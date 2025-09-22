|Туркмения. Национальный Лидер поздравил Президента с Днем рождения
13:51 23.09.2025
Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову
22.09.2025
Глубокоуважаемый Президент Туркменистана!
От имени туркменского народа и Халк Маслахаты Туркменистана сердечно поздравляю Вас с днем рождения, который отмечается в дни празднования 34-й годовщины священной независимости в Международный год мира и доверия.
Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть Ваши фундаментальные реформы, направленные на дальнейшее процветание нашей независимой Отчизны, укрепление ее экономической мощи и повышение уровня жизни народа, а также внутренняя и внешняя политика, основанная на принципах мира и демократии, всегда будут увенчаны успехом.
Уважаемый Президент!
Под Вашим руководством наш сплоченный народ, уверенно следуя по пути великих преобразований с ясными целями, встречает День независимости великими трудовыми свершениями на Родине, закладывая основу для новых свершений ради счастья будущих поколений. Как Вы отметили, все достижения, победы и благополучная жизнь в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства основаны на независимости – нашей национальной гордости. Сегодня на туркменской земле с большим размахом проходят события государственного и общественного значения, которые золотыми буквами вписываются в историю. Подтверждением этому стало заседание Халк Маслахаты Туркменистана, которое недавно прошло в столице с большим воодушевлением.
Уважаемый Аркадаглы Герой Сердар!
Благодаря Вашей успешной экономической политике наша страна признана одним из самых быстро развивающихся государств мира. Наши счастливая эпоха, великие достижения, направленные на повышение уровня жизни народа, и социальная защищенность вызывают у нашего народа безграничную гордость.
Программа "Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах" и другие программы обеспечивают высокие показатели прогресса в национальной экономике. Строительство новых городов и поселков продолжается быстрыми темпами. Недавнее открытие при Вашем участии нового завода по производству стекольной продукции, нового комплекса зданий Серахсского пограничного отряда Государственной пограничной службы стало еще одним ярким свидетельством роста экономической мощи Отечества, успешности деятельности, осуществляемой на благо народа. Торжественное открытие парка "XV лет независимости Туркменистана" стало прекрасным подарком горожанам в преддверии Дня независимости Отчизны, где благодаря Вашим благородным инициативам повсеместно возводятся новые современные города и поселки.
Высокочтимый наш Президент!
Под Вашим руководством Международный год мира и доверия станет для туркменского народа годом счастья, благополучия, процветания, изобилия и общественного согласия, а благодаря Вашим последовательным усилиям – очередным этапом на пути гармоничного развития страны. В эти дни в нашем обществе ощущается духовное воодушевление, поскольку мы отмечаем достойными трудовыми достижениями знаменательную 30-ю годовщину постоянного нейтралитета. Ваши начинания регионального и мирового значения, направленные на укрепление дружественных и братских отношений, мира, доверия и обеспечение устойчивого развития, обретают поддержку и успех. Инициативы Туркменистана, касающиеся Целей устойчивого развития, вопросов превентивной дипломатии и региональной проблематики, последовательно поддерживаются Организацией Объединенных Наций и другими авторитетными организациями.
Туркменистан придает важное значение развитию стратегического сотрудничества с государствами мира и крупнейшими международными организациями, в частности, с Организацией Объединенных Наций. Ваше глубокое и содержательное выступление на Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоявшейся в прекрасной Авазе, и выдвинутые Вами предложения, которые имеют общечеловеческое значение, получили широкую поддержку в международном сообществе благодаря своей универсальной значимости. Это приумножает значимость принципов гуманизма, мира и доброй воли любимой Отчизны.
Высокочтимый наш Президент!
От имени туркменского народа и Халк Маслахаты Туркменистана еще раз сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в Ваших начинаниях во благо народа, страны и человечества!
С уважением
Национальный Лидер туркменского народа,
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана
Герой-Аркадаг
Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ.
***
Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов (род. 29 июня 1957, Бабаарап, Туркменская ССР, СССР) - туркменский государственный и политический деятель. Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана с 21 января 2023 года. Президент Туркменистана с 21 декабря 2006 года по 19 марта 2022 года. Преемником Бердымухамедова на посту президента Туркменистана стал его сын Сердар, победивший на досрочных выборах.
Сердар Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года в Ашхабаде в семье врача-стоматолога Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Мать Сердара - Огулгерек Атаевна Бердымухамедова. Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов - туркменский государственный и политический деятель, с 19 марта 2022 года - президент Туркменистана и Верховный главнокомандующий вооруженными силами Туркменистана.