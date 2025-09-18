С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали

15:57 23.09.2025

Шавкат Мирзиеев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.



ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В рамках программы рабочего визита в Нью-Йорк президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.



Лидер РУз поздравил Аджая Бангу с успешными реформами по трансформации деятельности Банка, нацеленными на поддержку экономического роста развивающихся стран.



В свою очередь глава Всемирного банка дал высокую оценку результатам проводимых в Узбекистане масштабных преобразований.



Отмечался достигнутый за последние годы высокий уровень взаимодействия с этим глобальным финансовым институтом, прежде всего в поддержке и продвижении приоритетных программ и проектов в рамках социально-экономических реформ.



Узбекистан - один из крупнейших партнеров Банка в Европе и ЦА. Портфель совместных проектов превысил $14 млрд. В Ташкенте открыт региональный офис Всемирного банка. Высокую оценку получили итоги прошедшего недавно в Намангане III Международного форума "От бедности к процветанию".



Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства с Группой Всемирного банка.



"Глава государства отметил важность фокусирования нынешней Программы партнерства на обеспечении устойчивого роста, ускоренной, качественной и результативной реализации проектов", - говорится в сообщении.



В качестве приоритетов определили следующие направления:

- борьба с бедностью;

- создание рабочих мест для женщин и молодежи;

- комплексное развитие регионов по новой модели "Образцовая махалля", сельской инфраструктуры;

- расширение поддержки проектов частного сектора;

- экспертное содействие в вопросах приватизации госактивов;

- реализация стратегии декарбонизации экономики и трансформации финансового сектора.



В ходе встречи подчеркнули важность участия Банка в продвижении стратегических инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии.



Также на полях 80-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН Шавкат Мирзиеев провел встречу с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой.



Стороны обсудили актуальные аспекты укрепления практического взаимодействия в вопросах вступления Узбекистана в ВТО, выразив удовлетворение динамикой переговоров со странами-членами этой международной организации.



"Активно ведется работа по гармонизации национального законодательства в соответствии с нормами и правилами ВТО, в том числе в сфере технического регулирования и пищевой безопасности", - говорится в сообщении.



Президент Узбекистана и гендиректор ВТО отметили важность обеспечения результативности очередного заседания Рабочей группы в ноябре этого года, а также принятия мер по завершению переговоров и вступлению республики в организацию в 2026 году.



В рамках деловой программы визита в Нью-Йорк Шавкат Мирзиеев встретился за круглым столом с руководителями ведущих американских компаний, инвестиционных фондов и финансовых институтов.



По итогам переговоров в присутствии президента Узбекистана и спецпосланника президента США Серджио Гора состоялась церемония обмена двусторонними соглашениями.



В частности, подписали следующие документы по реализации проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества:

- Соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере транспорта между Министерством транспорта и компанией "Boeing";

- Соглашение о создании совместного предприятия по производству горнообогатительного оборудования между ООО "Технопарк" и компанией "FLSmidth";

- Соглашение о создании многопрофильной клиники и образовательного учреждения между "Akfa group" и "Cleveland Clinic";

- Соглашение о взаимном партнерстве и сотрудничестве между авиакомпанией "Centrum Air" и инвестиционной компанией "Oppenheimer";

- Соглашение о сотрудничестве между министерством экономики и финансов и компанией "Citigroup";

- Соглашение о финансовом сотрудничестве между АО "Узбекгидроэнерго" и компанией "Cargill Financial Services International";

- Соглашение о сотрудничестве между АО "Узтрансгаз" и компанией "Pangea Filtration Technology";

- Соглашение о проведении геологоразведки на перспективных площадках между министерством горнодобывающей промышленности и геологии и компанией "Cove Capital";

- Соглашение о сотрудничестве между ООО "Янги Кон" и компанией "SLB";

- Соглашение о сотрудничестве по созданию фондов для финансирования проектов в области искусственного интеллекта и биотехнологий между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и компанией "Biologic International".



