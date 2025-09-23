Трамп на Генассамблее ООН. Полный перевод разгромной речи

21:50 23.09.2025 Полный перевод разгромной речи Трампа, которой он уже успел поразить мировые СМИ, читайте эксклюзивно на нашем сайте.



ИноСМИ Россия

23 сентября 2025



Речь Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

Трамп обвинил ООН в бездействии в урегулировании международных кризисов



Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН с рекордно длинной речью. Президент раскритиковал организацию за неспособность урегулировать конфликты. Он отметил, что без какой-либо поддержки ООН "остановил семь войн". Лидер США добавил, что присоединится к усилию по ограничению биологического и ядерного оружия.







Большое спасибо. Я искренне признателен. И мне ничуть не трудно выступать без телесуфлера - тем более что он все равно не работает.



Я очень рад находиться здесь с вами. В таких случаях слова звучат от сердца. Но должен сказать: тот, кто отвечает за этот телесуфлер, явно в большой беде. Здравствуйте, госпожа Первая леди.



Спасибо, что вы здесь. И вам, госпожа Президент, господин Генеральный секретарь, Первая леди Соединенных Штатов, уважаемые делегаты, послы и мировые лидеры. Шесть лет прошло с тех пор, как я последний раз стоял в этом величественном зале и обращался к миру, который в мой первый срок был процветающим и мирным. С тех пор рев войны разрушил покой, который я помог установить на двух континентах.



Период спокойствия и стабильности сменился одной из величайших кризисных эпох нашего времени. А здесь, в Соединенных Штатах, четыре года слабости, беззакония и радикализма при прежней администрации привели страну к череде катастроф. Год назад наша нация находилась в глубоком кризисе.



Но сегодня, спустя лишь восемь месяцев моего правления, Америка - самая динамичная страна в мире, и никакая другая даже близко не стоит. Мы обладаем самой сильной экономикой, самыми надежными границами, самой мощной армией, самыми прочными союзами и самым сильным духом среди всех наций Земли. Это поистине золотой век Америки.



Европе будет больно: Брюссель панически ищет выход, которого не существует



Мы стремительно преодолеваем экономическую катастрофу, доставшуюся в наследство от предыдущей администрации: разрушительный рост цен и рекордную инфляцию, невиданную ранее. Под моим руководством снизились расходы на энергоресурсы, упали цены на бензин, продукты питания, ипотечные ставки; инфляция побеждена. Единственное, что растет, - это фондовый рынок, и он бьет рекорды.



Фактически, за короткое время он побил рекорд 48 раз. Экономика растет, производство бурно развивается. Фондовый рынок - как я уже сказал - показывает лучшие результаты в истории. И от этого получает выгоду почти каждый в этом зале. Особенно важно, что заработная плата рабочих растет самыми быстрыми темпами за последние шесть десятилетий. А ведь именно в этом смысл, верно?



За четыре года правления президента Байдена в страну поступило меньше одного триллиона долларов новых инвестиций. За восемь месяцев моего президентства мы получили уже более 17 триллионов. Вдумайтесь: четыре года - меньше триллиона. Восемь месяцев - свыше 17 триллионов. И этот поток капиталов идет со всех концов света.



Мы провели крупнейшее в истории страны снижение налогов и масштабнейшую дерегуляцию, вновь сделав Америку лучшим местом для ведения бизнеса. Многие из присутствующих здесь инвестировали в США - и убедились, что это прекрасное вложение. В первый свой срок я создал сильнейшую экономику в мировой истории. Сейчас я делаю то же самое, но уже в гораздо больших масштабах. Цифры значительно превзошли рекорды моего первого срока.



На южной границе мы остановили колоссальное вторжение. И вот уже четыре месяца подряд - подчеркиваю, четыре месяца - число нелегалов, проникающих в страну, равно нулю. Трудно поверить, ведь еще год назад миллионы людей хлынули к нам со всего света - из тюрем, психиатрических клиник, наркокартелей. Это был результат безумной политики открытых границ прежней администрации.



Наше послание предельно ясно: кто незаконно приедет в США - попадет в тюрьму или будет выслан обратно, а может, и дальше. Спасибо Сальвадору за то, что он профессионально принимает и отправляют в заключение преступников, проникших в Америку при прежней администрации. Мы просто обязаны действовать, как и другие страны, столкнувшиеся с аналогичной проблемой миграции.



На мировой арене Америка вновь пользуется уважением, какого у нее никогда не было. Еще два-три года назад нас высмеивали. А сегодня НАТО, по моей инициативе, повысил целевой уровень оборонных расходов с 2 до 5 процентов ВВП, сделав наш союз как никогда сильным.



В мае я совершил поездку на Ближний Восток, чтобы навестить своих друзей и восстановить наше партнерство в регионе Персидского залива, а также ценные отношения с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. И теперь, я считаю, другие страны как никогда сблизились с нами. Моя администрация заключала одно историческое торговое соглашение за другим, в том числе с Великобританией, Европейским Союзом, Японией, Южной Кореей, Вьетнамом, Индонезией, Филиппинами, Малайзией и многими, многими другими.



