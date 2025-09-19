|Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления стратегического партнерства
15:21 24.09.2025
23 сентября состоялись переговоры между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым и Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Встреча прошла в штаб-квартире ООН на полях мероприятий 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации.
Лидеры двух стран обстоятельно обсудили актуальные вопросы и приоритеты дальнейшего расширения узбекско-американских отношений стратегического партнерства.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки. Рассмотрена реализация договоренностей, достигнутых по итогам телефонного разговора 5 сентября текущего года.
В начале беседы глава Узбекистана искренне поздравил Президента Дональда Трампа с высокими достижениями в реализации внутренней и внешней политики. Особо отмечены его личный вклад и усилия по мирному урегулированию острых международных и региональных конфликтов.
В свою очередь, лидер США вновь поддержал осуществляемые необратимые реформы в Новом Узбекистане, направленные на модернизацию экономики, повышение благосостояния населения и рост авторитета на международной арене.
Стороны с глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие политического диалога и обмена на разных уровнях, а также интенсификацию бизнес-контактов.
Президент США высоко оценил результативные итоги встреч и переговоров лидера Узбекистана с главами более 50 крупнейших американских компаний и банков, состоявшихся накануне.
Cформирован портфель контрактов и перспективных проектов в области гражданской авиации, горной промышленности, критических минералов, финансов, инноваций, химической, энергетической и других приоритетных направлениях.
Подчеркнуто, что эти проекты и соглашения создадут десятки тысяч новых рабочих мест в обеих странах.
В завершение переговоров лидер нашего государства пригласил Президента Дональда Трампа совершить официальный визит в Узбекистан в удобные сроки.
Встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева и Президента США Дональда Трампа прошла в открытой, конструктивной и дружественной атмосфере.