|Turkmen Serdar: Диалог с приставкой "плюс". Почему Япония унижает страны Центральной Азии?
01:30 23.09.2025
ДИАЛОГ С ПРИСТАВКОЙ "ПЛЮС"
Почему Япония унижает страны Центральной Азии?
Двадцать лет существует площадка, в рамках которой Токио пытается воплотить в жизнь свое видение региона, как общего пространства и взаимодействия. Япония усматривала в платформе "Центральная Азия плюс" потенциал для создания аналога Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - одного из наиболее динамичных интеграционных объединений в мире. Но в 2004 году страны ЦА были еще далеки от региональной кооперации, признавая наличие как внутренних, так и внешних препятствий для этого. Япония же эти препятствия по объективным причинам устранить не только не могла, но и не планировала. Формат "ЦА плюс", родоначальником которого она выступила, дал начало целому ряду аналогичных инициатив, побуждая другие страны искать способы вовлечения стран Центральной Азии в региональные формы сотрудничества с их участием. К тому времени страны, не имеющие географического выхода к региону, такие как Южная Корея, США, Индия, государства Евросоюза, получили возможность создавать в регионе свои платформы сотрудничества, а заодно и присутствия.
Говоря о японской инициативе двадцатилетней давности, нужно пониматься, что Токио начиная с 1960 года имеет главным приоритетом – отношения с Вашингтоном. Самый главный приоритет внешней политики Японии начиная с 1960 года - отношения с Вашингтоном. Плотная связка Токио с США - это стратегический выбор промышленных и политических кругов Японии, который они сделали давно и менять никогда не будут. В связи с этим пишем Япония - США в уме. В противном случае трудно объяснить многомиллионные траты Японии на реконструкцию и модернизацию сетей дорог, аэропортов в Узбекистане и Кыргызстане ("Манас"), узлов транспортного снабжения в регионе, которые были использованы для обеспечения американского военного присутствия во время операции в Афганистане с 2001 года. Даже диалог "Япония плюс ЦА" имел практическое значение для Запада - было важно выяснить, как Россия и Китай будут реагировать на создание новых форм регионального сотрудничества со странами, не имеющими границ с Центральной Азией. К тому же этот опыт Японии пригодился Вашингтону, когда после закрытия военной базы в "Манасе" американцы сами объявили о создании площадки "С5 плюс 1" в 2015 году.
Реализация различных программ Японии в ЦА всегда рассматривалась как дополнительные возможности для стран региона диверсифицировать торгово-экономические связи - выстроить транспортные и коммуникационные маршруты для преодоления географической удаленности от мировых рынков. Хотя Япония эти планы подтверждала, в реальности воплотить их в жизнь так и не смогла, так как все современные транспортные коммуникации в Центральной Азии связаны либо с Китаем, либо с Россией. Таким образом, в стратегическом плане сама Япония всегда понимала, что участие Токио в транспортных, торгово-экономических и иных региональных проектах в ЦА в обязательном порядке должны предполагать хорошие отношения с Россией и Китаем.
Сейчас Япония занимает непродуктивную и даже откровенно враждебную политику по отношению к России, а также регулярно обостряет обстановку вокруг китайского острова Тайвань, способствуя при этом росту напряженности и гонке вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Не следует забывать и о ее планах (под давлением США) по пересмотру "пацифистской" конституции, которая законодательно запрещает Японии иметь полноценные вооруженные силы. В этих условиях перспективы евразийских инициатив Японии выглядят по крайней мере сомнительными.
В действительности также не очень ясно, что может предложить Япония региону в новых условиях с учетом ее противоречивой политики в отношении Китая и России - стратегических партнеров государств Центральной Азии. Захотят ли сами страны региона принимать всерьез роль Японии здесь, которая уже не может казаться столь беспристрастной.
Конец "евразийской политики" Японии
В июле Токио предложил центральноазиатским странам вновь собраться на саммит на платформе "ЦА+". При этом Япония впервые предложила реализовать саммит на самом высшем уровне с участием лидеров пяти стран и премьер-министра Японии. Предложение прозвучало не случайно. Япония обладает большим опытом дипломатического взаимодействия со странами ЦА как в рамках диалога "ЦА плюс Япония", так и на уровне двусторонних отношений. Однако сам диалог, несмотря на рост товарооборота и некоторых других подвижек, так и не принес существенных результатов ни самой Японии, ни странам региона. За это время Токио потратил время и средства на направление, которое даже не входит (и не будет входить) в число приоритетов внешней политики. В экономическом плане ограниченное присутствие крупных компаний в энергетическом и ресурсодобывающем секторах Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, а также низкий товарооборот со странами ЦА трудно назвать впечатляющим результатом многолетних усилий Японии в регионе.
Видимо по этой причине в стране восходящего солнца решили, что саммит на высшем уровне поможет Японии стать географически и политически ближе к региону.
Однако уже через месяц после официального объявления предложения о саммите высшего уровня разразился политический скандал. Министра иностранных дел Японии Такеши Ивая совершив в конце августа визиты в Казахстан и Узбекистан лично позвал руководителей двух стран принять участие в саммите. Остальные три страны Туркменистан, Таджикистан и Киргизстан такого предложения не получили. Неуважительный жест в сторону трех стран Центральной Азии скорее всего выльется в ноты протеста со стороны МИДа Таджикистана и Кыргызстана. Туркменистан пока медлит. Но даже если Ашхабад по привычке проглотит обиду самой платформе формата ЦА+ уже нанесен удар, который может вылиться в очередную отмену саммита. Так было в прошлом году, когда саммит не состоялся из-за отмены поездки премьера Японии Фумио Кисида в Казахстан. Премьер объяснил журналистам причину отмены поездки мощным землетрясением в районе японских островов. В этом году причиной может стать привычка Японии делить страны на касты. В этой связи вспоминаются таблички в Японии времен Второй Мировой войны: "Вход китайцам и собакам запрещен"!
В обозримом будущем Евразия обязательно станет одним из наиболее интегрированных и динамично развивающихся регионов мира. Евразия становится местом, где уже вырабатываются нормы и правила, которые могут стать основой нового мирового порядка. Очевидно, что на общем евразийском пространстве теперь вряд ли найдется место для формата с приставкой "плюс". Тем более, если плюсовать хочет Япония.