Подобным образом, всего за семь месяцев я положил конец семи "незавершимым" войнам. Все говорили, что их невозможно закончить. Что их никогда не удастся разрешить.



Некоторые из них длились 31 год, две из них, по 31 году. Подумайте только, 31 год. Одна шла 36 лет.



Другая - 28 лет. Я положил конец семи войнам. И во всех случаях это были кровопролитные конфликты, в которых гибло бесчисленное множество людей.



Среди них Камбоджа и Таиланд, Косово и Сербия, Конго и Руанда - ужасная, ожесточенная война - Пакистан и Индия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, а также Армения и Азербайджан. Все они были включены. Ни один президент или премьер-министр, да и никакая другая страна никогда не делали ничего даже отдаленно похожего. А я сделал это всего за семь месяцев. Такого раньше никогда не случалось. Ничего подобного никогда не было.



Для меня большая честь, что я это совершил. Жаль, что мне пришлось делать это вместо Организации Объединенных Наций. И, к сожалению, ни в одном из случаев ООН даже не попыталась помочь.



Я положил конец семи войнам, вел переговоры с лидерами каждой из этих стран, и так и не дождался даже телефонного звонка от Организации Объединенных Наций с предложением помочь в заключении сделки. Единственное, что я получил от ООН, - это эскалатор, который по пути наверх остановился прямо посередине. Если бы первая леди не была в отличной физической форме, она бы упала. Но она в отличной форме. Мы оба в отличной форме. Мы устояли.



Потом не работающий телесуфлер. Это все, что я получил от Организации Объединенных Наций - неисправный эскалатор и испорченный телесуфлер. Большое спасибо.



Он, кстати, уже работает. Только что начал. Спасибо.



Но, думаю, я продолжу без него. Так легче. Большое спасибо.



Я не думал об этом в тот момент, потому что был слишком занят спасением миллионов жизней. Именно спасением и прекращением этих войн. Но позже я понял, что Организация Объединенных Наций нам не поможет.



И не помогла. Я задумался об этом постфактум, а не во время - не во время этих непростых переговоров. В таком случае, в чем цель ООН? У нее такой огромный потенциал.



Я всегда говорил это. У нее есть огромный потенциал, но ООН очень далека от того, чтобы его реализовать. По крайней мере сейчас она только пишет смелые письма и ограничивается только этим.



Это пустые слова, а пустые слова не останавливают войны. Единственное, что останавливает войны, - это действия. После окончания всех этих войн, а еще раньше - после переговоров по Авраамовым соглашениям, которые были очень важным событием, за что наша страна не получила признания, - все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира за каждое из этих достижений.



Но для меня настоящая награда - это сыновья и дочери, которые вырастут со своими матерями и отцами, потому что миллионы людей больше не погибают в бесконечных войнах. Мне важно не выигрывать награды. Мне важно спасать жизни.



Мы спасли миллионы жизней, остановив семь войн. Мы работаем и над другими. Много лет назад очень успешный девелопер из Нью-Йорка по имени Дональд Трамп подал заявку на реконструкцию этого комплекса ООН.



Я помню это очень хорошо. Тогда я сказал, что сделаю все за 500 миллионов долларов. Все будет перестроено. Будет красиво.



Я говорил: я сделаю вам мраморные полы, а другие - цементные. Я дам вам лучшее. Я предлагаю стены из красного дерева, а они - из пластика.



Но они выбрали другой проект, намного дороже, и в итоге получили продукт гораздо хуже. Я понял, что они не понимают ничего в строительстве, что их концепции абсолютно ошибочны, а то, что они собирались построить - плохо и крайне дорого. Это обошлось им в состояние.



И я сказал: подождите и увидите перерасходы. И оказался прав. У них были огромные перерасходы, и они потратили от 2 до 4 миллиардов долларов, так и не получив обещанных мраморных полов.



Вы ходите по бетону, заметили? Как по мне, если посмотреть на здание и на эскалаторы, работы до сих пор не закончили. До сих пор. А это было много лет назад.



Проект был настолько коррумпирован, что Конгресс даже попросил меня дать показания о колоссальной трате денег. Оказалось, что они не знали, во сколько все обойдется, только то, что сумма составит от 2 до 4 миллиардов, вместо 500 миллионов с гарантией. Но они не знали, а я сказал, что это будет стоить более 5 миллиардов. К сожалению, во многих делах ООН происходит то же самое, но в куда большем масштабе.



Гораздо большем. Очень печально видеть попытки ООН сыграть продуктивную роль. Сегодня я пришел сюда, чтобы протянуть руку американского лидерства и дружбы любой стране, которая готова присоединиться к нам в создании более безопасного и процветающего мира.



