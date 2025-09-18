 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.09.2025
00:05  ВС РФ вышли к реке Янчур и готовят удар по Гуляйполю - итоговая сводка Readovka за 23 сентября
Вторник, 23.09.2025
21:50  Трамп на Генассамблее ООН. Полный перевод разгромной речи
18:55  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
16:08  Массовое признание Палестины: почему сейчас? - Дмитрий Евстафьев
15:57  С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали
15:47  Зачем турецкие политики предлагают мифический "альянс" России и Китаю? - Юрий Кузнецов
13:51  Туркмения. Национальный Лидер поздравил Президента с Днем рождения
04:40  Будут ли продлевать бескомиссионные переводы? Ответ Нацбанка Киргизии
03:59  Токаев пытается реформировать ООН в интересах Казахстана, - Виктория Панфилова
02:05  Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет, - Тимофей Бордачев
01:30  Turkmen Serdar: Диалог с приставкой "плюс". Почему Япония унижает страны Центральной Азии?
01:14  ProFinance: Каким будет капитализм в США через 50 лет
00:05  ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября
Понедельник, 22.09.2025
23:24  Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков
23:05  Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие
22:12  Почти четверть американского импорта урана приходится на Казахстан, - Касым-Жомарт Токаев
18:21  Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков
11:36  Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана, - Виктория Панфилова
02:43  Зачем Европе миф о "вторжении" российских боевых самолетов, - Евгений Поздняков
01:33  Организация тюркских государств: "турецкий гамбит" без видимых перспектив, - Рустам Масалиев
01:21  Взгляд: США задумали "троянского коня" в Афганистане для России и Китая
01:13  Моди призвал жителей Индии отказаться от покупки зарубежных товаров
00:05  ВС РФ продолжают теснить противника на поле боя – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.09.2025
21:56  Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
12:51  Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, - Сергей Андреев
05:11  Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" (видео)
04:11  Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
02:54  EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
01:29  Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
00:05  Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
14:10  "Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
12:45  Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
00:25  Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения
00:18  SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана
00:05  ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ вышли к реке Янчур и готовят удар по Гуляйполю - итоговая сводка Readovka за 23 сентября
00:05 24.09.2025

ВС РФ готовятся к штурму последнего полноценного рубежа ВСУ, прикрывающего коммуникации Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 23 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 23 сентября в разрезе СВО. Русские войска продолжают успешно развивать наступление на логистику Гуляйполя. Дания, Швеция и Норвегия сообщили о неизвестных дронах в своем воздушном пространстве. Эстония представила смехотворные "доказательства" того, что самолет ВКС РФ якобы нарушил ее воздушные границы. Военнослужащий ВС РФ с позывным "Сухой" вынес раненого товарища с поля боя – за подвиг он представлен к государственной награде.

Линия по реке Янчур



Русские войска группировки "Восток" продолжают успешное развитие наступления в Запорожской области, цель которого – выйти на коммуникации Гуляйполя и перебить логистическую артерию, связывающую местный украинский гарнизон с городом Покровское. После успехов в штурме Тернового нашим подразделениям удалось выбить неприятеля из сел Новониколаевка, Березовое, Калиновское, Новоивановка и хутора Ольговское.

Высокие темпы движения русских соединений в южном секторе Южно-Донбасского направления объясняются как частичной непригодностью фортификаций противника, так и нехваткой у него личного состава. Украинское командование использовало этот проблемный участок в качестве донора сил для группировки ВСУ, действующей против частей 51-й армии ВС РФ у Доброполья. В результате войска незалежной физически не могут стабилизировать обстановку.

Единственным рубежом, где ВСУ способны попытаться остановить наступление и не допустить выхода русских частей к логистике Гуляйпольского укрепрайона, остается линия сел вдоль реки Янчур.

Населенные пункты, расположенные цепочкой вдоль водной артерии, образуют естественный и удобный рубеж обороны. Просочиться за него и разрушить систему будет сложной задачей для наших штурмовиков. Однако уже сейчас украинская сторона демонстрирует признаки неготовности реализовать преимущества этой линии. Прежде всего, для надежной обороны требуется насыщение полосы живой силой. Одних дронов для разведки и предупреждения о действиях ВС РФ недостаточно, учитывая то, что протяженность линии – более 30 км.

