ProFinance: Каким будет капитализм в США через 50 лет

01:14 23.09.2025 7 экспертов рассказали, каким будет капитализм в США через 50 лет

Прогнозы - некоторые оптимистичные, некоторые не очень - предлагают разные видения будущего



22.09.25



"Предсказывать трудно, особенно будущее", - гласит известная поговорка. Действительно, оглядываясь на 50 лет назад из 1975 года, экономическим пророкам было бы трудно предвидеть волны дерегуляции, высокие процентные ставки и снижение налогов, которые произошли в следующем десятилетии, или подъем финансового сектора, приватизацию и глобализацию, начавшиеся в 1990-х годах. Мало кто мог бы предсказать преобразующую силу интернета, финансовый кризис 2008 года, экономический паралич во время пандемии и локдаунов, или возвращение пошлин и протекционизма со второй администрацией Трампа.



Тем не менее, мы решили попробовать. Издание Wall Street Journal попросило экономистов и экономических историков ответить на вопрос: каким будет капитализм в США через 50 лет, и чем он будет отличаться от сегодняшнего. Им было что сказать.







Дарон Аджемоглу: какой ИИ-путь мы выберем



Мы находимся на перепутье, в основном из-за новых преобразующих технологий, таких как искусственный интеллект.



Наиболее вероятное будущее - это экономика, в которой доминирует горстка технологических компаний, а инструменты ИИ автоматизируют целый ряд задач, ранее выполняемых людьми. Это будущее станет реальностью, если ИИ быстро разовьется до уровня общего искусственного интеллекта (AGI), при котором модели ИИ станут такими же способными, как эксперты-люди во всех когнитивных задачах. Но крупномасштабная автоматизация может произойти и до, и фактически без, такого AGI. Этот тип "посредственной автоматизации" будет иметь много недостатков AGI (быстрое вытеснение работников), но мало преимуществ (рост производительности будет ограничен). При нашем нынешнем институциональном пути со слабым антимонопольным регулированием и широким политическим принятием желаний Биг-Теха, это будущее автоматизации, вероятно, приведет к дальнейшей консолидации в технологическом секторе, где несколько гигантов будут доминировать не только в технологиях, но и во все большем числе других отраслей. Более того, это приведет к огромному неравенству - между небольшой группой высококвалифицированных работников, которые продолжают выполнять важные задачи, и остальными, которые либо стали ненужными, либо были вытеснены со своих рабочих мест, а также между технологическими баронами, контролирующими ведущие ИИ-компании, и всеми остальными.



Другое будущее - это то, в котором страхи перед ИИ мотивируют правительства взять контроль в свои руки, создавая своего рода ИИ-государственный капитализм. Государство собирает обширные данные и прямо или косвенно контролирует средства производства и средства обработки данных.



Нет ничего неизбежного в растущей концентрации в технологическом секторе или в экономике в целом. Также автоматизация и слежка не являются нашими единственными перспективами.



Существует и про-рабочий сценаий для ИИ, где он может использоваться для того, чтобы позволить людям выполнять более сложные и новые задачи. Подумайте о том, как ИИ предоставляет полезную, контекстно-зависимую информацию электрикам, рабочим, медсестрам, педагогам и другим, чтобы они могли лучше выполнять свою работу и делать новые вещи, которые были невозможны без такой информации и помощи в реальном времени. Это будущее может принести большую производительность (а не посредственную автоматизацию) и дает нам шанс уменьшить, а не увеличить неравенство (поскольку спрос на человеческий труд растет с их расширенными возможностями).



Это лучшее будущее - не химера. Большая рыночная конкуренция сделала бы это будущее гораздо более вероятным. Текущие возможности ИИ соответствуют этой задаче. Однако, это не то направление, в котором мы движемся. Растущая концентрация и одержимость AGI в технологической индустрии ведут нас к более антиутопическому будущему. Нам нужен тревожный звонок в это самое критическое время, чтобы мы могли выбрать более светлое будущее, которое будет работать на благо работников всех слоев, а не только на технологических баронов.



Дарон Аджемоглу - профессор экономики в Массачусетском технологическом институте. В 2024 году ему была присуждена Нобелевская премия по экономическим наукам.



Дженнифер Бернс: закат административного государства



Через 50 лет американский капитализм останется динамичным, инновационным двигателем роста. Несмотря на сегодняшние трудности, модель 250-летнего развития вряд ли прекратится. Страна по-прежнему благословлена обильными природными ресурсами, завидным географическим положением, которое защищает ее от внешних угроз, и федеральной системой, которая сохраняет политическое разнообразие и возможность для экспериментов в рамках старейшей в мире конституционной системы.



