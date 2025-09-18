 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Среда, 24.09.2025
Всего за 18 дней в Европу: Китай осваивает "Ледовый Шелковый путь"
03:01 24.09.2025

Всего за 18 дней в Европу: Первый арктический контейнерный маршрут Китай-Европа запущен из порта Нинбо-Чжоушань

Ханчжоу, 24 сентября /Синьхуа/ -- Порт Нинбо-Чжоушань 22 сентября запустил первый арктический экспресс-маршрут доставки контейнеров в Европу, впервые расширив свои маршруту грузоперевозок до региона Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в администрации порта.

Как заявил председатель правления Zhejiang Seaport Logistics Group Co. Сунь Сюэцзюнь, новый маршрут предназначен для сектора трансграничной электронной коммерции и товаров с высокой добавленной стоимостью, выступая в то же время в качестве важного результата строительства "Ледового Шелкового пути" в рамках инициативы "Пояс и путь".

Как стало известно, новый маршрут проходит через Северо-Восточный проход Арктики, что позволяет сократить время в пути до 18 суток до британского порта Феликстоу против 25 дней грузовым поездом Китай-Европа и 40 дней через Суэцкий канал. Первое судно, направляющееся по арктическому экспресс-маршруту в Феликстоу, должно прибыть в этот британский порт 10 октября. Таким образом будет установлен новый рекорд после запуска в конце 2024 года безостановочного рейса морских грузоперевозок "Экспресс Китай - Европа" из порта Нинбо-Чжоушань в Вильгельмсхафен /Германия/ за 26 дней.

Как сообщил замначальника таможенной службы в морском терминале Дасе, подчиняющейся таможне Нинбо Чжоу Сяопин, груз первого рейса включал в себя как товары повседневного спроса, одежду, комплектующие и другую продукцию, так и наименования из списка "новой тройки" - модули для хранения энергии и тяговые аккумуляторные батареи. По прибытии в порт Феликстоу товары будут отправлены в разные уголки Европы.

"Сокращение времени доставки помогает снизить логистические издержки, а температурные условия подходят для термочувствительных грузов", - отметил директор по операционной деятельности Haijie Shipping Limited Ли Сяобинь.

Он также подчеркнул, что сокращение продолжительности рейса также приводит к снижению выбросов углерода на 30 проц. по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал и на 50 проц. по сравнению с маршрутом через мыс Доброй Надежды, что вносит положительный вклад в смягчение последствий глобального потепления.

В 2018 году Китай впервые опубликовал Белую книгу об арктической политике страны, в которой заявлено о готовности Китая осуществлять совместное строительство "Ледяного Шелкового пути" со всеми заинтересованными сторонами с опорой на развитие и использование арктических морских путей.

Северо-Восточный проход, по которому проходит арктический экспресс-маршрут доставки контейнеров в Европу, является одним из основных маршрутов "Ледяного шелкового пути" и представляет собой новый международный морской коридор, связывающий Восточную Азию и Европу. Он имеет большое значение для оптимизации глобальных цепочек поставок и развития торгово-экономического сотрудничества.

Ли Сяобинь заявил, что компания планирует к 2026 году ввести в эксплуатацию дополнительные ледокольные суда, сначала установив фиксированные маршруты в пределах летней судоходной зоны. Благодаря развитию ледокольного контейнерного флота компания намерена обеспечить круглогодичное сообщение по данному маршруту.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758672060


