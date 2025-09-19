Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления стратегического партнерства

15:21 24.09.2025

23 сентября состоялись переговоры между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым и Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Встреча прошла в штаб-квартире ООН на полях мероприятий 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации.



Лидеры двух стран обстоятельно обсудили актуальные вопросы и приоритеты дальнейшего расширения узбекско-американских отношений стратегического партнерства.



