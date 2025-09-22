Будут ли продлевать бескомиссионные переводы? Ответ Нацбанка Киргизии

Будут ли продлевать бескомиссионные переводы в мобильных приложениях и банковских кошельках? Ответ Нацбанка



22 сентября 2025



Tazabek - Запрет на взимание комиссий за денежные переводы действует до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.



В Нацбанке пояснили, что решение о продлении запрета будет принято Национальным банком на основании анализа достигнутых результатов - в конце текущего года.



В ведомстве добавили, что ограничение на взимание комиссий было принято в целях повышения доступности цифровых банковских услуг для населения и расширения охвата пользователей безналичных услуг, а также увеличения доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике.



Справочно:



23 октября 2024 года было принято постановление, в соответствии с которым коммерческим банкам и платежным организациям запрещается взимать комиссии с физических лиц за оказание услуг по осуществлению денежных переводов в национальной валюте, проводимых посредством мобильных приложений и интернет-банкинга внутри Кыргызстана.