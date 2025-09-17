 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Вторник, 23.09.2025
04:40  Будут ли продлевать бескомиссионные переводы? Ответ Нацбанка Киргизии
03:59  Токаев пытается реформировать ООН в интересах Казахстана, - Виктория Панфилова
02:05  Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет, - Тимофей Бордачев
01:14  ProFinance: Каким будет капитализм в США через 50 лет
00:05  ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября
Понедельник, 22.09.2025
23:24  Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков
23:05  Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие
22:12  Почти четверть американского импорта урана приходится на Казахстан, - Касым-Жомарт Токаев
18:21  Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков
11:36  Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана, - Виктория Панфилова
02:43  Зачем Европе миф о "вторжении" российских боевых самолетов, - Евгений Поздняков
01:33  Организация тюркских государств: "турецкий гамбит" без видимых перспектив, - Рустам Масалиев
01:21  Взгляд: США задумали "троянского коня" в Афганистане для России и Китая
01:13  Моди призвал жителей Индии отказаться от покупки зарубежных товаров
00:05  ВС РФ продолжают теснить противника на поле боя – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.09.2025
21:56  Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
12:51  Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, - Сергей Андреев
05:11  Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" (видео)
04:11  Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
02:54  EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
01:29  Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
00:05  Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
14:10  "Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
12:45  Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
00:25  Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения
00:18  SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана
00:05  ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
01:16  Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба, - Антон Трофимов
00:29  Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября
00:05 23.09.2025

Михаил Пшеничников

СВО

ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября

Редакция Readovka собрала самые важные события 22 сентября в разрезе СВО. Русские войска начали операцию по ликвидации и окружению ключевых оборонительных рубежей ВСУ в Покровске. Киев может готовить еще одну локальную наступательную операцию по типу той, что он ныне пытается провести у Доброполья. Владимир Путин выступил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.



Навязать свою волю

Части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ резко повысили наступательную активность в Покровске. На данный момент русские войска полностью взяли под контроль частный сектор на западе города, примыкающий к улице Защитников Украины. Также начался штурм большого производственного кластера на северо-западной окраине Покровска. Именно этот промышленный район открывает нашим войскам путь в село Гришино, овладение которым будет означать полное замыкание кольца окружения всего оборонительного района ВСУ. Сопротивление противника там весьма упорное, важность этого района очевидна для обеих сторон.

Русские штурмовые группы расчленяют оборону украинского гарнизона в микрорайонах с многоэтажной застройкой. Основная часть мкр Лазырный и Шахтерский попала в охват. Из микрорайона Шахтерский наши подразделения начали прощупывать оборону противника в частном секторе по улицам Пушкина, Довженко и Самарской. Этими действиями подразделения стремятся взять в кольцо ядро системы обороны Покровска – многоквартирную застройку по обеим сторонам проспекта Шахтостроителей.

Начало операции по ликвидации целостной системы обороны города не случайно совпало с событиями севернее – там части 51-й армии продолжают отражать мощные контратаки ВСУ, преследующие цель "срезать" выступ у Доброполья. В ответ командование 2-й армии ВС РФ вынуждено навязать противнику свою волю, вынуждая его перебросить силы. Перед Киевом возникает выбор: продолжать атаки у Доброполья без гарантий успеха или спасать Покровско-Мирноградский оборонительный район.

В надежде на "месячник успехов"

Множество российских околовоенных источников сообщают, что ВСУ планируют решить ряд задач не только у Доброполья, но и на других участках. Так, военный блогер Юрий Подоляка заявил о возможной операции против частей ВС РФ к северо-западу от Купянска. Подразделения 3-й ОШБр ВСУ уже перемещаются в район Великой Шапковки и Смородьковки, вместе с ними перебрасываются подразделения БПЛА.

В совокупности это напоминает желание Киева устроить "месячник успехов". Но характер планов говорит скорее о политической подоплеке. Задача состоит в том, чтобы добыть любые достижения к началу зимы, когда украинцев ожидают новые перебои с энергосистемой и теплоснабжением. Хронические военные неудачи в сочетании с бытовыми проблемами станут катализатором общественного недовольства. Чтобы прикрыться от неудобных вопросов, власти Украины готовы положить сколько угодно людей ради медийного эффекта.

Здравый подход

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на совещании с постоянными членами Совета безопасности затронул вопрос стратегической стабильности. Он подчеркнул надежность российских средств сдерживания и отметил, что Москва не нуждается в новой "гонке вооружений". Также Путин подтвердил заинтересованность в сохранении статус-кво по ДСНВ, срок действия которого истекает в феврале 2026 года, при условии что США займут такой же взвешенный подход.

Вместе с тем, Вашингтон продвигает проект "Золотой купол", предполагающий резкое наращивание спутниковой группировки, включая системы предупреждения о ракетном нападении и перехвата. Это напоминает программу "звездных войн" времен Рейгана, которая так и осталась нереализованной. Однако сама риторика США вызывает опасения насчет их готовности отказаться от сдержанности в ключевых вопросах международной безопасности.

Вчера, 21 сентября, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758575100


