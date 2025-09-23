Сделки в Нью-Йорке. Казахстан купил 300 локомотивов, Узбекистан - 22 самолета

05:08 24.09.2025 300 локомотивов для Трампа: "крупная сделка" Токаева

Телефонный разговор Токаева с Трампом стал прорывом в отношениях Казахстана и США



Евгений Рахимжанов

23.09.2025



Примечательный эпизод произошел накануне поздним вечером (по времени Астаны, естественно) в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк. Воспроизведем его по серии релизов, выпущенных пресс-службой Акорды, поскольку сам жанр официальных сообщений породил некоторую путаницу в информационном пространстве, и детали одного сюжета оказались поданы разрозненно, словно отдельные новости. Речь идет о переговорах с президентом США Дональдом Трампом, о которых сообщила пресс-служба Акорды, не сопроводив эту информацию фото со встречи.







Дело в том, что с Трампом президент Казахстана общался по телефону, о чем лидер США оповестил весь мир чуть позже. Но не будем забегать вперед, а пойдем по имеющейся хронологии.



Итак, пресс-служба Акорды рассказала, что Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом.



"Во время беседы основное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов. Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации", - говорится в сообщении.



Следующей новостью стала информация о подписании ряда соглашений с американской компанией Wabtec. Церемония подписания, как уточнили в Акорде, прошла в присутствии министра торговли США Говарда Латника. Сумма подписанных соглашений - около 4,2 млрд долларов.



"Документы предусматривают производство в нашей стране 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание", - уточнили в пресс-службе Акорды.



Там напомнили, что признанный мировой лидер в области транспортных технологий является одним из основных партнеров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана - с 2009 года в Астане успешно работает локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan. За этот период компания инвестировала более 230 млн долларов. С момента запуска завод выпустил более 600 локомотивов для КТЖ и на экспорт. Уровень локализации производства достиг 45%. В июле 2024 года Wabtec открыл в Казахстане технологический и инженерный центр, ставший площадкой для внедрения инноваций и подготовки кадров.



Затем Касым-Жомарт Токаев провел встречу непосредственно с Говардом Латником, который, очевидно, и обеспечил телефонные переговоры президентов США и Казахстана. Акорда дважды процитировала Латника, и в первом случае он поздравляет Токаева с тем, что тот наладил договоренности с Трампом.



"Я рад, что у Вас состоялся разговор с нашим президентом. Он передал Вам, что с нетерпением ждет возможности активно поработать с Вами", - заявил Латник.



Говард Латник также высказался о перспективах торгово-экономического взаимодействия с Казахстаном, используя при этом риторику 47-го президента Штатов.



"Потенциал сотрудничества и укрепления экономик наших стран является ключевым фактором развития торговых связей и открывает широкие перспективы в сфере критически важных минералов, куда мы могли бы направить совместные инвестиции", - сказал он, выразив общую радость, что Казахстан выбрал компанию Wabtec в секторе локомотивов. "Это отличная основа для нашего взаимодействия", - добавил Латник.



Далее Касым-Жомарт Токаев с министром торговли США рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества.



Как подчеркнул наш президент, Казахстан придает особое значение развитию взаимодействия с Соединенными Штатами. США являются также одним из ключевых инвестиционных партнеров нашей страны.



Президент отметил, что в Казахстане создан режим благоприятствования для иностранных инвесторов. По его словам, перед американским бизнесом открываются широкие возможности в целом ряде отраслей, в том числе энергетике, транспорте и логистике, цифровизации, аграрной отрасли.



В свою очередь американский министр отметил заинтересованность Соединенных Штатов в дальнейшем развитии совместных торгово-экономических, индустриальных, транспортно-логистических и инвестиционных проектов с Казахстаном.



Ну, и вишенкой на торте этого прорыва в отношениях со Штатами стал пост самого Дональда Трампа в его соцсети Truth Social, которым он поздравил Касым-Жомарта Токаева с подписанием крупного соглашения о закупке железнодорожного оборудования из США.



