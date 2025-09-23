 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 24.09.2025
05:08  Сделки в Нью-Йорке. Казахстан купил 300 локомотивов, Узбекистан - 22 самолета
04:46  Президенты стран Центральной Азии выступили на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
04:19  Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Ответ главы ЦИК Киргизии
03:01  Всего за 18 дней в Европу: Китай осваивает "Ледовый Шелковый путь"
02:40  Грузия: под муниципальные выборы британцы готовят очередную революцию, - Мамука Кучава
00:05  ВС РФ вышли к реке Янчур и готовят удар по Гуляйполю - итоговая сводка Readovka за 23 сентября
Вторник, 23.09.2025
21:50  Трамп на Генассамблее ООН. Полный перевод разгромной речи
18:55  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
16:08  Массовое признание Палестины: почему сейчас? - Дмитрий Евстафьев
15:57  С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали
15:47  Зачем турецкие политики предлагают мифический "альянс" России и Китаю? - Юрий Кузнецов
13:51  Туркмения. Национальный Лидер поздравил Президента с Днем рождения
04:40  Будут ли продлевать бескомиссионные переводы? Ответ Нацбанка Киргизии
03:59  Токаев пытается реформировать ООН в интересах Казахстана, - Виктория Панфилова
02:05  Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет, - Тимофей Бордачев
01:30  Turkmen Serdar: Диалог с приставкой "плюс". Почему Япония унижает страны Центральной Азии?
01:14  ProFinance: Каким будет капитализм в США через 50 лет
00:05  ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября
Понедельник, 22.09.2025
23:24  Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков
23:05  Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие
22:12  Почти четверть американского импорта урана приходится на Казахстан, - Касым-Жомарт Токаев
18:21  Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков
11:36  Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана, - Виктория Панфилова
02:43  Зачем Европе миф о "вторжении" российских боевых самолетов, - Евгений Поздняков
01:33  Организация тюркских государств: "турецкий гамбит" без видимых перспектив, - Рустам Масалиев
01:21  Взгляд: США задумали "троянского коня" в Афганистане для России и Китая
01:13  Моди призвал жителей Индии отказаться от покупки зарубежных товаров
00:05  ВС РФ продолжают теснить противника на поле боя – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.09.2025
21:56  Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
12:51  Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, - Сергей Андреев
05:11  Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" (видео)
04:11  Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
02:54  EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
01:29  Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
00:05  Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
14:10  "Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
12:45  Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
00:25  Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения
00:18  SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана
00:05  ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
Сделки в Нью-Йорке. Казахстан купил 300 локомотивов, Узбекистан - 22 самолета
05:08 24.09.2025

300 локомотивов для Трампа: "крупная сделка" Токаева
Телефонный разговор Токаева с Трампом стал прорывом в отношениях Казахстана и США

Евгений Рахимжанов
23.09.2025

Примечательный эпизод произошел накануне поздним вечером (по времени Астаны, естественно) в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк. Воспроизведем его по серии релизов, выпущенных пресс-службой Акорды, поскольку сам жанр официальных сообщений породил некоторую путаницу в информационном пространстве, и детали одного сюжета оказались поданы разрозненно, словно отдельные новости. Речь идет о переговорах с президентом США Дональдом Трампом, о которых сообщила пресс-служба Акорды, не сопроводив эту информацию фото со встречи.



Дело в том, что с Трампом президент Казахстана общался по телефону, о чем лидер США оповестил весь мир чуть позже. Но не будем забегать вперед, а пойдем по имеющейся хронологии.

Итак, пресс-служба Акорды рассказала, что Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом.

"Во время беседы основное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов. Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации", - говорится в сообщении.

Следующей новостью стала информация о подписании ряда соглашений с американской компанией Wabtec. Церемония подписания, как уточнили в Акорде, прошла в присутствии министра торговли США Говарда Латника. Сумма подписанных соглашений - около 4,2 млрд долларов.

"Документы предусматривают производство в нашей стране 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание", - уточнили в пресс-службе Акорды.

Там напомнили, что признанный мировой лидер в области транспортных технологий является одним из основных партнеров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана - с 2009 года в Астане успешно работает локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan. За этот период компания инвестировала более 230 млн долларов. С момента запуска завод выпустил более 600 локомотивов для КТЖ и на экспорт. Уровень локализации производства достиг 45%. В июле 2024 года Wabtec открыл в Казахстане технологический и инженерный центр, ставший площадкой для внедрения инноваций и подготовки кадров.

Затем Касым-Жомарт Токаев провел встречу непосредственно с Говардом Латником, который, очевидно, и обеспечил телефонные переговоры президентов США и Казахстана. Акорда дважды процитировала Латника, и в первом случае он поздравляет Токаева с тем, что тот наладил договоренности с Трампом.

"Я рад, что у Вас состоялся разговор с нашим президентом. Он передал Вам, что с нетерпением ждет возможности активно поработать с Вами", - заявил Латник.

Говард Латник также высказался о перспективах торгово-экономического взаимодействия с Казахстаном, используя при этом риторику 47-го президента Штатов.

"Потенциал сотрудничества и укрепления экономик наших стран является ключевым фактором развития торговых связей и открывает широкие перспективы в сфере критически важных минералов, куда мы могли бы направить совместные инвестиции", - сказал он, выразив общую радость, что Казахстан выбрал компанию Wabtec в секторе локомотивов. "Это отличная основа для нашего взаимодействия", - добавил Латник.

