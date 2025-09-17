ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября

00:05 23.09.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 22 сентября в разрезе СВО. Русские войска начали операцию по ликвидации и окружению ключевых оборонительных рубежей ВСУ в Покровске. Киев может готовить еще одну локальную наступательную операцию по типу той, что он ныне пытается провести у Доброполья. Владимир Путин выступил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.



