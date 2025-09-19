|Архитектор антидемократии Питер Тиль - спаситель или могильщик Запада? - Олег Яновский
16:00 24.09.2025
АРХИТЕКТОР АНТИДЕМОКРАТИИ: КАК ПИТЕР ТИЛЬ ФИНАНСИРУЕТ БУДУЩЕЕ БЕЗ ВЫБОРОВ. СПАСИТЕЛЬ ИЛИ МОГИЛЬЩИК ЗАПАДА?
Питер Тиль - это личность, стоящая на пересечении технологий, политики и идеологии. К 2025 году его имя стало известно не только как сооснователя PayPal и Palantir, инвестора в Facebook * и SpaceX, но и как идеолога "новых правых" и влиятельного геополитического игрока. Его состояние, оцениваемое в $4–9 миллиардов, финансирует империю компаний - от аналитических платформ до оборонных стартапов. Критики называют его "миллиардером, мечтающим убить демократию", видя в нем угрозу либеральным институтам.
Сторонники же считают его визионером, который бросает вызов застою ради спасения Запада. Изначально Тиль был радикальным либертарианцем и восхищался Фридрихом Хайеком. Однако события конца 90-х и 2000-х годов привели его к выводу, что "свобода несовместима с современной демократией". В программном эссе 2009 года "Образование либертарианца" он заявил: "Массовое избирательное право ведет к государству всеобщего благосостояния, которое душит экономическую свободу".
Разочаровавшись в возможностях изменить систему через выборы, он призвал "выйти из политики всеми возможными способами". В качестве альтернативы рассматривал технологические фронтиры: развитие интернета, частные космические проекты и создание автономных городов в океане (проект Seasteading) вне государственной юрисдикции. Он финансировал Seasteading Institute, инвестировал в SpaceX и ранние криптовалюты, стремясь найти "новые пространства свободы", где рынок не подчиняется демократии.
К концу 2000-х Тиль сформировал идеологию технолибертарианства: скепсис в отношении демократии и ставка на технологический прогресс как способ обойти государство. Однако в 2010-х его взгляды изменились под влиянием неореакционных мыслителей. В 2010-х Тиль сблизился с группой интеллектуалов, известных как "Dark Enlightenment" ("темное просвещение" или неореакционеры). Центральной фигурой был блогер и философ Кертис Ярвин (известный под псевдонимом Mencius Moldbug), который пропагандировал идею, что либеральная демократия исчерпала себя и должна быть заменена корпоративно-монархическим режимом. Сегодня Тиль сочетает техно-утопизм с антилиберальной политикой. Его мировоззрение можно охарактеризовать как ...
* Facebook, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