Что будет выглядеть иначе, так это отношения между капитализмом и американским государством, а также важность геополитики для экономической политики. Надвигающийся фискальный кризис в 2020-х годах, вызванный стремительным ростом дефицита бюджета и неизбежным кризисом социальных выплат, ускорит политическое и экономическое истощение регуляторного административного государства. Уже сейчас обе основные партии определяются усилиями по демонтажу правовых структур, предназначенных для разрешения споров между капиталом и трудом в индустриальной экономике. Восстановленное на реалиях постиндустриальной экономики и ограниченное фискальными реалиями, американское государство 21-го века обязательно включит в себя технологии Кремниевой долины и ее мировоззрение, измененное для реалий демократического правления.



Основным драйвером экономических изменений станет переход нации от однополярного к многополярному мировому порядку. Доллар все еще может пользоваться своей непомерной привилегией, но в мире, формируемом альтернативными валютами и цифровыми валютами центральных банков, американским политикам придется зарабатывать эту привилегию прозрачностью, доверием и непоколебимой приверженностью верховенству закона. Подобно тому как Вторая мировая война привела к трансформации отношений правительства с технологическим сектором и сектором высшего образования, мы можем ожидать, что давление этого нового мирового порядка - который некоторые называют Бреттон-Вудс III или определяют как Третью мировую войну - отразится и внутри США.



Увеличение государственных инвестиций в сектора, считающиеся критически важными для национальной безопасности, ускорится, и мы даже можем увидеть возвращение к вере времен холодной войны в рассредоточение, практику размещения военных баз по всей стране во избежание ядерной войны. Новое рассредоточение будет сосредоточено на создании центров экономического роста за пределами побережий, чтобы одновременно удовлетворить внутренние политические требования и проблемы национальной безопасности.



Дженнифер Бернс - профессор истории в Стэнфордском университете и научный сотрудник Института Гувера. Она является автором книги "Милтон Фридман: Последний консерватор".



Орен Касс: восстановите капитализм США - или он исчезнет



Упадок американского капитализма в последние десятилетия является результатом того, что самые прибыльные виды деятельности все дальше расходятся с самыми социально ценными.Если самые высокие доходы от инвестиций приходят от офшоринга, финансового инжиниринга и разработки вызывающих привыкание социальных сетей и монопольных платформ, то именно туда и потечет капитал. Если самые высокие зарплаты платят высокочастотным трейдерам, таланты последуют за ними. Реальные инвестиции сокращаются, рост замедляется, промышленность атрофируется, зарплаты стагнируют, а экономическая мощь смещается в другие страны. На этой траектории капитализм не просуществует еще 50 лет, что было бы ужасной трагедией.



Если США удастся восстановить хорошо функционирующий капитализм, это будет экономическая система, в которой ограничения направляют капитал на производительные цели. Безудержная глобализация и практически открытые границы начала 21-го века останутся горьким воспоминанием, замененным ограниченным внутренним рынком, который склоняет чашу весов в пользу внутреннего производства и принимает международную торговлю только до тех пор, пока она сбалансирована. Пошлины и контроль над капиталом будут играть важную роль в том, чтобы сделать внутренние инвестиции более привлекательными, чем офшоринг. Внутри внутреннего рынка промышленная политика будет субсидировать инвестиции в высокорискованные, капиталоемкие сектора, в то время как финансовое регулирование будет препятствовать непродуктивным спекуляциям. Гораздо более сильное антимонопольное регулирование и защита потребителей устранят сверхприбыли, иначе доступные монополистам и поставщикам вызывающего привыкание мусора.



В основе этих политических изменений будет лежать более фундаментальный сдвиг в политической экономии, который отвергает обедненный консьюмеризм в пользу более богатой концепции человеческого процветания. Вместо того чтобы оптимизировать исключительно эффективность и дешевые товары, граждане будут требовать, чтобы рынки способствовали всеобщему процветанию, основанному на рабочих местах, поддерживающих семью, сильных сообществах и прочной промышленной базе. Капитализм может достичь этих целей, если он будет переориентирован на них, и именно эта задача сейчас стоит перед американскими политиками.



Орен Касс - главный экономист в American Compass и автор новостной рассылки Understanding America для Commonplace.



Карола Фридман: новая государственно-частная модель



Свобода для бизнеса работать на рынке с ограниченным вмешательством правительства долгое время была краеугольным камнем американского капитализма. От семейных предприятий в ранние годы нации до сегодняшних технологических гигантов, фирмы, ориентированные на прибыль, превращали изобретательность в инновации, подпитывая рост более двух столетий. Однако поддержание экономического роста внутри страны и конкурентоспособности за рубежом может все больше требовать более тесной координации между правительством и бизнесом.



