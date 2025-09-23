Зачем турецкие политики предлагают мифический "альянс" России и Китаю? - Юрий Кузнецов

15:47 23.09.2025

Зачем турецкие политики предлагают мифический "альянс" России и Китаю?

Декларируемая "многополярность" преследует сугубо утилитарные цели



23.09.2025 | Юрий КУЗНЕЦОВ



На днях ближайший партнер президента Турции Эрдогана по правящей коалиции "Народный альянс", глава Партии националистического движения Девлет Бахчели сделал интересное заявление, касающееся в том числе и России.



Опытный политик, имеющий свойство озвучивать то, о чем Эрдоган до поры до времени предпочитает не распространяться (вспомним хотя бы "курдский" сюжет!), предложил в числе прочего создание некоего стратегического альянса с участием Турции, России и Китая. По его словам, гипотетический "ТРК-альянс" станет "самым подходящим ответом на американо-израильский блок" и должен быть выстроен "в духе дипломатии, геополитических реалий и новой эпохи".



С одной стороны, предложение Бахчели о возможном создании стратегического альянса "Россия – Китай – Турция" действительно можно рассматривать в контексте формирования противовеса американо-израильскому тандему на Ближнем и Среднем Востоке. Во всяком случае, в этом нас пытается убедить господин Бахчели, с помпой презентовавший осенью 2021 года своему "старшему партнеру" по "Народной коалиции" президенту Турции карту Евразии, на которой в цвета и оттенки фантасмагорической страны "Туран" были закрашены значительные территории современных России, Ирана, Китая и некоторых других государств…



Примечателен и другой факт. Родоначальник партии Бахчели ПНД (МНР) Альпарслан Тюркеш стоял у истоков праворадикальных молодежных бандформирований запрещенных во многих странах "Серых волков", которые еще в 1970-х гг. решали как минимум две задачи. Во-первых, они наводили террор на турецких левых, социалистов и прочих несогласных, превращая улицы турецких государств в арену ожесточенных столкновений; в ходу были и политические убийства с похищениями. Во-вторых (и это, наверное, главное), приоритетом для них была подготовка диверсионно-террористических групп, которые в случае "нападения СССР" должны были бы заниматься подрывной деятельностью (так называемая сеть GLADIO, ставшая объектом исследования нескольких западных и российских авторов). Исполнением аналогичного поручения НАТО занимались и другие группы в странах Европы, в частности в Италии. К слову сказать, терроризировавшие добропорядочных горожан т. н. маоисты, как известно, зачастую оказывались на поверку "засланными казачками" натовских спецслужб, немало озабоченных дискредитацией соцлагеря, и в первую очередь СССР, ради чего, как известно, любые средства были хороши.



В 1980–1990-х годах, в период распада ОВД и СССР, турецкие диверсанты и наемники, включая "Серых волков", принимают активное участие в вооруженных конфликтах, прежде всего вокруг Нагорного Карабаха и на Северном Кавказе. Кроме того, они проявляли живую заинтересованность в поддержке "уйгурского дела" в Восточном Туркестане (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая), и в этой связи озвученная Бахчели идея "ТРК-альянса" по меньшей мере требует объяснений.



Вспоминая о политике националистов в Турции за последние 30 лет, первой реакцией на инициативу лидера ПНД могло бы стать изумление: "Неужели Бахчели сошел с ума, чтобы всерьез думать, что Москва и Пекин рассмотрят подобное предложение после ярко продемонстрированного образа действий турецких националистов в мутной круговерти рубежа 1980–1990-х годов?" Между тем в реальности эта инициатива, вроде бы выдержанная в логике эрдогановского "мира больше пяти", отражает свойственный современной турецкой политике вполне понятный расчет, являясь составной частью игры, разыгрываемой Эрдоганом и Бахчели как минимум с осени 2023 года.



