|ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября
00:05 23.09.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 22 сентября в разрезе СВО. Русские войска начали операцию по ликвидации и окружению ключевых оборонительных рубежей ВСУ в Покровске. Киев может готовить еще одну локальную наступательную операцию по типу той, что он ныне пытается провести у Доброполья. Владимир Путин выступил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Навязать свою волю
Части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ резко повысили наступательную активность в Покровске. На данный момент русские войска полностью взяли под контроль частный сектор на западе города, примыкающий к улице Защитников Украины. Также начался штурм большого производственного кластера на северо-западной окраине Покровска. Именно этот промышленный район открывает нашим войскам путь в село Гришино, овладение которым будет означать полное замыкание кольца окружения всего оборонительного района ВСУ. Сопротивление противника там весьма упорное, важность этого района очевидна для обеих сторон.
Русские штурмовые группы расчленяют оборону украинского гарнизона в микрорайонах с многоэтажной застройкой. Основная часть мкр Лазырный и Шахтерский попала в охват. Из микрорайона Шахтерский наши подразделения начали прощупывать оборону противника в частном секторе по улицам Пушкина, Довженко и Самарской. Этими действиями подразделения стремятся взять в кольцо ядро системы обороны Покровска – многоквартирную застройку по обеим сторонам проспекта Шахтостроителей.
Начало операции по ликвидации целостной системы обороны города не случайно совпало с событиями севернее – там части 51-й армии продолжают отражать мощные контратаки ВСУ, преследующие цель "срезать" выступ у Доброполья. В ответ командование 2-й армии ВС РФ вынуждено навязать противнику свою волю, вынуждая его перебросить силы. Перед Киевом возникает выбор: продолжать атаки у Доброполья без гарантий успеха или спасать Покровско-Мирноградский оборонительный район.
В надежде на "месячник успехов"
Множество российских околовоенных источников сообщают, что ВСУ планируют решить ряд задач не только у Доброполья, но и на других участках. Так, военный блогер Юрий Подоляка заявил о возможной операции против частей ВС РФ к северо-западу от Купянска. Подразделения 3-й ОШБр ВСУ уже перемещаются в район Великой Шапковки и Смородьковки, вместе с ними перебрасываются подразделения БПЛА.
В совокупности это напоминает желание Киева устроить "месячник успехов". Но характер планов говорит скорее о политической подоплеке. Задача состоит в том, чтобы добыть любые достижения к началу зимы, когда украинцев ожидают новые перебои с энергосистемой и теплоснабжением. Хронические военные неудачи в сочетании с бытовыми проблемами станут катализатором общественного недовольства. Чтобы прикрыться от неудобных вопросов, власти Украины готовы положить сколько угодно людей ради медийного эффекта.
Здравый подход
Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на совещании с постоянными членами Совета безопасности затронул вопрос стратегической стабильности. Он подчеркнул надежность российских средств сдерживания и отметил, что Москва не нуждается в новой "гонке вооружений". Также Путин подтвердил заинтересованность в сохранении статус-кво по ДСНВ, срок действия которого истекает в феврале 2026 года, при условии что США займут такой же взвешенный подход.
Вместе с тем, Вашингтон продвигает проект "Золотой купол", предполагающий резкое наращивание спутниковой группировки, включая системы предупреждения о ракетном нападении и перехвата. Это напоминает программу "звездных войн" времен Рейгана, которая так и осталась нереализованной. Однако сама риторика США вызывает опасения насчет их готовности отказаться от сдержанности в ключевых вопросах международной безопасности.