И это будет мир, в котором мы будем гораздо счастливее. Мы способны достичь намного лучшего будущего. Но чтобы достичь его, мы должны отвергнуть провальные подходы из прошлого и работать вместе, чтобы противостоять величайшим угрозам в истории.



Сегодня нет более серьезной опасности для нашей планеты, чем самое мощное и разрушительное оружие, созданное человеком, и его, как вы знаете, у США много. Как и в первый срок, я сделал сдерживание этих угроз главным приоритетом, начиная с Ирана. И моя позиция очень проста.



Главный спонсор терроризма в мире никогда не должен получить самое опасное оружие. Поэтому вскоре после вступления в должность я отправил так называемому Верховному лидеру письмо с щедрым предложением. Я предложил полное сотрудничество в обмен на приостановку ядерной программы Ирана.



В ответ режим решил продолжать постоянные угрозы соседям, интересам США в регионе и великим странам поблизости. Сегодня многие бывшие иранские военные командиры - почти все - больше не с нами, они мертвы. Три месяца назад в операции "Полуночный молот" семь американских бомбардировщиков B-2 сбросили четырнадцать бомб весом по 30 тысяч фунтов на ключевые ядерные объекты Ирана, полностью уничтожив все.



Ни одна другая страна в мире не могла бы сделать то, что сделали мы. Ни у одной другой страны нет такого оборудования. У нас самое мощное оружие на Земле.



Мы не любим его использовать. Но мы сделали то, что 22 года хотели сделать другие. После того как мощность обогащения урана в Иране была уничтожена, я немедленно заключил мирное соглашение, положившее конец 12-дневной войне между Израилем и Ираном. Обе стороны согласились больше не воевать.



Как всем известно, я также активно добиваюсь прекращения огня в Газе. Это нужно сделать. Нужно.



К сожалению, ХАМАС многократно отвергал разумные предложения о мире. Мы не можем забыть 7 октября, я прав? И теперь, словно поощряя продолжение конфликта, некоторые в этом зале стремятся в одностороннем порядке признать палестинское государство. Это стало бы наградой для террористов ХАМАС за их зверства.



Это была бы награда за ужасные преступления, включая 7 октября, даже несмотря на то, что они отказываются отпускать заложников или принимать перемирие. Вместо того чтобы давать ХАМАС все больше, в то время как они уже столько забрали, нужно было решить это давно. Но вместо выполнения требований ХАМАС те, кто хочет мира, должны единогласно требовать одного: освободите заложников сейчас же.



Просто освободите заложников сейчас же. Спасибо. Мы должны объединиться, и мы это сделаем. Это должно быть сделано.



Мы должны немедленно остановить войну в Газе. Мы должны это сделать. Мы должны заключить мир. Мы должны вернуть заложников. Мы хотим вернуть всех - двадцать человек.



Не двоих или четверых. Как вы знаете, вместе со Стивом Уиткоффом и другими, включая Марко Рубио, мы вернули большинство заложников. Мы участвовали во всех этих сделках.



Но я всегда говорил: последние двадцать будут самыми трудными, и так и случилось. Мы должны вернуть их немедленно. Мы не хотим забирать двух, потом еще двух, потом одного, потом трех.



Нет, мы хотим вернуть их всех. И мы хотим вернуть также 38 тел погибших.



Их родители пришли ко мне. Они хотят их вернуть. Они сильно хотят их вернуть, и быстро, как будто те еще живы. Они хотят их не меньше, чем если бы их сын или дочь были живы.



Я также неустанно работаю над тем, чтобы остановить убийства в Украине. Я думал, что это будет - из семи войн, которые я остановил - самой легкой из-за моих отношений с президентом Путиным, которые всегда были хорошими. Я думал, что это будет проще всего.



Но на войне никогда не знаешь, что произойдет. Там всегда много неожиданностей, хороших и плохих. Все думали, что Россия выиграет за три дня, но этого не произошло.



Предполагалось, что это будет небольшая стычка. Но вышло не так. Это не выставляет Россию в хорошем свете. Это выставляет ее в плохом свете.



Что бы теперь ни случилось, это должно было занять несколько дней, меньше недели. Но они воюют уже три с половиной года и каждую неделю убивают от 5 до 7 тысяч молодых солдат - в основном солдат - по обе стороны. От 5 до 7 тысяч погибших молодых людей каждую неделю. В некоторых городах меньше жертв, когда их атакуют ракетами или дронами.



Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война, которой не должно было быть. Она показывает, что такое лидерство, и что плохое руководство может сделать со страной.



Посмотрите, что случилось с Соединенными Штатами, и где мы оказались за короткий срок. Единственный вопрос - сколько еще жизней будет напрасно потеряно с обеих сторон. Китай и Индия - главные спонсоры продолжающегося конфликта, потому что они закупают российскую нефть.



