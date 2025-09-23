"Продкорпорация": Казахстан нацелен на расширение сотрудничества с Узбекистаном и странами ЦА

12:31 24.09.2025

Казахстан нацелен на расширение сотрудничества с Узбекистаном и странами Центральной Азии



23 сентября 2025



Казахстан рассчитывает на дальнейшее расширение внешнеэкономического сотрудничества с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО "НК "Продкорпорация" Самат Теньбаев, выступая на международной конференции Asia Grains&Oils Conference in Tashkent 2025.



По его словам, Узбекистан остается одним из основных импортеров казахстанской сельхозпродукции.



На внутреннем рынке Казахстана, как и в мире в целом, наблюдается тенденция перераспределения посевных площадей: снижаются объемы влагоемких культур и растет доля масличных, бобовых и кормовых. Диверсификация производства определена одним из приоритетов развития АПК до 2030 года. Государственная программа направлена на снижение зависимости от монокультуры (пшеницы) в пользу подсолнечника, рапса, льна масличного, сафлора, чечевицы и кормовых культур.



В этом году Казахстан значительно увеличил поставки масличных, в частности подсолнечника, в Узбекистан и другие страны Центральной Азии. Продкорпорация со своей стороны обладает потенциалом по обеспечению регионального рынка совместно с отечественными агропроизводителями и переработчиками.



Участники конференции также проявили живой интерес к проектам по глубокой переработке зерна, которые запущены в Акмолинской, Жамбылской областях и в г.Астане. Корпорация со своей стороны проинформировала деловые круги и выразила готовность содействовать реализации подобных инициатив.



"С учетом благоприятных прогнозов по урожаю зерновых в этом году Казахстан продолжит укреплять экспортный потенциал, расширять географию рынков и партнерские связи", - отметил представитель Продкорпорации.



В этом контексте национальный зерновой оператор играет значимую роль. В сезоне 2024-2025 годов Продкорпорация стала одним из крупнейших отечественных экспортеров пшеницы, самостоятельно отправив за рубеж 360 тыс. тонн зерновой продукции и еще 453,3 тыс. тонн через трейдеров. В результате, доля компании в общереспубликанском экспорте зерна достигла 8,9%. Всего за 8 месяцев 2025 года Казахстан поставил за пределы страны порядка 12,8 млн тонн зерновых на традиционные рынки сбыта (страны Центральной Азии, Азербайджан, Афганистан, Иран) и новые направления.



В работе конференции приняли участие представители Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, Министерства сельского хозяйства США (USDA), российские и китайские корпорации, отраслевые ассоциации, а также представители частного сектора.