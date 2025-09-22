Туркмения. Национальный Лидер поздравил Президента с Днем рождения

13:51 23.09.2025

Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову

22.09.2025



Глубокоуважаемый Президент Туркменистана!



От имени туркменского народа и Халк Маслахаты Туркменистана сердечно поздравляю Вас с днем рождения, который отмечается в дни празднования 34-й годовщины священной независимости в Международный год мира и доверия.



Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть Ваши фундаментальные реформы, направленные на дальнейшее процветание нашей независимой Отчизны, укреп­ление ее экономической мощи и повышение уровня жизни народа, а также внутренняя и внешняя политика, основанная на принципах мира и демократии, всегда будут увенчаны успехом.



