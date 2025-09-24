 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 24.09.2025
02:40 24.09.2025

Грузия: под муниципальные выборы британцы готовят очередную революцию
24.09.2025 | Мамука КУЧАВА

На политическом поле Сакартвело чем ближе к выборам местного самоуправления 4 октября, тем агрессивнее риторика и действия со стороны коллективного Запада и его прикормленных радикальных приспешников.

И все это происходит, невзирая на то, что власти Грузии направили БДИПЧ/ОБСЕ письмо с приглашением направить миссию для наблюдения за предстоящим мероприятием, хотя отчет вышеназванной организации по парламентским выборам прошлого года и подвергся резкой критике со стороны представителей радикальной грузинской оппозиции и ее зарубежных покровителей. Как отметил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, "к сожалению, таково нынешнее лицо европейской бюрократии. Они признают право и демократию только в том случае, если на выборах побеждает их фаворит, в случае Грузии – коллективное "Национальное движение". Тем не менее, по словам И. Кобахидзе, "правительство подтверждает свою полную готовность по традиции создать все условия для того, чтобы миссия БДИПЧ/ОБСЕ могла полноценно наблюдать за выборами".

Да, события этих дней доказывают, что западным представителям нет дела до "права и демократии", их задача – с помощью радикальной несистемной оппозиции как можно сильнее расшатать обстановку в стране. Неспроста же буквально из каждого утюга только и слышится, что партия экс-президента Саакашвили настроена повторить в Грузии "революцию роз". Напомним, как в 2003 году вследствие массовых акций протеста под руководством Михаила Саакашвили, Зураба Жвания и Нино Бурджанадзе произошла отставка президента Эдуарда Шеварднадзе, и в итоге через несколько месяцев на "трон" взошел Саакашвили.

Отметим, что председатель политсовета "ЕНД" Леван Хабеишвили в очередной раз заявил, что "страна нуждается в революционных изменениях, чтобы вернуться в европейскую семью". Исходя из его глубокомысленных прогнозов, в день выборов "неизбежно мирное свержение этого режима". При этом радикальная грузинская оппозиция призывает своих горячих адептов готовиться к "стихийным" акциям протеста.

В этих целях, как стало известно, еще в августе в Литве грузинских активистов по британским программам обучали методике уличных протестов, организации провокаций, документированию и фиксации "жестокости" правоохранителей, тактике действий при задержаниях и созданию вирусного контента для распространения в соцсетях. Набор участников тренингов проходил под видом студенческих образовательных программ и курсов по кибербезопасности через НПО "Британо-грузинское общество" и "Международный институт стратегических исследований", интерес к которым проявляют британские спецслужбы.

По мнению депутата парламента Арчила Гордуладзе, совершенно неудивительно, что именно Лондон вновь оказывается вовлеченным в организацию революции в Грузии. "Однако правоохранительные органы, грузинский народ и "Грузинская мечта" твердо стоят на защите суверенитета нашей страны, и подобные учения и попытки нанести вред нашей стране, конечно же, обречены на неудачу", – уверен депутат.

Грузинские власти проходят по лезвию ножа, отстаивая суверенитет страны

В связи с этим совсем неудивительно, что в начале сентября разыгрался "недетский" скандал, связанный с задержанием в аэропорту Алматы Юлии Емельяновой – активистки признанных в России экстремистскими штабов покойного Алексея Навального*. Эта несистемная оппозиционерка летела из Грузии через Казахстан во Вьетнам транзитом, а местные пограничники совершенно правомерно ее задержали, поскольку она числится в розыске в странах ОДКБ, которые, несмотря на сильное давление Запада, продолжают оказывать оперативное содействие друг другу. В России дамочка объявлена в розыск по статье 158 Уголовного кодекса (кража) за то, что в 2021 году украла телефон у таксиста в Санкт-Петербурге.

После начала спецоперации на Украине Емельянова перебралась в теплую Грузию, чтобы продолжать "ратное дело" Навального. А когда летела через Казахстан транзитом, была задержана на паспортном контроле. По отзывам "правозащитников", дело сфабриковали за ее гражданскую активность, она, мол, "активно выступала против войны и работала с разными организациями, например в Emigration for action*, которая помогает украинским беженцам в Грузии".

Безусловно, подобная суета в СМИ представителей несистемной оппозиции вызвана сильным недовольством по поводу тесного взаимодействия Астаны и Москвы на предмет задержания подобных асоциальных элементов. А вот в Тбилиси наверняка довольны таким исходом дела: на одного "революционера" в неспокойной накануне выборов стране будет меньше.

Там жестко пресекается деятельность представителей оппозиции, направленная на дискретизацию нынешней власти. И слова генерального секретаря политической партии "Грузинская мечта", мэра Тбилиси Кахи Каладзе касательно того, что Европа борется против действующего грузинского правительства, потому что оно действует только в интересах своей страны, тому лишнее подтверждение. "Мы можем привести множество примеров, сколько попыток организовать революцию было за последние годы, поэтому нас не удивляет подготовка (в Литве. – Ред.) некоторых людей, – отметил политик. – Наши соответствующие службы всегда на высоте, и все подобные попытки будут пресечены".

Вот такая твердость грузинских властей и вызывает в Лондоне и других западных столицах зубовный скрежет.

Источник - Ритм Евразии
