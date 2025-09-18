Массовое признание Палестины: почему сейчас? - Дмитрий Евстафьев

16:08 23.09.2025

МАССОВОЕ ПРИЗНАНИЕ ПАЛЕСТИНЫ: ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?



Профессор Института медиа НИУ ВШЭ,

кандидат политических наук

Дмитрий Евстафьев

@dimonundmir



Тема признания палестинского государства начинает развиваться как снежный ком. За признанием и, соответственно, превращением миссий Палестины в полноценные посольства (а это уже совершенно иной не просто политический, но юридический статус) со стороны ядра Британского содружества наций - Великобритании, Канады и Австралии, - а также Португалии последовало признание и со стороны Франции. Оговорки, которые постоянно делал Э. Макрон, оказались неожиданно сняты. Ожидается и заметное расширение числа признавших Палестину государств на начавшейся сессии Генассамблеи ООН.