Ключевой угрозой для ВСУ в секторе является не только дефицит сил, но и риск флангового удара. Русские войска, закрепившиеся в селе Малиновка на западном берегу Янчура, могут нанести удар во фланг оборонительной линии противника. В этих условиях Малиновка превращается в плацдарм, способный сыграть критически важную роль в развитии наступления.

Чисто скандинавские переживания

Мировые СМИ сегодня облетели новости о том, что неизвестные БПЛА замечены в воздушном пространстве Дании, Швеции и Норвегии. Эти сообщения можно назвать "эхом" истории, которую завели европейские журналисты после инцидента с залетом на территорию Польши дронов "Гербера", запущенных, возможно, из соседней Украины.

Однако эта история была активно подхвачена скандинавами. Вспомним Швецию, где после Крымской весны 2014 года военное ведомство увидело окно возможностей для роста финансирования. До вступления в НАТО и до начала СВО военные ассигнования в королевстве составляли всего 1,1-1,2% ВВП. В 2015 году ведущие шведские СМИ активно раскручивали тему "субмарин-шпионов", якобы скрывающихся в стокгольмских шхерах. Эта кампания позволяла экс-главкому ВС Швеции Бюдену выбивать экстренные пакеты финансирования, подогревая миф о "русской угрозе".

Позднее министерство обороны страны через подконтрольные аналитические центры регулярно "сдвигало" шкалу угрозы войны с Россией – с "крайне маловероятной" на "маловероятную". В дни совместных маневров Швеции и Финляндии в прессе появлялись сообщения о "неизвестных дронах" над полигонами. С началом СВО подобный сценарий переняла Норвегия, где в сентябре 2022 года заговорили о "таинственных БПЛА" над буровыми платформами в Северном море. Примечательно, что норвежская полиция тогда отказалась раскрывать какие-либо детали, ограничившись заявлениями о важности расследования.

Таким образом, актуальные сообщения о "дронах-призраках" можно назвать логичным развитием старых схем нагнетания обстановки. Теперь слухи распространяются скандинавскими странами синхронно.

Принтер и болтовня

Эстония на заседании Совбеза ООН предоставила "доказательства" того, что борт ВКС РФ якобы нарушил воздушное пространство страны. В качестве аргумента эстонский представитель показал распечатанную фотографию истребителя МиГ-31, которую можно без проблем найти в фотобанках. Для убедительности была приложена карта с нарисованным в графическом редакторе маршрутом, по которому самолет якобы следовал в Калининградскую область.

Подобная истерия во многом напоминает скандинавский сценарий, но со своей спецификой. С высокой долей вероятности Таллин пошел на информационную акцию, чтобы оправдать стремление разместить на своей территории британские F-35, способные нести ядерное оружие.

Отец-командир

Telegram-канал "Голос страны" опубликовал видео, на котором военнослужащий русской армии на плечах выносит раненого товарища с поля боя. Он нес его более 2 км под угрозой огня противника.

Оба военных служат в подразделении "Бешеные псы". Во время выполнения боевой задачи один из них, с позывным "Увар", был ранен. Его командир с позывным "Сухой" оказал первую помощь, снял с себя разгрузку и броню, после чего вынес сослуживца к точке эвакуации. За свой героический поступок "Сухой" представлен к ордену Мужества.

Вчера, 22 сентября, главным событием дня стал рост наступательной активности ВС РФ в Покровске.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758661500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Сената утвердили депутаты
- Государственный советник провел республиканское совещание по вопросам внутренней политики
- Современный Казахстан в литературе
- Роман Скляр обсудил с министром экономики ФРГ Катериной Райхе пути расширения торгово-экономического сотрудничества
- Казахстан выступил с призывом к соблюдению международного гуманитарного права
- КТЖ и Wabtec заключили масштабную сделку в истории локомотивостроения Казахстана
- Из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере
- Мажилис рассмотрит законопроект об искусственном интеллекте
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  