В ближайшие десятилетия американский капитализм может формироваться не столько безудержной конкуренцией, сколько стратегическим надзором. По мере концентрации рыночной власти в руках нескольких доминирующих фирм, политики, вероятно, усилят антимонопольное регулирование. Но законы, разработанные сто лет назад для железных дорог и промышленных трестов, могут оказаться неадекватными для современной технологической экономики, требуя значительного пересмотра. И хотя принудительные разделения корпораций были редки, эти практики могут стать более вероятными для защиты конкуренции и стимулирования инноваций.



В то же время существующее сотрудничество между правительством и бизнесом может углубиться через государственно-частные партнерства, направленные инвестиции и поддержку критически важных ресурсов, таких как повышение квалификации и развитие инфраструктуры. Эти усилия, скорее всего, проявятся в секторах, центральных для национальной безопасности и глобального лидерства - от полупроводников и передового производства до чистой энергии и обороны.



В отличие от стран, которые полагаются на государственную собственность или централизованный контроль, американская система будет делать акцент на независимых агентствах, работающих вместе с частными фирмами, основываясь на моделях, когда-то использовавшихся для продвижения оборонного лидерства. Результатом может стать форма государственного капитализма с особым американским дизайном - такая, которая не заменяет рыночные силы, а использует их для национального процветания во все более конкурентном мире.



Карола Фридман - профессор финансов и декан факультета Центра семейных предприятий Джона Л. Уорда в Школе менеджмента Келлогга Северо-Западного университета.



Р. Гленн Хаббард: Более сильная социальная защита



Изобилие современного промышленного капитализма было захватывающим на глобальном уровне и особенно в США. Мы находимся на очередном поворотном этапе, и модель американского капитализма, сохраняющего свое инновационное и разрушительное ядро, реагируя, пусть иногда и медленно, на структурные шоки, развернется следующим образом.



Масштаб, охват и скорость технологических изменений вокруг генеративного искусственного интеллекта породят новое социальное страхование, направленное на долгосрочные, а не только циклические, последствия разрушений. Для отдельных лиц это будет включать поддержку работы, колледжей и обучения, а также страхование заработной платы для пожилых работников. Для регионов это будет включать блочные гранты сообществам и районам с высокой структурной безработицей для стимулирования нового бизнеса и рабочих мест. Такие усилия являются необходимым отходом от фокуса на циклической защите от краткосрочной безработицы в сторону более долгосрочного моста для воссоединения с меняющейся экономикой.



Эти идеи, как и исторические большие ответы Америки в виде колледжей с земельными грантами и Закона о военнослужащих, сочетают федеральную финансовую поддержку с местными подходами (допуская вариативность в ответах на местные возможности для бизнеса и занятости), что является еще одной отличительной чертой прошлой экономической политики США. С более сильной экономической социальной защитой нынешнее стремление к более высоким пошлинам и протекционизму постепенно сойдет на нет. Протекционизм - это стена против перемен, но это также стена, которая изолирует нас и от прогресса.



Растущий дефицит бюджета и напряженность в государственных финансах приведут к опоре на налоги на потребление для замены текущей системы подоходного налога; продолжение повышения налогов на сбережения и инвестиции остановит перспективы роста. Например, налог на денежный поток бизнеса, который облагает выручку фирмы за вычетом всех расходов, включая инвестиции, заменит налоги на прибыль бизнеса. Внутреннее производство будет усилено добавлением пограничной корректировки к налогам на бизнес - экспорт будет освобожден от налогообложения, но компании не смогут требовать вычета стоимости импорта.



Эта реформа позволяет перейти от хаотичных пошлин к налоговой реформе, которая стимулирует инвестиции и предлагает как американским, так и иностранным фирмам стимул инвестировать в США. Эти идеи по сохранению возможностей в условиях созидательного разрушения также обновят американский капитализм, когда нация будет праздновать свое 250-летие. Они также прославляют классические либеральные идеи Адама Смита, чей трактат "Богатство народов" появился в том же году. Это обновление сочетает роль конкуренции в "Богатстве народов" и американском капитализме со способностью конкурировать, что опять же является чертой поворотных моментов в капитализме в США.



Спустя десятилетия этот "Проект 2026" сохранит изобилие и массовое процветание американского капитализма.



Р. Гленн Хаббард - почетный декан и профессор финансов и экономики в Колумбийской бизнес-школе. Хаббард был председателем Совета экономических консультантов при президенте Джордже У. Буше.



*Н. Грегори Мэнкью: шесть предсказаний



Мой хрустальный шар, как и у всех экономистов, мутный. Но если прищуриться, некоторые закономерности для экономики США через 50 лет начинают вырисовываться.