"Только что завершил замечательный телефонный разговор с высокоуважаемым президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелулы Токаевым", - написал Дональд Трамп.



Он сообщил своим подписчикам, что Казахстан подписал крупнейший в истории контракт в сфере железнодорожного оборудования на сумму 4 миллиарда долларов.



"Нам необходимо поддерживать нашу железнодорожную отрасль США, которая на протяжении многих лет подвергалась нападкам со стороны мнимых экологов. Поздравляю президента Токаева с этой крупной сделкой. Именно на надежных и прекрасных железных дорогах строились эта страна и весь мир. Теперь они возвращаются - и очень быстро!" - заявил Трамп.



Из всего этого сюжета напрашивается один-единственный вывод: США намерены в Казахстане, на собственные деньги, собирать локомотивы для своей железнодорожной отрасли и обеспечивать их сервисное обслуживание. Нам это сулит инвестиции, модернизацию оборудования по сборке локомотивов, налоги и подготовку собственных кадров, плюс, что важнее всего - долгосрочные отношения со Штатами в производственной сфере.



***



Узбекистан поможет сохранить 35 тыс. рабочих мест в США

Uzbekistan Airways заказывают до 22 самолетов Dreamliner



23.09.2025



Boeing и Uzbekistan Airways объявили о крупнейшем единовременном заказе в истории авиакомпании. Флагманский авиаперевозчик планирует приобрести до 22 самолетов 787 Dreamliner. Приобретение Uzbekistan Airways 14 самолетов 787–9 с возможностью приобретения еще восьми сверхэффективных джетов позволит модернизировать свой широкофюзеляжный флот Boeing, а также сохранить почти 35 тысяч рабочих мест в США.







Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев присоединился к руководителям Boeing и Uzbekistan Airways, чтобы отметить этот заказ в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Boeing и Министерство транспорта Узбекистана также подписали Меморандум о сотрудничестве для изучения возможностей дальнейшего расширения авиационной экосистемы страны.



"Семейство Boeing 787 Dreamliner зарекомендовало себя как краеугольный камень наших дальнемагистральных перевозок, - заявил председатель правления Uzbekistan Airways Шухрат Худайкулов. - Благодаря этому новому контракту мы еще больше укрепляем позиции нашей авиакомпании и нашей страны как ведущего авиационного узла в Центральной Азии, одновременно предоставляя нашим пассажирам более широкие возможности для международного сообщения. Этот шаг подтверждает наши амбиции и стратегическую приверженность устойчивому росту".



Являясь первым оператором самолетов 787 в Центральной Азии, авиакомпания Uzbekistan Airways использует свой парк самолетов 787–8 для соединения рынков Европы, Азии и США, включая прямой рейс в Нью-Йорк. Благодаря увеличенной вместимости и увеличенной дальности полета, самолет 787–9 позволит авиакомпании Uzbekistan Airways расширить международные маршруты в США и другие дальнемагистральные направления по мере роста спроса на международные перевозки.



"Мы ценим наше почти 30-летнее партнерство с Uzbekistan Airways и будем продолжать поддерживать их стратегию роста по мере того, как они будут и дальше связывать регион и мир, - сказал Брэд МакМаллен, старший вице-президент Boeing по коммерческим продажам и маркетингу. - Благодаря своей топливной эффективности и эксплуатационной гибкости, 787 Dreamliner поможет Uzbekistan Airways выйти на новые рынки, соединяя больше путешественников с их богатой культурой".



Семейство самолетов 787 Dreamliner, известное своей топливной эффективностью, универсальностью и комфортом для пассажиров, позволяет авиакомпаниям, таким как Uzbekistan Airways, открывать новые маршруты и обслуживать больше направлений. Усовершенствованная аэродинамика, композитные материалы и инновационные системы 787 позволяют сократить расход топлива на 25% по сравнению с самолетами, которые они заменяют.



Источник - Check-point.kz

Источник - Check-point.kz





