Вторник, 23.09.2025
16:08  Массовое признание Палестины: почему сейчас? - Дмитрий Евстафьев
15:57  С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали
15:47  Зачем турецкие политики предлагают мифический "альянс" России и Китаю? - Юрий Кузнецов
13:51  Туркмения. Национальный Лидер поздравил Президента с Днем рождения
04:40  Будут ли продлевать бескомиссионные переводы? Ответ Нацбанка Киргизии
03:59  Токаев пытается реформировать ООН в интересах Казахстана, - Виктория Панфилова
02:05  Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет, - Тимофей Бордачев
01:30  Turkmen Serdar: Диалог с приставкой "плюс". Почему Япония унижает страны Центральной Азии?
01:14  ProFinance: Каким будет капитализм в США через 50 лет
00:05  ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября
Понедельник, 22.09.2025
23:24  Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков
23:05  Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие
22:12  Почти четверть американского импорта урана приходится на Казахстан, - Касым-Жомарт Токаев
18:21  Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков
11:36  Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана, - Виктория Панфилова
02:43  Зачем Европе миф о "вторжении" российских боевых самолетов, - Евгений Поздняков
01:33  Организация тюркских государств: "турецкий гамбит" без видимых перспектив, - Рустам Масалиев
01:21  Взгляд: США задумали "троянского коня" в Афганистане для России и Китая
01:13  Моди призвал жителей Индии отказаться от покупки зарубежных товаров
00:05  ВС РФ продолжают теснить противника на поле боя – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.09.2025
21:56  Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
12:51  Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, - Сергей Андреев
05:11  Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" (видео)
04:11  Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
02:54  EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
01:29  Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
00:05  Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
14:10  "Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
12:45  Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
00:25  Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения
00:18  SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана
00:05  ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
МАССОВОЕ ПРИЗНАНИЕ ПАЛЕСТИНЫ: ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

Тема признания палестинского государства начинает развиваться как снежный ком. За признанием и, соответственно, превращением миссий Палестины в полноценные посольства (а это уже совершенно иной не просто политический, но юридический статус) со стороны ядра Британского содружества наций - Великобритании, Канады и Австралии, - а также Португалии последовало признание и со стороны Франции. Оговорки, которые постоянно делал Э. Макрон, оказались неожиданно сняты. Ожидается и заметное расширение числа признавших Палестину государств на начавшейся сессии Генассамблеи ООН.



Напомним, что палестинское государство было провозглашено еще 15 ноября 1988 года. Советский Союз признал его уже 19 ноября, а Россия является правопреемницей этого решения. Но для стран "атлантического мира" признание палестинского государства было полным табу. Некоторые нынешние государства - члены ЕС, признавшие Палестину еще в 1988 году, в бытность государствами "социалистического содружества", затем, став частью "евро-атлантического мира", отказались от своего решения, не побоявшись потерять лицо.

Отрицать то, что одним из факторов, обусловивших признание палестинского государства после долгих десятилетий игнорирования, были действия Израиля в секторе Газа, нельзя. При всем геополитическом цинизме европейских элит меняющаяся социально-демографическая обстановка внутри "европейского сада", а также кризис позиций на мировой арене заставляют не просто прислушиваться к общественному мнению, но и отказываться от прежних стереотипов геополитического поведения. Но было бы наивно считать, что действия европейских политиканов продиктованы заботой о судьбе народа Палестины. Демонстративно устроившие "парад признаний" европейцы с октября 2023 года игнорировали нарастание эскалации конфликта в регионе и превращение Восточного Средиземноморья в арену хаоса. Что же изменилось теперь? Выделим четыре обстоятельства, о которых европейские гуманисты стараются не говорить.



Первое и самое очевидное. Израиль стал вести себя так, как будто является полностью независимым от Европы в экономическом и политическом плане. Б. Нетаньяху считает, что Израиль (под его правлением, естественно) настолько важен для европейцев и американцев, что они закроют глаза на любую эскалацию в Палестине и на любые ее гуманитарные последствия. Во многом европейцы сами в этом виноваты, так как предоставили не столько Израилю, сколько лично Нетаньяху карт-бланш на операции против ХАМАС, превратившие Газу в зону гуманитарной катастрофы. Затем не прореагировали на, по сути, террористические методы борьбы Израиля с "Хезболлой". Наконец, закрыли глаза на нападение Израиля на Иран. Почему Нетаньяху, фактически сражающийся за свое политическое выживание, должен обращать внимание на позицию европейцев? И вряд ли "парад признаний" Палестины что-то серьезно изменит. Но можно попытаться поставить израильского премьер-министра, испытывающего сложности внутри своей страны, "на место".

Второе и самое значимое. Признание палестинского государства - демонстрация геополитической фронды по отношению к США. Дело не только в том, что Д. Трампу не удастся провести сессию ГА ООН как свой политический бенефис. А это, напомним, первая сессия на его втором сроке... И едва ли Трамп упустил бы возможность подчеркнуть на ней свое глобальное лидерство и миротворческие усилия. Важнее другое: крайне сложно не заметить, что "пионеры признания Палестины" - Великобритания и Австралия - составляют ядро конструируемого политико-экономического блока AUKUS. А без этого блока какие-либо реально наступательные действия США против КНР в Восточной Азии будут затруднены. Геоэкономическое значение Канады для судьбы Евро-Атлантики в доказательствах не нуждается. Любопытно и лидерство "глобального Лондона", а не пока дружественного Трампу Брюсселя в европейской фронде. Похоже, Д. Трампу показывают, что он преждевременно начал воспринимать Европу как только свой протекторат, слишком откровенно продемонстрировав это в ходе визита в Лондон.

Третье и самое любопытное, а потенциально и опасное. Мы наблюдаем попытку евроатлантистов сыграть на внутренних противоречиях в США. Отметим, что попытка, очень неплохо выверенная по времени. Дело в том, что в США впервые в политической элите наметился раскол относительно того, есть ли пределы у американской поддержки Израиля. Да, в основном такие вопросы возникают у оппонентов Трампа, но вопросы о том, насколько американский президент контролирует идеологически близкого Нетаньяху, начали появляться и у республиканцев. А опасность в том, что Трамп едва ли потерпит попытки евроатлантистов "залезть" на его политическую территорию, попытавшись подорвать один из немногих вопросов, остающихся "точкой сопряжения" в американской политической элите.

Четвертое и самое значимое. Реализация "плана Нетаньяху", даже если Трампу и удастся восстановить контроль над своим партнером (что пока выглядит сомнительно), означает полную утрату европейцами политических позиций в Восточном Средиземноморье, да и в целом - до Евфрата. Будут демонтированы все позиции, достигнутые Европой с начала 1990-х годов, с "Соглашения Осло" 1993 года. Но дело не только в политике. Европейцы, очевидно, боятся новых волн миграции из Восточного Средиземноморья, причем миграции в рамках "плана Трампа", когда их просто заставят принять как минимум миллион беженцев, включая молодежь, не имеющую никакого опыта работы, если не считать распределения гуманитарной помощи и ведения партизанских боевых действий. В таких условиях надежды на возрождение Европы как значимой политической силы наивны. Коллективное демонстративное признание палестинского государства видится как средство навязать Израилю - с Нетаньяху или без него - диалог о месте европейцев в переформатировании региона. То, что для этого пришлось снимать табу на признание Палестины, говорит о глубине раскола между Европой и Израилем.

Источник - Дмитрий Евстафьев
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758632880