- Благодаря технологическому прогрессу доход среднего американца, с поправкой на инфляцию, будет примерно вдвое выше, чем сегодня. Значительное неравенство сохранится, и популистские агитаторы будут продолжать утверждать, что элиты подстроили экономику под себя.

- Частично в ответ на это социальная защита станет более надежной, включая скромный универсальный базовый доход.

- Налоги будут выше, чтобы финансировать расширенную социальную защиту, и потому что люди поймут, что государственный долг по отношению к ВВП не может расти вечно. Как и в большинстве стран мира сегодня, в США будет налог на добавленную стоимость.

- Рабочие недели будут короче как из-за сдерживающего эффекта более высоких налогов, так и из-за желания большинства людей использовать свое большее процветание для получения большего досуга.

- Занятость в обрабатывающей промышленности почти исчезнет, но объем производства останется высоким, поскольку большую часть работы будут выполнять роботы.

- Расширятся рабочие места в сфере услуг, и появятся совершенно новые рабочие места, которые мы сейчас не можем себе представить.



Признав прошлые ошибки, правительство откажется от большинства грубых вмешательств в конкурентные рынки, таких как промышленная политика, пошлины, минимальная заработная плата, контроль над арендной платой и зонирование по принципу "не на моем заднем дворе". Эти события будут считаться желательными большинством общественности и экономистов того времени. Перефразируя Мартина Лютера Кинга-младшего, если бы он был экономистом: дуга экономической вселенной длинна, но она изгибается в сторону эффективности.



Н. Грегори Мэнкью - профессор экономики в Гарвардском университете. С 2003 по 2005 год он был председателем Совета экономических консультантов при президенте Джордже У. Буше.



Джоэл Мокир: капитализм будет продолжать адаптироваться



В своей книге "Капитализм, социализм и демократия" экономист Йозеф Шумпетер в 1942 году спросил: "Может ли капитализм выжить?". Его ответ был: "Нет, я не думаю, что может". Восемьдесят лет спустя он все еще здесь. Шумпетер не смог увидеть, что капитализм выжил, потому что он гибок и адаптивен. Изменчивая капиталистическая система производства находила способы приспосабливаться к новым реалиям, наблюдая за рыночными силами, выявляя социальные потребности и превращая их в бизнес-возможности. В будущем нас ждут новые экономические шоки - прежде всего, конец роста населения и старение мирового населения, а также суровые реалии глобальной физической среды под все большим давлением.



Капитализм процветает на инновациях. Инновации обеспечат роботизированный уход за пожилыми людьми под управлением ИИ по мере роста доли восьмидесятилетних. С увеличением числа людей преклонного возраста, живущих дольше, и уменьшением числа молодых людей, которые платят в систему социального обеспечения, предприниматели найдут работу для пожилых людей, если они смогут и захотят работать. Изменение климата заставит капиталистов искать способы справиться с ним. Новые технологии разработают материалы для лучшей изоляции домов от экстремальной жары и лесных пожаров по мере повышения температур. Свободные рынки справятся с вызовами, которые изменение климата ставит перед сельским хозяйством - от генетически модифицированных организмов до более эффективного опреснения воды.



Передовые цифровые технологии, общий искусственный интеллект и все, что будет после, решат некоторые из самых насущных проблем повседневной жизни, включая все более персонализированное и индивидуальное образование и медицинское обслуживание. Новые технологии позволят людям жить дольше и лучше, наслаждаться улучшенной едой и невообразимыми развлечениями. По мере того как передовые технологии будут брать на себя скучную и тяжелую работу, люди будут работать меньше - если только они этого не захотят. Капитализм предоставит технологии, предпринимателей, финансирование и квалифицированных работников для решения новых задач.



Джоэл Мокир - почетный профессор искусств и наук в Северо-Западном университете.



Подготовлено Profinance.ru по материалам The Wall Street Journal Источник - ProFinance.Ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758579240





Новости Казахстана

- Мажилис рассмотрит законопроект об искусственном интеллекте

- Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

- Кадровые перестановки

- Государство возвращает земли в оборот: акцент на прозрачность и поддержку фермеров

- Крупная французская корпорация готова участвовать в модернизации водоотведения, водо- и теплоснабжения в Казахстане

- Асламбек Мергалиев выступил на заседании Комиссии по правам человека

- Казахстан и Армения обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества

- Нацпроект модернизации энергетики и коммунального сектора стал центральной темой конференции в Астане

- Касательно цен на говядину на внутреннем рынке

- Касательно совмещения работниками работы на нескольких работодателей

