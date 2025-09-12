 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 22.09.2025
23:24  Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков
23:05  Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие
22:12  Почти четверть американского импорта урана приходится на Казахстан, - Касым-Жомарт Токаев
18:21  Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков
11:36  Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана, - Виктория Панфилова
02:43  Зачем Европе миф о "вторжении" российских боевых самолетов, - Евгений Поздняков
01:33  Организация тюркских государств: "турецкий гамбит" без видимых перспектив, - Рустам Масалиев
01:21  Взгляд: США задумали "троянского коня" в Афганистане для России и Китая
01:13  Моди призвал жителей Индии отказаться от покупки зарубежных товаров
00:05  ВС РФ продолжают теснить противника на поле боя – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.09.2025
21:56  Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
12:51  Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, - Сергей Андреев
05:11  Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" (видео)
04:11  Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
02:54  EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
01:29  Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
00:05  Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
14:10  "Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
12:45  Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
00:25  Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения
00:18  SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана
00:05  ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
01:16  Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба, - Антон Трофимов
00:29  Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
15:17  МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков
23:24 22.09.2025

В чем сила, брат?
Почему убийство Чарли Кирка важно не только для правых американцев

Максим Сучков
директор Института международных исследований МГИМО
12.09.2025

Лето 2020-го выдалось в Америке напряженным. После того как во время задержания полицией погиб чернокожий правонарушитель Джордж Флойд, по стране прокатилась волна массовых акций протеста. Их локомотивом стало мало кому прежде известное движение за права негров Black Lives Matter (BLM), а значительную долю участников составили белые левых и ультралевых взглядов. Они громили здания, атаковали полицию. Беспорядки подпитывались раздражением от карантинных ограничений и пришлись на пик избирательной кампании Дональда Трампа – на тот момент действующего президента – и его оппонента Джо Байдена.

Те выборы Трамп проиграл. Последующие четыре года демократы потратили на то, чтобы свернуть начатые им преобразования и активное продвижение т. н. "новой этики" (воукизма). Инициативы администрации выглядели демонстративно-провокационными: назначение на важный пост в области национального здравоохранения трансгендера*, вывешивание над Белым домом радужного флага*, поддержка предложения размещать в мужских туалетах общественных школ тампоны и прокладки – на случай если мальчики решат, что они девочки*.

"Правые" были в ярости. Но после "похода на Конгресс" в январе 2021-го и забанивания Трампа в соцсетех мегапопулярных выразителей их идей в национальном масштабе было мало. Для того чтобы дать бой "воукизму", требовалось время, ресурсы и талантливые молодые люди. Им предстояло канализировать эмоции американцев, считающих, что страна идет куда-то не туда, в конкретные политико-гражданские действия, объяснив попутно, что не так с навязываемой демократами идеологией.

Такие юные интеллектуалы в Америке начали появляться еще в начале 2010-х, но по-настоящему много их стало в конце первого срока Трампа (в том числе благодаря спонсорству либертариански настроенных "техно-монархов" Илона Маска и Питера Тиля). С тех пор молодые правые активисты набирали популярность и вышли на авансцену во время новой избирательной кампании Трампа в 2024-м.

В окружении 47-го президента понимали: "перепрошить" нацию удастся, только если принимаемые в Белом доме решения станут доходчиво объяснять и обосновывать согражданам те самые молодые правые интеллектуалы. Крупные фигуры в президентской администрации, включая самого Трампа, этих поднаторевших в публичных дискуссиях активистов всячески привечали. Среди них был и Чарли Кирк.

Выходец из Чикаго, поклонник Рейгана, он еще в 2012 году в возрасте 19 лет создал свою консервативную организацию Turning Point USA (TPUSA) и с тех пор обрастал связями в соответствующих кругах. Для правых Кирк стал символом того, что Америка еще может сделаться снова великой. 31-летний набожный евангелист, примерный отец двоих детей и любящий муж красавицы жены – "мисс Аризона", он не имел университетского образования, чем еще больше нравился простому народу: оказывается, можно быть умным и добиться успеха, не залезая в огромный образовательный кредит. Чарли Кирк стал для молодых консерваторов тем, чем был Данила Багров из фильма "Брат" для целого поколения россиян – ролевой моделью человека и гражданина, чья сила в правде и который эту правду не боится отстаивать. Правда, в отличие от Багрова, Кирк свою позицию отстаивал с помощью аргументов, а не оружия (хоть и поддерживал право на владение им). Идеализировать Кирка не стоит – многие его убеждения были небесспорными. Но чего у него точно было не отнять – он умел проговаривать важные и "неудобные" вещи простым языком.

Это раздражало его оппонентов. Еще больше их раздражало, что Кирк "нарывался" – устраивал туры по университетским кампусам, вызывал оппонентов на полемику по самым "заполиткорректированным" темам – права чернокожих и гомосексуалистов*, отношение к мигрантам, мусульманам и Израилю. Его позицию по украинскому конфликту сторонники Киева клеймили как "распространяющую российскую дезинформацию" за то, что он рассказывал, как ВСУ бомбили Донбасс в 2014–2022 годах.

Убийство Чарли Кирка – это республиканский "момент Джорджа Флойда", с той, однако, разницей, что герой правых не был преступником-рецидивистом. Интрига сейчас – смогут ли сторонники Трампа разыграть эту карту, как когда-то сделали демократы. Все же до промежуточных выборов (ноябрь 2026-го) далековато. Кирк олицетворял собой идею: "трампизм" перерос имя своего отца-основателя и имеет шансы жить после Трампа. Замыслившие это убийство ясно дают понять, что у них другие планы на посттрамповскую Америку, да и на остальной мир тоже.

* Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признаны экстремистскими и запрещены в России

Источник - profile.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758572640