Но что недопустимо - даже страны НАТО не прекратили большинство закупок российской энергии и энергопродуктов. Я узнал об этом две недели назад, и был недоволен. Подумайте только - они финансируют войну против самих себя.



Это неслыханно. Если Россия не готова договориться о завершении конфликта, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень жесткий раунд серьезных пошлин, которые, как я считаю, очень быстро остановят кровопролитие. Но чтобы эти пошлины были эффективны, европейские страны - все вы сейчас здесь - должны присоединиться к нам и принять точно такие же меры. Вы гораздо ближе - между нами океан.



Вы там рядом. Европе нужно активизироваться. Нельзя продолжать в том же духе.



Они покупают российскую нефть и газ, пока воюют с Россией. Это позор. Когда я об этом узнал, им было очень неловко.



Они должны немедленно прекратить все закупки энергии у России. Иначе мы попросту теряем время. Я готов обсуждать это. Мы обсудим это сегодня, когда европейские страны собрались здесь. Уверен, они в восторге от того, что я говорю, такова реальность. Я говорю то, что думаю, и говорю правду.



Стремясь снизить угрозу опасного оружия, я призываю каждую страну присоединиться к нам в прекращении разработки биологического оружия раз и навсегда. Биологическое оружие ужасно, а ядерное - еще страшнее; мы включаем и ядерное.



Мы хотим прекратить разработку ядерного оружия. Я видел и знаю - и могу показать - оружие настолько мощное, что его нельзя никогда применять. Если его применят, мир буквально может прекратить существование.



Несколько лет назад безрассудные эксперименты за границей привели к разрушительной глобальной пандемии.



Несмотря на эту мировую катастрофу, многие страны продолжают крайне рискованные исследования в области биологического оружия и синтетических патогенов. Это невероятно опасно. Чтобы предотвратить потенциальные катастрофы, сегодня я объявляю, что моя администрация возглавит международные усилия по обеспечению соблюдения Конвенции о запрещении биологического оружия, внедрив передовую систему проверки на основе ИИ, которой все смогут доверять.



Надеюсь, ООН сможет сыграть конструктивную роль; это также станет одним из ранних проектов в сфере ИИ. Посмотрим, насколько это хорошо сработает: многие говорят, что это может стать одним из величайших достижений, но ИИ может быть и опасен. Но из него можно извлечь огромную пользу, и это будет примером такого использования.



ООН часто не решает те проблемы, которые должна, а фактически создает новые. Лучший пример - главная политическая проблема нашего времени: кризис неконтролируемой миграции. Это неконтролируемо.







Ваши страны разрушаются. ООН финансирует натиск на западные страны и их границы. В 2024 году ООН выделила 372 миллиона долларов наличными для поддержки примерно 624 000 мигрантов, направлявшихся в США.



Подумайте об этом: ООН поддерживает людей, которые незаконно входят в Соединенные Штаты, и затем нам приходится их выдворять. ООН также предоставляла питание, жилье, транспорт и дебетовые карты нелегальным мигрантам по пути к нашему южному рубежу.



Миллионы людей прошли через этот южный рубеж год назад. Миллионы и миллионы людей хлынули - 25 миллионов всего за четыре года некомпетентной администрации Байдена. А теперь мы это остановили, полностью.



Фактически сейчас они даже не приходят, потому что знают, что не пройдут. Но произошедшее было совершенно неприемлемо. ООН должна предотвращать вторжения, а не создавать и не финансировать их.



В Соединенных Штатах мы отвергаем идею, что массовые потоки людей из других стран могут свободно пересекать половину земного шара, топтать наши границы, нарушать суверенитет, порождать преступность и истощать нашу систему социальной защиты. Мы вновь утвердили, что Америка принадлежит американскому народу, и призываю все страны занять такую же позицию в защите своих граждан. Вам нужно это сделать, потому что я вижу, что происходит.



Я не называю имен. Я вижу это и мог бы предъявить каждому. Вы уничтожаете свои страны.



Мертвые тела вдоль дорог, ведущих сквозь джунгли. Люди шли через леса, через районы, где от жары невозможно было дышать. Там умирали от удушья. В этих районах жара не давала вздохнуть. Тела повсюду. От того, что они больше не идут, мы спасаем огромное количество жизней. Мои люди проделали колоссальную работу и американцы это поддерживают. Сегодня утром я с гордостью увидел - у меня самые высокие рейтинги за все время. Отчасти благодаря тому, как мы укрепили границу. Отчасти - благодаря тому, что мы сделали для экономики.



