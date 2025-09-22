 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Токаев пытается реформировать ООН в интересах Казахстана, - Виктория Панфилова
03:59 23.09.2025

Токаев пытается реформировать ООН в интересах Казахстана

Открытие офиса организации в Алма-Ате может усилить роль Астаны в Центральной Азии

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
22.09.2025

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 21 по 23 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где примет участие в общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что глава государства выступит с инициативой реформирования организации, направленной на повышение ее авторитета и эффективности в решении глобальных вызовов. Токаев провел ряд важных встреч, основными темами которых стали энергетика, цифровое развитие, образование и культура – сферы, имеющие стратегическое значение для Казахстана. Запланирован также круглый стол с представителями транснациональных компаний, в ходе которого будут представлены инвестиционные возможности Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев является активным сторонником реформирования ООН. Его позиция была четко выражена на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае в начале сентября. Глава государства подчеркнул назревшую необходимость реформы в первую очередь ключевого органа ООН – Совета Безопасности. "Если нынешнее поколение руководителей откажется от выполнения данной задачи, это может окончательно и бесповоротно подорвать доверие государств к ООН", – заявил Токаев, акцентируя внимание не только на сложности, но и на неизбежности этого процесса.

По словам казахстанского политолога Талгата Калиева, инициатива Токаева о реформировании ООН находит отклик и поддержку. В связи с этим выступление главы государства на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ожидается с особым интересом. Эксперт отметил, что открытие регионального офиса ООН в Казахстане, который будет курировать вопросы по всей Центральной Азии, предоставит стране качественно новую роль в системе организации и укрепит ее позиции на международной арене.

"Казахстан становится не просто объектом, а субъектом мировой политики, способным влиять на международную повестку. Нас относят к категории средних держав, и мы должны соответствовать этому статусу", – подчеркнул Калиев.

Политолог выразил мнение, что открытие офиса международной организации в Алма-Ате может означать для Казахстана переход к более важной роли в Центральной Азии. Инициатива Токаева, поддержанная на уровне ООН и находящаяся на стадии практической реализации, станет важным шагом. Казахстану предстоит соответствовать новой роли, повышая демократические стандарты и укрепляя человеческий капитал. Приезд представителей международных организаций, решение вопросов региональной политики и реализация гуманитарных программ по линии ООН сделают Алма-Ату значимым региональным центром.

Другой казахстанский политолог Канат Оспанов считает, что участие Токаева в работе Генассамблеи ООН предоставляет Казахстану уникальную платформу для демонстрации приверженности многосторонней дипломатии, ядерному разоружению и мирному урегулированию международных конфликтов. "В условиях современной геополитической нестабильности Казахстан продолжает успешно позиционировать себя в качестве моста между Востоком и Западом, что значительно повышает значимость его роли на мировой арене", – отметил Оспанов.

Визит Токаева в США – это не только дипломатические переговоры, но и уникальная возможность привлечения передовых технологий, стимулирование развития инновационных отраслей и укрепление своего статуса надежного партнера для глобального бизнес-сообщества. Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек в своем Telegram-канале отметил, что первый день пребывания президента в Нью-Йорке был посвящен ключевым встречам, направленным на развитие атомной энергетики, цифровизации, а также сферы образования и культуры, что свидетельствует о комплексном подходе к укреплению двустороннего сотрудничества. В частности, министр присутствовал на переговорах Токаева с Амитом Севаком, президентом и главным исполнительным директором Educational Testing Service (ETS) – ведущей мировой организации в сфере образования, которая, по словам министра, трансформирует систему оценки знаний в Казахстане – Единое национальное тестирование (ЕНТ) в ETS.

"ETS – старейшая тестологическая система в мире. Будет создана рабочая группа, и с привлечением специалистов ETS будет глубоко переработана методология и содержание ЕНТ. Лучшие специалисты мирового уровня будут задействованы в многоэтапной работе по трансформированию ЕНТ в международный тест с самой лучшей методологией и самым лучшим качеством вопросов", – подчеркнул министр.

ETS ежегодно разрабатывает и проводит более 50 млн тестов в 180 странах мира, предлагая адаптивные решения, отвечающие потребностям различных национальных образовательных систем. "Каждая страна имеет уникальные потребности. Мы стремимся глубоко понять, что именно важно для Казахстана, чтобы содействовать развитию его экономики и человеческого капитала. Искусственный интеллект станет мощным инструментом в этом процессе, и мы уже разрабатываем конкретный план действий", – отметил Севак.

Вопросы атомной энергетики Токаев обсуждал с Тимом Гитцелем, президентом канадской корпорации Cameco – давним и надежным партнером Казахстана в сфере атомной энергетики, сообщил сайт администрации президента akorda.kz.

Cameco уже инвестировала в экономику Казахстана более 500 млн долл., активно способствуя трансферту передовых технологий. Токаев подчеркнул, что Казахстан вступает в новый, амбициозный этап развития своей энергетики, ставя перед собой цель построить три атомные электростанции. Особый интерес для страны представляют инновационные подходы и технологии, применяемые в современной атомной отрасли, в том числе со стороны Cameco.

Казахстан привлекает внимание и других ведущих мировых инвесторов. На переговорах Токаева с главой американского инвестиционного банка Goldman Sachs Джаредом Коэном обсуждались амбициозные совместные проекты. В центре внимания оказались центры обработки данных, развитие цифровой инфраструктуры и создание агентств по развитию искусственного интеллекта (ИИ).

США продемонстрировали повышенный интерес к богатому культурному наследию Казахстана. По сообщению информационного агентства 24.kz, Хэлле Бэтвин, глава департамента народного творчества Смитсоновского института (она появилась на встрече с Токаевым в серьгах с казахским орнаментом), высоко оценила казахское прикладное искусство, отметив его уникальное сочетание с традицией.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758589140


