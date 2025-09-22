Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Ответ главы ЦИК Киргизии

04:19 24.09.2025

22 сентября 2025



Отвечает председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров



Депутатом парламента может стать:

- гражданин Кыргызской Республики,

- достигший 25-летнего возраста;

- имеющий высшее образование;

- не судимый;

- не являющийся членом организованной преступной группы и не занимавшийся религиозной деятельностью в течение последних 5 лет.



