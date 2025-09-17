Turkmen Serdar: Диалог с приставкой "плюс". Почему Япония унижает страны Центральной Азии?

01:30 23.09.2025

ДИАЛОГ С ПРИСТАВКОЙ "ПЛЮС"

Почему Япония унижает страны Центральной Азии?



Двадцать лет существует площадка, в рамках которой Токио пытается воплотить в жизнь свое видение региона, как общего пространства и взаимодействия. Япония усматривала в платформе "Центральная Азия плюс" потенциал для создания аналога Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - одного из наиболее динамичных интеграционных объединений в мире. Но в 2004 году страны ЦА были еще далеки от региональной кооперации, признавая наличие как внутренних, так и внешних препятствий для этого. Япония же эти препятствия по объективным причинам устранить не только не могла, но и не планировала. Формат "ЦА плюс", родоначальником которого она выступила, дал начало целому ряду аналогичных инициатив, побуждая другие страны искать способы вовлечения стран Центральной Азии в региональные формы сотрудничества с их участием. К тому времени страны, не имеющие географического выхода к региону, такие как Южная Корея, США, Индия, государства Евросоюза, получили возможность создавать в регионе свои платформы сотрудничества, а заодно и присутствия.



Говоря о японской инициативе двадцатилетней давности, нужно пониматься, что Токио начиная с 1960 года имеет главным приоритетом – отношения с Вашингтоном. Самый главный приоритет внешней политики Японии начиная с 1960 года - отношения с Вашингтоном. Плотная связка Токио с США - это стратегический выбор промышленных и политических кругов Японии, который они сделали давно и менять никогда не будут. В связи с этим пишем Япония - США в уме. В противном случае трудно объяснить многомиллионные траты Японии на реконструкцию и модернизацию сетей дорог, аэропортов в Узбекистане и Кыргызстане ("Манас"), узлов транспортного снабжения в регионе, которые были использованы для обеспечения американского военного присутствия во время операции в Афганистане с 2001 года. Даже диалог "Япония плюс ЦА" имел практическое значение для Запада - было важно выяснить, как Россия и Китай будут реагировать на создание новых форм регионального сотрудничества со странами, не имеющими границ с Центральной Азией. К тому же этот опыт Японии пригодился Вашингтону, когда после закрытия военной базы в "Манасе" американцы сами объявили о создании площадки "С5 плюс 1" в 2015 году.