Далее Касым-Жомарт Токаев с министром торговли США рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Как подчеркнул наш президент, Казахстан придает особое значение развитию взаимодействия с Соединенными Штатами. США являются также одним из ключевых инвестиционных партнеров нашей страны.

Президент отметил, что в Казахстане создан режим благоприятствования для иностранных инвесторов. По его словам, перед американским бизнесом открываются широкие возможности в целом ряде отраслей, в том числе энергетике, транспорте и логистике, цифровизации, аграрной отрасли.

В свою очередь американский министр отметил заинтересованность Соединенных Штатов в дальнейшем развитии совместных торгово-экономических, индустриальных, транспортно-логистических и инвестиционных проектов с Казахстаном.

Ну, и вишенкой на торте этого прорыва в отношениях со Штатами стал пост самого Дональда Трампа в его соцсети Truth Social, которым он поздравил Касым-Жомарта Токаева с подписанием крупного соглашения о закупке железнодорожного оборудования из США.

"Только что завершил замечательный телефонный разговор с высокоуважаемым президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелулы Токаевым", - написал Дональд Трамп.

Он сообщил своим подписчикам, что Казахстан подписал крупнейший в истории контракт в сфере железнодорожного оборудования на сумму 4 миллиарда долларов.

"Нам необходимо поддерживать нашу железнодорожную отрасль США, которая на протяжении многих лет подвергалась нападкам со стороны мнимых экологов. Поздравляю президента Токаева с этой крупной сделкой. Именно на надежных и прекрасных железных дорогах строились эта страна и весь мир. Теперь они возвращаются - и очень быстро!" - заявил Трамп.

Из всего этого сюжета напрашивается один-единственный вывод: США намерены в Казахстане, на собственные деньги, собирать локомотивы для своей железнодорожной отрасли и обеспечивать их сервисное обслуживание. Нам это сулит инвестиции, модернизацию оборудования по сборке локомотивов, налоги и подготовку собственных кадров, плюс, что важнее всего - долгосрочные отношения со Штатами в производственной сфере.

***

Узбекистан поможет сохранить 35 тыс. рабочих мест в США
Uzbekistan Airways заказывают до 22 самолетов Dreamliner

23.09.2025

Boeing и Uzbekistan Airways объявили о крупнейшем единовременном заказе в истории авиакомпании. Флагманский авиаперевозчик планирует приобрести до 22 самолетов 787 Dreamliner. Приобретение Uzbekistan Airways 14 самолетов 787–9 с возможностью приобретения еще восьми сверхэффективных джетов позволит модернизировать свой широкофюзеляжный флот Boeing, а также сохранить почти 35 тысяч рабочих мест в США.



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев присоединился к руководителям Boeing и Uzbekistan Airways, чтобы отметить этот заказ в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Boeing и Министерство транспорта Узбекистана также подписали Меморандум о сотрудничестве для изучения возможностей дальнейшего расширения авиационной экосистемы страны.

"Семейство Boeing 787 Dreamliner зарекомендовало себя как краеугольный камень наших дальнемагистральных перевозок, - заявил председатель правления Uzbekistan Airways Шухрат Худайкулов. - Благодаря этому новому контракту мы еще больше укрепляем позиции нашей авиакомпании и нашей страны как ведущего авиационного узла в Центральной Азии, одновременно предоставляя нашим пассажирам более широкие возможности для международного сообщения. Этот шаг подтверждает наши амбиции и стратегическую приверженность устойчивому росту".

Являясь первым оператором самолетов 787 в Центральной Азии, авиакомпания Uzbekistan Airways использует свой парк самолетов 787–8 для соединения рынков Европы, Азии и США, включая прямой рейс в Нью-Йорк. Благодаря увеличенной вместимости и увеличенной дальности полета, самолет 787–9 позволит авиакомпании Uzbekistan Airways расширить международные маршруты в США и другие дальнемагистральные направления по мере роста спроса на международные перевозки.

"Мы ценим наше почти 30-летнее партнерство с Uzbekistan Airways и будем продолжать поддерживать их стратегию роста по мере того, как они будут и дальше связывать регион и мир, - сказал Брэд МакМаллен, старший вице-президент Boeing по коммерческим продажам и маркетингу. - Благодаря своей топливной эффективности и эксплуатационной гибкости, 787 Dreamliner поможет Uzbekistan Airways выйти на новые рынки, соединяя больше путешественников с их богатой культурой".

Семейство самолетов 787 Dreamliner, известное своей топливной эффективностью, универсальностью и комфортом для пассажиров, позволяет авиакомпаниям, таким как Uzbekistan Airways, открывать новые маршруты и обслуживать больше направлений. Усовершенствованная аэродинамика, композитные материалы и инновационные системы 787 позволяют сократить расход топлива на 25% по сравнению с самолетами, которые они заменяют.

Источник - Check-point.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758679680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Сената утвердили депутаты
- Государственный советник провел республиканское совещание по вопросам внутренней политики
- Современный Казахстан в литературе
- Роман Скляр обсудил с министром экономики ФРГ Катериной Райхе пути расширения торгово-экономического сотрудничества
- Казахстан выступил с призывом к соблюдению международного гуманитарного права
- КТЖ и Wabtec заключили масштабную сделку в истории локомотивостроения Казахстана
- Из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере
- Мажилис рассмотрит законопроект об искусственном интеллекте
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
