ВС РФ вышли к реке Янчур и готовят удар по Гуляйполю - итоговая сводка Readovka за 23 сентября

00:05 24.09.2025

ВС РФ готовятся к штурму последнего полноценного рубежа ВСУ, прикрывающего коммуникации Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 23 сентября



Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала самые важные события 23 сентября в разрезе СВО. Русские войска продолжают успешно развивать наступление на логистику Гуляйполя. Дания, Швеция и Норвегия сообщили о неизвестных дронах в своем воздушном пространстве. Эстония представила смехотворные "доказательства" того, что самолет ВКС РФ якобы нарушил ее воздушные границы. Военнослужащий ВС РФ с позывным "Сухой" вынес раненого товарища с поля боя – за подвиг он представлен к государственной награде.



Линия по реке Янчур



