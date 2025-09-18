 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.09.2025
16:08  Массовое признание Палестины: почему сейчас? - Дмитрий Евстафьев
15:57  С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали
15:47  Зачем турецкие политики предлагают мифический "альянс" России и Китаю? - Юрий Кузнецов
13:51  Туркмения. Национальный Лидер поздравил Президента с Днем рождения
04:40  Будут ли продлевать бескомиссионные переводы? Ответ Нацбанка Киргизии
03:59  Токаев пытается реформировать ООН в интересах Казахстана, - Виктория Панфилова
02:05  Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет, - Тимофей Бордачев
01:30  Turkmen Serdar: Диалог с приставкой "плюс". Почему Япония унижает страны Центральной Азии?
01:14  ProFinance: Каким будет капитализм в США через 50 лет
00:05  ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября
Понедельник, 22.09.2025
23:24  Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков
23:05  Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие
22:12  Почти четверть американского импорта урана приходится на Казахстан, - Касым-Жомарт Токаев
18:21  Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков
11:36  Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана, - Виктория Панфилова
02:43  Зачем Европе миф о "вторжении" российских боевых самолетов, - Евгений Поздняков
01:33  Организация тюркских государств: "турецкий гамбит" без видимых перспектив, - Рустам Масалиев
01:21  Взгляд: США задумали "троянского коня" в Афганистане для России и Китая
01:13  Моди призвал жителей Индии отказаться от покупки зарубежных товаров
00:05  ВС РФ продолжают теснить противника на поле боя – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.09.2025
21:56  Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
12:51  Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, - Сергей Андреев
05:11  Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" (видео)
04:11  Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
02:54  EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
01:29  Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
00:05  Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
14:10  "Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
12:45  Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
00:25  Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения
00:18  SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана
00:05  ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали
15:57 23.09.2025

Шавкат Мирзиеев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В рамках программы рабочего визита в Нью-Йорк президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Лидер РУз поздравил Аджая Бангу с успешными реформами по трансформации деятельности Банка, нацеленными на поддержку экономического роста развивающихся стран.

В свою очередь глава Всемирного банка дал высокую оценку результатам проводимых в Узбекистане масштабных преобразований.

Отмечался достигнутый за последние годы высокий уровень взаимодействия с этим глобальным финансовым институтом, прежде всего в поддержке и продвижении приоритетных программ и проектов в рамках социально-экономических реформ.

Узбекистан - один из крупнейших партнеров Банка в Европе и ЦА. Портфель совместных проектов превысил $14 млрд. В Ташкенте открыт региональный офис Всемирного банка. Высокую оценку получили итоги прошедшего недавно в Намангане III Международного форума "От бедности к процветанию".

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства с Группой Всемирного банка.

"Глава государства отметил важность фокусирования нынешней Программы партнерства на обеспечении устойчивого роста, ускоренной, качественной и результативной реализации проектов", - говорится в сообщении.

В качестве приоритетов определили следующие направления:
- борьба с бедностью;
- создание рабочих мест для женщин и молодежи;
- комплексное развитие регионов по новой модели "Образцовая махалля", сельской инфраструктуры;
- расширение поддержки проектов частного сектора;
- экспертное содействие в вопросах приватизации госактивов;
- реализация стратегии декарбонизации экономики и трансформации финансового сектора.

В ходе встречи подчеркнули важность участия Банка в продвижении стратегических инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии.

Также на полях 80-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН Шавкат Мирзиеев провел встречу с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой.

Стороны обсудили актуальные аспекты укрепления практического взаимодействия в вопросах вступления Узбекистана в ВТО, выразив удовлетворение динамикой переговоров со странами-членами этой международной организации.

"Активно ведется работа по гармонизации национального законодательства в соответствии с нормами и правилами ВТО, в том числе в сфере технического регулирования и пищевой безопасности", - говорится в сообщении.

Президент Узбекистана и гендиректор ВТО отметили важность обеспечения результативности очередного заседания Рабочей группы в ноябре этого года, а также принятия мер по завершению переговоров и вступлению республики в организацию в 2026 году.

В рамках деловой программы визита в Нью-Йорк Шавкат Мирзиеев встретился за круглым столом с руководителями ведущих американских компаний, инвестиционных фондов и финансовых институтов.

По итогам переговоров в присутствии президента Узбекистана и спецпосланника президента США Серджио Гора состоялась церемония обмена двусторонними соглашениями.

В частности, подписали следующие документы по реализации проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества:
- Соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере транспорта между Министерством транспорта и компанией "Boeing";
- Соглашение о создании совместного предприятия по производству горнообогатительного оборудования между ООО "Технопарк" и компанией "FLSmidth";
- Соглашение о создании многопрофильной клиники и образовательного учреждения между "Akfa group" и "Cleveland Clinic";
- Соглашение о взаимном партнерстве и сотрудничестве между авиакомпанией "Centrum Air" и инвестиционной компанией "Oppenheimer";
- Соглашение о сотрудничестве между министерством экономики и финансов и компанией "Citigroup";
- Соглашение о финансовом сотрудничестве между АО "Узбекгидроэнерго" и компанией "Cargill Financial Services International";
- Соглашение о сотрудничестве между АО "Узтрансгаз" и компанией "Pangea Filtration Technology";
- Соглашение о проведении геологоразведки на перспективных площадках между министерством горнодобывающей промышленности и геологии и компанией "Cove Capital";
- Соглашение о сотрудничестве между ООО "Янги Кон" и компанией "SLB";
- Соглашение о сотрудничестве по созданию фондов для финансирования проектов в области искусственного интеллекта и биотехнологий между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и компанией "Biologic International".

Шавкат Мирзиеев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758632220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Сената утвердили депутаты
- Государственный советник провел республиканское совещание по вопросам внутренней политики
- Современный Казахстан в литературе
- Роман Скляр обсудил с министром экономики ФРГ Катериной Райхе пути расширения торгово-экономического сотрудничества
- Казахстан выступил с призывом к соблюдению международного гуманитарного права
- КТЖ и Wabtec заключили масштабную сделку в истории локомотивостроения Казахстана
- Из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере
- Мажилис рассмотрит законопроект об искусственном интеллекте
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  