Политика Джо Байдена дала власть убийцам, бандитам, торговцам людьми, детским работорговцам, наркокартелям и преступникам со всего мира. Предыдущее руководство также потеряло почти 300 тысяч детей. Подумайте об этом: более 300 тысяч детей исчезли. Маленькие дети были переправлены в США при Байдене, многие из них подвергались изнасилованиям, эксплуатации, физическому насилию, их продавали. Продавали! И об этом никто не говорит. Лживая пресса не пишет. А ведь многие дети пропали без вести или погибли. Мы нашли немало таких детей и отправили их обратно, к их родителям. Мы спрашивали их: "Откуда ты?" - и нам называли страну. Мы устанавливали все и возвращали ребенка домой. Когда мать и отец распахивали дверь, у них на глазах были слезы. Они не могли поверить, что вновь видят своего сына или дочь, своего маленького ребенка. Мы уже вернули почти 30 тысяч [детей]. Любая система, которая приводит к массовой торговле детьми, по сути своей является злом.



И именно это и сделала глобалистская миграционная повестка - в этом ее суть. В Америке те времена, как вы знаете, закончились. Администрация Трампа продолжает работать, чтобы найти преступников, стоящих за этими ужасами. И, как я сказал, мы возвращаем детей: 30 тысяч мы уже нашли и вернули домой. Думаю, мы найдем еще многих. Всех отыскать не удастся. Более 300 тысяч - они либо пропали, либо мертвы. Пропали или мертвы - из-за нелюдей, которые сотворили с ними такое.



Чтобы защитить наших граждан, я также признал несколько жестоких наркокартелей тем, чем они являются, - и это вы видите собственными глазами. Они больше не перевозят большие партии наркотиков с помощью лодок. Уже не так много таких лодок выходят в море с территории Венесуэлы, и они больше не могут плыть достаточно быстро. Мы практически прекратили ввоз нароктиков в нашу страну по морю. Мы называем их "водными наркотиками". Они убивают сотни тысяч людей. Я также признал многочисленные жестокие наркокартели иностранными террористами. То же самое я сделал с самыми кровавыми международными бандами, возможно, самыми худшими бандами в мире. Они называются MS-13 и Tren de Aragua. Последняя, кстати, из Венесуэлы. Они пытают, наносят тяжкие увечья, калечат и уродуют людей. Они враги для всего человечества. Именно по этой причине недавно мы начали использовать Верховный суд США, чтобы уничтожить венесуэльских террористов и сети наркоторговцев, поддерживаемых Николасом Мадуро. Я хочу предупредить каждого террориста, каждого члена банды, который ввозит в нашу страну отвратительные наркотики: мы сотрем вас с лица Земли. Вот что мы сделаем. У нас нет выбора, мы не можем допустить этого. В прошлом году 300 тысяч американцев погибли от наркотиков. 300 тысяч человек погибли от фентанила и прочих наркотиков. Каждая перехваченная лодка везет груз, которого хватило бы, чтобы убить более 25 тысяч американцев. Мы этого не допустим.



Энергетика - еще одна сфера, где США сегодня процветают, как никогда прежде. Мы избавляемся от так называемых "возобновляемых источников". Они бесполезны. Они не работают. Они слишком дороги. Они слишком слабы, чтобы обеспечивать энергией заводы, которые нужны для величия страны. Ветер не дует. Эти огромные ветряки - жалкое зрелище. Они безобразны, дороги в эксплуатации и требуют постоянного ремонта. Они ржавеют и гниют. Это самый дорогой источник энергии из придуманных. А ведь энергия должна приносить доход, а не убытки. Здесь же убытки настолько велики, что без колоссальных субсидий государства они бы вообще не существовали. И строят их в основном в Китае. Надо отдать должное Китаю: они их делают, но у себя почти не используют. Почему? Потому что сами предпочитают уголь, газ - все что угодно, но не ветер. Зато они с удовольствием продают ветряки по всему миру.



Европа же идет в противоположную сторону и стоит на грани разрушения из-за "зеленой" энергетической повестки. Я должен отдать должное Германии: страну вели по очень опасному пути - и в иммиграции, и в энергетике. Германия уходила в "зеленую" энергетику и катилась к банкротству. Но пришло новое руководство и вернуло страну на верный путь: к ископаемому топливу и ядерной энергетике. Это безопасно, если все делать правильно. Они вновь открыли множество энергостанций и добились успеха. Я уважаю Германию за это. Они сказали: то, что происходило, - катастрофа. Полный переход на "зеленую" энергетику означает полный крах. Именно это он и означает.



Да, это не политкорректно. Меня будут за это ругать, но я говорю правду. И мне все равно. Я сейчас в Нью-Йорке и чувствую себя гораздо безопаснее. Мы сокращаем преступность. А если говорить о преступности - Вашингтон, округ Колумбия. Он был столицей преступности в Америке. А теперь - всего за 12 дней - это абсолютно безопасный город. Люди выходят поужинать, ходят в рестораны. Ваша жена может пройти по улице, с вами или без вас, - и ничего с ней не случится. Мои люди проделали огромную работу. Да, я вызвал Национальную гвардию, и она навела порядок. Без политкорректности, но навела порядок. Мы выдворили 1700 закоренелых преступников - отправили обратно в их страны или посадили в тюрьмы. Вашингтон теперь снова абсолютно безопасен. И я приглашаю вас приехать. Мы сможем поужинать в местном ресторане. Мы дойдем туда пешком от Белого дома - и нам не нужна для этого бронированная машина.