Дело в том, что реальным адресатом данного месседжа Бахчели является отнюдь не Москва и не Пекин. Хотя, безусловно, попутно турки могут решать и задачу под названием "пустить пыль в глаза". Ведь никто не осуждал Анкару за бесконечные, пустые и ни к чему не обязывающие заявления из серии "Мы готовы вступить в БРИКС и ЕАЭС", оставаясь при этом в НАТО и укрепляя оборонные связи с Европой, что едва ли остается незамеченным стратегическими умами Глобального Юга.



Дело в том, что основная целевая аудитория месседжа США и хозяин Белого дома Дональд Трамп. Лишь наивным простачкам может казаться, что Турция готова выступать с единых позиций со странами Глобального Юга и что Анкара чувствует себя органической частью формирующегося "нового мирового порядка". Но в реальности все куда прозаичнее.



Подсказка же на поверхности. Недавно президент США Трамп сообщил, что 25 сентября примет Реджепа Эрдогана в Белом доме. Согласно заявлению Белого дома, стороны работают над рядом торговых и военных соглашений, включая крупную сделку по продаже самолетов "Боинг", а также "критического" соглашения по F-16 и F-35. Трамп вместе с тем отметил, что его отношения с Эрдоганом "всегда были очень хорошим", и добавил, что с нетерпением ждет встречи.



Между тем накануне, 22 сентября, стало известно, что Турция отменила дополнительные тарифы на ряд товаров из США, которые были введены в 2018 на фоне и в ответ за антитурецкие "контрмеры" Вашингтона. Решение об отмене Анкарой дополнительных тарифов было опубликовано в официальной газете (Resmi Gazete). Среди товаров, с которых сняты ограничения, – автомобили, фрукты, рис, табак, алкоголь, твердое топливо и химическая продукция.



Соответственно, момент заявления Бахчели в адрес России и Китая был подобран неслучайно – накануне намеченной на 25 сентября встречи Эрдогана с Трампом, повестка которой активно согласовывается. Немаловажен и внутриполитический аспект – властям приходится публично отбиваться от нападок оппозиции, критикующей правительство Эрдогана за непоследовательность и излишнюю спешку в стремлении наладить отношения с США, покровительствующих Израилю, главу правительства которого Биньямина Нетяньяху турецкий лидер публично сравнивает с Гитлером из-за действий ЦАХАЛ в Газе.



Таким образом, резонансная инициатива Бахчели призвана усилить позиции в ходе предстоящих переговоров Эрдогана в Вашингтоне. Если Белый дом окажется несговорчивым по тем проблемам, которые составляют приоритет и национальный интерес Турции, можно будет достать из рукава "евразийский" козырь. "Понимаете, у нас власть опирается на правящую коалицию. И, быть может, я и пошел бы на меньшее, но, увы, мой партнер по коалиции Бахчели придерживается совсем иного мнения. Есть идея делить влияние и перспективы с Москвой и Пекином" – примерно так мог бы сказать Трампу турецкий лидер. При необходимости он может надавить и на больную мозоль Старины Донни, крайне опасающегося укрепления любых незападных альянсов и форматов глобального управления, таких как БРИКС и ШОС. Подтверждением тому служат многочисленные и достаточно эмоциональные угрозы Трампа в адрес БРИКС в соцсетях, а также критика "заговоров" России, Китая и КНДР, прозвучавшая по итогам саммита в Тяньцзине в начале сентября.



Вот такая в общем незамысловатая, но вместе с тем вполне просчитываемая игра и затеяна турецкими властями. Надо понимать, что вся т. н. турецкая "многополярность" подчинена исключительно национальным интересам страны так, как их понимают в Ак-Сарае. Главное, не обманываться и не питать иллюзии на предмет возможного институционального вовлечения Турции в любые незападные форматы при сохранении членства в НАТО и в условиях крепнущей военно-экономической интеграции с Европой. Можно не сомневаться: как только и если туркам удастся получить желаемое от американцев, разговоры про "Мир больше пяти" или декларативные призывы Бахчели к созданию "ТРК-альянса" сгинут втуне, о чем свидетельствует и ответ Эрдогана на соответствующий вопрос журналиста по прибытии в США: "Признаться, у меня не было возможности за этим следить".