще больше нравился простому народу: оказывается, можно быть умным и добиться успеха, не залезая в огромный образовательный кредит. Чарли Кирк стал для молодых консерваторов тем, чем был Данила Багров из фильма "Брат" для целого поколения россиян – ролевой моделью человека и гражданина, чья сила в правде и который эту правду не боится отстаивать. Правда, в отличие от Багрова, Кирк свою позицию отстаивал с помощью аргументов, а не оружия (хоть и поддерживал право на владение им). Идеализировать Кирка не стоит – многие его убеждения были небесспорными. Но чего у него точно было не отнять – он умел проговаривать важные и "неудобные" вещи простым языком.



Это раздражало его оппонентов. Еще больше их раздражало, что Кирк "нарывался" – устраивал туры по университетским кампусам, вызывал оппонентов на полемику по самым "заполиткорректированным" темам – права чернокожих и гомосексуалистов*, отношение к мигрантам, мусульманам и Израилю. Его позицию по украинскому конфликту сторонники Киева клеймили как "распространяющую российскую дезинформацию" за то, что он рассказывал, как ВСУ бомбили Донбасс в 2014–2022 годах.



Убийство Чарли Кирка – это республиканский "момент Джорджа Флойда", с той, однако, разницей, что герой правых не был преступником-рецидивистом. Интрига сейчас – смогут ли сторонники Трампа разыграть эту карту, как когда-то сделали демократы. Все же до промежуточных выборов (ноябрь 2026-го) далековато. Кирк олицетворял собой идею: "трампизм" перерос имя своего отца-основателя и имеет шансы жить после Трампа. Замыслившие это убийство ясно дают понять, что у них другие планы на посттрамповскую Америку, да и на остальной мир тоже.



* Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признаны экстремистскими и запрещены в России