Они отказались от своего мощного преимущества. Многие страны, о которых мы говорим, фактически закрыли доступ к богатейшим нефтяным и газовым ресурсам, например к Северному морю. А ведь я хорошо знаю Северное море. Когда-то Абердин был нефтяной столицей Европы. Там еще не разведаны колоссальные месторождения. И что я сказал премьер-министру, которого уважаю и ценю: "У вас под рукой величайшее богатство, а вы его душите налогами настолько, что ни одна компания не решается там работать". Там есть огромные запасы нефти, и еще больше - неразведанных. Это колоссальный актив для Соединенного Королевства. Я три дня подряд говорил ему об этом. Три дня! Нефть из Северного моря, нефть из Северного моря! Я хотел, чтобы он понял: я желаю им успеха, а не того, чтобы прекрасные земли Шотландии и Англии уродовали ветряки и гигантские солнечные панели шириной в десять километров, которые занимают плодородную землю. В Америке мы этого не допустим.



В 1982 году исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде предсказывал, что к 2000 году климатические изменения вызовут глобальную катастрофу. Он говорил: это будет так же необратимо, как ядерный апокалипсис. Вот что тогда утверждали в ООН. И что же? Ничего не случилось. В 1989 году другой чиновник ООН заявил, что через десять лет целые государства будут смыты с лица земли глобальным потеплением. Этого тоже не произошло. А если вспомнить 1920–1930-е годы, то тогда пугали "глобальным похолоданием". Мир якобы обречен. Потом стали пугать "глобальным потеплением". Но когда температура начала снижаться, они переименовали это в "изменение климата". Так невозможно ошибиться: стало теплее или холоднее - все равно "изменение климата". На мой взгляд, это величайшая афера, когда-либо навязанная миру.







Теперь это "климатические изменения". Никакого глобального потепления, никакого глобального похолодания. Все эти прогнозы, сделанные ООН и другими, чаще всего из корысти, оказались ложью. Их делали глупцы, которые разорили собственные страны и лишили их шансов на успех. Если вы не откажетесь от этой "зеленой" аферы, ваши государства обречены. А я неплохо предсказываю. Помните, у нас во время кампании был самый продаваемый головной убор с надписью: "Трамп всегда прав". И это не хвастовство, а факт. Я всегда оказывался прав. И говорю вам: если вы не прекратите идти на поводу у "зеленой" энергетики, ваши страны погибнут. Если не остановите потоки людей, которых вы никогда не знали и с которыми у вас нет ничего общего, ваши страны погибнут.



Я президент Соединенных Штатов, но я переживаю и за Европу. Я люблю Европу. Я люблю европейцев. И мне больно видеть, как ее разрушают энергетическая политика и иммиграция. Этот двуглавый монстр уничтожает все на своем пути, и этого больше нельзя допускать. Вы делаете из-за того, что вы хотите показаться добрыми, или ради политкорректности, но тем самым уничтожаете свое наследие. Необходимо немедленно и решительно взять под контроль катастрофу неконтролируемой иммиграции и ложную энергетическую повестку, пока не стало слишком поздно. Углеродный след - это выдумка, созданная людьми с дурными намерениями. И они ведут вас к полному разрушению.



Помните, какой шум подняли вокруг "углеродного следа"? А потом президент Обама садился в Air Force One - огромный Boeing 747, причем старый, с двигателями, выбрасывающими все подряд в атмосферу. Он произносил речи о "углеродном следе", о необходимости что-то делать, а затем летел из Вашингтона на Гавайи, чтобы сыграть в гольф. После чего возвращался и снова говорил о "глобальном потеплении" и "углеродном следе". Это обман.



Европа ценой колоссальных затрат и жертв сократила свой углеродный след на 37 процентов. Поздравляю, Европа! Отличная работа. Правда, при этом потеряли сотни тысяч рабочих мест, закрыли фабрики, но ведь углеродный след уменьшили. Однако весь этот "подвиг" полностью перекрыл и превысил мировой рост выбросов на 54 процента. Большая часть пришлась на Китай и страны вокруг него, которые процветают и сегодня производят больше CO₂, чем все развитые страны мира вместе взятые.



Так что все эти усилия ради углеродного следа - бессмыслица. Чушь. У нас в США до сих пор есть радикализированные экологи, которые требуют остановить заводы. Все должно прекратиться. Им даже коровы мешают. "Нам не нужны коровы", - говорят они. Думаю, они хотят их просто уничтожить. Их требования абсурдны. И у вас в Европе такие же.



