|ВС РФ вышли к реке Янчур и готовят удар по Гуляйполю - итоговая сводка Readovka за 23 сентября
00:05 24.09.2025
ВС РФ готовятся к штурму последнего полноценного рубежа ВСУ, прикрывающего коммуникации Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 23 сентября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 23 сентября в разрезе СВО. Русские войска продолжают успешно развивать наступление на логистику Гуляйполя. Дания, Швеция и Норвегия сообщили о неизвестных дронах в своем воздушном пространстве. Эстония представила смехотворные "доказательства" того, что самолет ВКС РФ якобы нарушил ее воздушные границы. Военнослужащий ВС РФ с позывным "Сухой" вынес раненого товарища с поля боя – за подвиг он представлен к государственной награде.
Линия по реке Янчур
Русские войска группировки "Восток" продолжают успешное развитие наступления в Запорожской области, цель которого – выйти на коммуникации Гуляйполя и перебить логистическую артерию, связывающую местный украинский гарнизон с городом Покровское. После успехов в штурме Тернового нашим подразделениям удалось выбить неприятеля из сел Новониколаевка, Березовое, Калиновское, Новоивановка и хутора Ольговское.
Высокие темпы движения русских соединений в южном секторе Южно-Донбасского направления объясняются как частичной непригодностью фортификаций противника, так и нехваткой у него личного состава. Украинское командование использовало этот проблемный участок в качестве донора сил для группировки ВСУ, действующей против частей 51-й армии ВС РФ у Доброполья. В результате войска незалежной физически не могут стабилизировать обстановку.
Единственным рубежом, где ВСУ способны попытаться остановить наступление и не допустить выхода русских частей к логистике Гуляйпольского укрепрайона, остается линия сел вдоль реки Янчур.
Населенные пункты, расположенные цепочкой вдоль водной артерии, образуют естественный и удобный рубеж обороны. Просочиться за него и разрушить систему будет сложной задачей для наших штурмовиков. Однако уже сейчас украинская сторона демонстрирует признаки неготовности реализовать преимущества этой линии. Прежде всего, для надежной обороны требуется насыщение полосы живой силой. Одних дронов для разведки и предупреждения о действиях ВС РФ недостаточно, учитывая то, что протяженность линии – более 30 км.
Ключевой угрозой для ВСУ в секторе является не только дефицит сил, но и риск флангового удара. Русские войска, закрепившиеся в селе Малиновка на западном берегу Янчура, могут нанести удар во фланг оборонительной линии противника. В этих условиях Малиновка превращается в плацдарм, способный сыграть критически важную роль в развитии наступления.
Чисто скандинавские переживания
Мировые СМИ сегодня облетели новости о том, что неизвестные БПЛА замечены в воздушном пространстве Дании, Швеции и Норвегии. Эти сообщения можно назвать "эхом" истории, которую завели европейские журналисты после инцидента с залетом на территорию Польши дронов "Гербера", запущенных, возможно, из соседней Украины.
Однако эта история была активно подхвачена скандинавами. Вспомним Швецию, где после Крымской весны 2014 года военное ведомство увидело окно возможностей для роста финансирования. До вступления в НАТО и до начала СВО военные ассигнования в королевстве составляли всего 1,1-1,2% ВВП. В 2015 году ведущие шведские СМИ активно раскручивали тему "субмарин-шпионов", якобы скрывающихся в стокгольмских шхерах. Эта кампания позволяла экс-главкому ВС Швеции Бюдену выбивать экстренные пакеты финансирования, подогревая миф о "русской угрозе".
Позднее министерство обороны страны через подконтрольные аналитические центры регулярно "сдвигало" шкалу угрозы войны с Россией – с "крайне маловероятной" на "маловероятную". В дни совместных маневров Швеции и Финляндии в прессе появлялись сообщения о "неизвестных дронах" над полигонами. С началом СВО подобный сценарий переняла Норвегия, где в сентябре 2022 года заговорили о "таинственных БПЛА" над буровыми платформами в Северном море. Примечательно, что норвежская полиция тогда отказалась раскрывать какие-либо детали, ограничившись заявлениями о важности расследования.
Таким образом, актуальные сообщения о "дронах-призраках" можно назвать логичным развитием старых схем нагнетания обстановки. Теперь слухи распространяются скандинавскими странами синхронно.
Принтер и болтовня
Эстония на заседании Совбеза ООН предоставила "доказательства" того, что борт ВКС РФ якобы нарушил воздушное пространство страны. В качестве аргумента эстонский представитель показал распечатанную фотографию истребителя МиГ-31, которую можно без проблем найти в фотобанках. Для убедительности была приложена карта с нарисованным в графическом редакторе маршрутом, по которому самолет якобы следовал в Калининградскую область.
Подобная истерия во многом напоминает скандинавский сценарий, но со своей спецификой. С высокой долей вероятности Таллин пошел на информационную акцию, чтобы оправдать стремление разместить на своей территории британские F-35, способные нести ядерное оружие.
Отец-командир
Telegram-канал "Голос страны" опубликовал видео, на котором военнослужащий русской армии на плечах выносит раненого товарища с поля боя. Он нес его более 2 км под угрозой огня противника.
Оба военных служат в подразделении "Бешеные псы". Во время выполнения боевой задачи один из них, с позывным "Увар", был ранен. Его командир с позывным "Сухой" оказал первую помощь, снял с себя разгрузку и броню, после чего вынес сослуживца к точке эвакуации. За свой героический поступок "Сухой" представлен к ордену Мужества.
Вчера, 22 сентября, главным событием дня стал рост наступательной активности ВС РФ в Покровске.