А теперь вспомните: у нас есть граница. Она прочная. Но воздух - не граница. У воздуха нет формы, он движется. Мы можем иметь самый чистый воздух - и у нас он действительно самый чистый за многие годы. Но если у Китая воздух "похуже", он летит к нам. И все, что вы делаете у себя внизу, наверху перекрывается их грязным воздухом. Но экологи отказываются это признать.



То же самое и с мусором. В Азии тонны отходов сбрасывают прямо в океан. И через неделю-две течения приносят их мимо Лос-Анджелеса. Вы это видели - огромные массы мусора, настолько большие, что справиться с ними невозможно. Они проплывают мимо Лос-Анджелеса, мимо Сан-Франциско. А в это время кого-то могут оштрафовать за окурок, брошенный на пляже. Все это безумие.



Главный результат этих жестоких "зеленых" энергетических правил вовсе не помощь экологии, а перераспределение промышленности и производства: из развитых стран, которые послушно соблюдают безумные нормы, в страны, которые их нарушают и при этом зарабатывают состояние. Они зарабатывают огромные деньги.



Сегодня счета за электричество в Европе в четыре-пять раз выше, чем в Китае, и в два-три раза выше, чем в США. А у нас цены стремительно снижаются. Вы, наверное, видите: у нас падают цены на бензин. Есть у нас выражение: "Бури, детка, бури".



В Южной Америке такое часто можно увидеть. Электроэнергия в Южной Америке стоит дорого. В США около 1300 в год умирают там из-за жары. В Европе ежегодно от жары погибает 175 тысяч человек, потому что цена на электричество слишком высокая, и люди не могут себе позволить включить кондиционер. Как такое может быть? Это не может случаться в Европе. Это не та Европа, которую я знаю и люблю. И все это ради того, чтобы делать вид, что идет борьба с глобальным потеплением. Вся глобалистская концепция заключается в том, чтобы заставлять успешные промышленно развитые страны причинять себе вред и радикально разрушать свои общества. Она должна быть полностью отвергнута, и это должно случиться немедленно.



Именно поэтому Америка вышла из фиктивного Парижского климатического соглашения. Там нам предписывалось платить гораздо больше, чем любой другой стране. Другие не платили вовсе. Китай вообще был освобожден от платежей до 2030 года. Россия получила стандарт 1990 года, который легко было выполнить. А Соединенным Штатам выставили счет в триллион долларов. Я сказал: "Это еще одна афера". Факты просты: нас десятилетиями обдирал весь мир. Но больше - нет. Вы, наверное, заметили.



Я раскрыл колоссальные возможности собственной энергетики и подписал исторические указы на разведку нефти. Хотя особо и не нужно искать: у нас больше нефти, чем у любой страны в мире. И газа больше всех. А если добавить уголь - то мы абсолютные лидеры. "Чистый, прекрасный уголь" - так я его называю. Сегодня с углем можно делать то, о чем 10–15 лет назад нельзя было и мечтать. Поэтому в Белом доме у меня есть правило: никогда не говорить просто "уголь", только "чистый, прекрасный уголь". Звучит куда лучше, правда?



Мы готовы снабжать любую страну обильной и дешевой энергией - большинству из вас это нужно. Мы гордимся тем, что экспортируем энергию по всему миру. Мы теперь крупнейший экспортер.



Соединенные Штаты хотят торговли и оживленного обмена со всеми странами. Мы хотим помогать. Мы будем помогать. Но все должно быть честно и взаимно. Проблема в торговле та же, что и в климате: страны, которые соблюдают правила, теряют фабрики, теряют рабочие места. Это печально. Их ломают те государства, которые правила нарушают.



Именно поэтому США сейчас вводят тарифы против других стран. Раньше десятилетиями тарифы вводили против нас - и бесконтрольно. Теперь же мы используем их как защитный механизм. Включая мой первый срок, когда мы получили сотни миллиардов долларов от тарифов. И, кстати, тогда у нас была самая низкая инфляция. Сегодня инфляция тоже очень низкая. Разница лишь в том, что теперь сотни миллиардов идут в нашу страну. Так мы обеспечим, чтобы система работала для всех и оставалась устойчивой в будущем.



Мы используем тарифы и для защиты суверенитета, и для безопасности по всему миру - против государств, которые десятилетиями пользовались слабостью прежних американских администраций. Включая самую коррумпированную и некомпетентную администрацию в истории - администрацию сонного Джо Байдена.



Бразилия теперь столкнулась с серьезными тарифами за свои беспрецедентные попытки вмешиваться в права и свободы американских граждан и других людей: цензура, репрессии, политически ангажированное правосудие, охота на критиков США. Мне даже было немного неудобно это говорить, потому что на входе я встретил лидера Бразилии. Мы увидели друг друга, обнялись. А я подумал: "Неужели я через две минуты должен говорить это?" Но так и вышло. Мы условились встретиться на следующей неделе. Времени почти не было - секунд двадцать. И, знаете, я даже рад, что встретился тогда, потому что все это выглядело не очень красиво. Но разговор был хороший, мы улыбались, и мне он показался приятным человеком. Ему понравился я, мне понравился он. А я веду дела только с теми, кто мне нравится. Если не нравится - не нравится. Но в тот короткий момент у нас была отличная "химия". И это хороший знак.



Тем не менее в прошлом Бразилия несправедливо обкладывала тарифами нашу страну. Теперь же, благодаря нашим тарифам, мы наносим ответный удар. И удар серьезный. Я всегда буду защищать наш суверенитет и права американцев. Поэтому мне жаль говорить, но Бразилия в упадке и будет в упадке дальше. Они могут преуспевать только работая с нами. Без нас они обречены, как и другие страны до них.



В следующем году Соединенные Штаты будут отмечать 250-летие нашей славной независимости - доказательство силы, свободы и духа Америки. Мы также с гордостью примем чемпионат мира по футболу 2026 года. А вскоре после этого - Олимпийские игры 2028 года. Это будет очень захватывающе. Я надеюсь, вы все приедете. Я надеюсь, что люди со всего мира примут участие в этих великих праздниках свободы и человеческих достижений. И вместе мы сможем радоваться чуду истории, которое началось 4 июля 1776 года, когда мы зажгли свет для всех наций. Из того дня родилось нечто удивительное - Соединенные Штаты Америки.



В честь этой великой даты я надеюсь, что все страны, которые вдохновляются нашим примером, вместе с нами обновят свою приверженность ценностям, которые мы так высоко чтим. Давайте защитим свободу слова и свободу самовыражения. Давайте сохраним религиозную свободу, включая самую преследуемую религию на планете - христианство. Давайте охраним наш суверенитет и будем беречь качества, которые сделали каждую из наших стран такой особенной, невероятной и выдающейся.



В завершение хочу повторить: миграция и высокая стоимость так называемой "зеленой" энергетики разрушают значительную часть свободного мира и планеты. Страны, дорожащие свободой, быстро угасают из-за своей политики в этих двух вопросах. Вам нужны сильные границы и традиционные источники энергии, если вы хотите вновь стать великими.



Откуда бы вы ни прибыли - с севера или юга, с востока или запада, издалека или из ближних земель, - каждый лидер в этом прекрасном зале представляет богатую культуру, благородную историю и гордое наследие, делающие каждую страну величественной и уникальной, несравнимой с чем-либо в истории человечества или где-либо еще на Земле.



От Лондона до Лимы, от Рима до Афин, от Парижа до Сеула, от Каира до Токио и Амстердама - и до самого Нью-Йорка - мы стоим на плечах лидеров и легенд, генералов и титанов, героев и гигантов, которые создавали и защищали наши страны - все наши страны - своей отвагой, силой, духом и умением. Наши предки поднимались на горы, пересекали океаны, шли сквозь пустыни и прерии. Они вступали в яростные битвы, рисковали жизнью, были солдатами, крестьянами, рабочими, воинами, исследователями и патриотами. Они превращали деревни в города, племена - в государства, идеи - в индустрии, а маленькие острова - в могучие империи. Вы - часть всего этого.



Они были героями своего народа, которые никогда не сдавались и никогда не отступали. Их ценности определили наши национальные идентичности. Их видение сформировало наше великое предназначение. Каждый из вас в этом зале является частью этой истории. Каждый из нас унаследовал подвиги, мифы, победы и наследие своих героев и основателей, которые смело указывали нам путь. Наши предки отдавали все ради родины, которую защищали с гордостью, потом, кровью, жизнью и смертью.



Теперь священная обязанность защищать созданные ими страны лежит на нас. И вместе мы должны выполнить свой долг перед народом и гражданами. Мы должны охранять границы, обеспечивать безопасность, сохранять культуры, ценности и традиции и бороться за мечты и свободы своего народа.



И в духе дружбы, с прекрасным видением будущего, давайте работать сообща, чтобы построить яркую, прекрасную планету - планету, которую мы все разделяем. Планету мира и процветания. Планету, которая станет богаче, лучше и прекраснее, чем когда-либо. Это возможно. Это произойдет. И я надеюсь, что это начнется прямо сейчас, в этот самый момент. Мы изменим курс. Мы сделаем наши страны лучше, безопаснее, красивее.



Благослови Господь все нации мира! Спасибо! Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758653400





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Повестку заседания Сената утвердили депутаты

- Государственный советник провел республиканское совещание по вопросам внутренней политики

- Современный Казахстан в литературе

- Роман Скляр обсудил с министром экономики ФРГ Катериной Райхе пути расширения торгово-экономического сотрудничества

- Казахстан выступил с призывом к соблюдению международного гуманитарного права

- КТЖ и Wabtec заключили масштабную сделку в истории локомотивостроения Казахстана

- Из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере

- Мажилис рассмотрит законопроект об искусственном интеллекте

- Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

