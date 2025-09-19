 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 24.09.2025
16:00  Архитектор антидемократии Питер Тиль - спаситель или могильщик Запада? - Олег Яновский
15:21  Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления стратегического партнерства
12:31  "Продкорпорация": Казахстан нацелен на расширение сотрудничества с Узбекистаном и странами ЦА
05:08  Сделки в Нью-Йорке. Казахстан купил 300 локомотивов, Узбекистан - 22 самолета
04:46  Президенты стран Центральной Азии выступили на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
04:19  Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Ответ главы ЦИК Киргизии
03:01  Всего за 18 дней в Европу: Китай осваивает "Ледовый Шелковый путь"
02:40  Грузия: под муниципальные выборы британцы готовят очередную революцию, - Мамука Кучава
00:05  ВС РФ вышли к реке Янчур и готовят удар по Гуляйполю - итоговая сводка Readovka за 23 сентября
Вторник, 23.09.2025
21:50  Трамп на Генассамблее ООН. Полный перевод разгромной речи
18:55  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
16:08  Массовое признание Палестины: почему сейчас? - Дмитрий Евстафьев
15:57  С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали
15:47  Зачем турецкие политики предлагают мифический "альянс" России и Китаю? - Юрий Кузнецов
13:51  Туркмения. Национальный Лидер поздравил Президента с Днем рождения
04:40  Будут ли продлевать бескомиссионные переводы? Ответ Нацбанка Киргизии
03:59  Токаев пытается реформировать ООН в интересах Казахстана, - Виктория Панфилова
02:05  Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет, - Тимофей Бордачев
01:30  Turkmen Serdar: Диалог с приставкой "плюс". Почему Япония унижает страны Центральной Азии?
01:14  ProFinance: Каким будет капитализм в США через 50 лет
00:05  ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября
Понедельник, 22.09.2025
23:24  Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков
23:05  Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие
22:12  Почти четверть американского импорта урана приходится на Казахстан, - Касым-Жомарт Токаев
18:21  Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков
11:36  Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана, - Виктория Панфилова
02:43  Зачем Европе миф о "вторжении" российских боевых самолетов, - Евгений Поздняков
01:33  Организация тюркских государств: "турецкий гамбит" без видимых перспектив, - Рустам Масалиев
01:21  Взгляд: США задумали "троянского коня" в Афганистане для России и Китая
01:13  Моди призвал жителей Индии отказаться от покупки зарубежных товаров
00:05  ВС РФ продолжают теснить противника на поле боя – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.09.2025
21:56  Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
12:51  Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, - Сергей Андреев
05:11  Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" (видео)
04:11  Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
02:54  EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
01:29  Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
00:05  Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
14:10  "Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
12:45  Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
00:25  Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения
00:18  SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана
00:05  ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
Архитектор антидемократии Питер Тиль - спаситель или могильщик Запада? - Олег Яновский
16:00 24.09.2025

АРХИТЕКТОР АНТИДЕМОКРАТИИ: КАК ПИТЕР ТИЛЬ ФИНАНСИРУЕТ БУДУЩЕЕ БЕЗ ВЫБОРОВ. СПАСИТЕЛЬ ИЛИ МОГИЛЬЩИК ЗАПАДА?

Питер Тиль - это личность, стоящая на пересечении технологий, политики и идеологии. К 2025 году его имя стало известно не только как сооснователя PayPal и Palantir, инвестора в Facebook * и SpaceX, но и как идеолога "новых правых" и влиятельного геополитического игрока. Его состояние, оцениваемое в $4–9 миллиардов, финансирует империю компаний - от аналитических платформ до оборонных стартапов. Критики называют его "миллиардером, мечтающим убить демократию", видя в нем угрозу либеральным институтам.

Сторонники же считают его визионером, который бросает вызов застою ради спасения Запада. Изначально Тиль был радикальным либертарианцем и восхищался Фридрихом Хайеком. Однако события конца 90-х и 2000-х годов привели его к выводу, что "свобода несовместима с современной демократией". В программном эссе 2009 года "Образование либертарианца" он заявил: "Массовое избирательное право ведет к государству всеобщего благосостояния, которое душит экономическую свободу".



Разочаровавшись в возможностях изменить систему через выборы, он призвал "выйти из политики всеми возможными способами". В качестве альтернативы рассматривал технологические фронтиры: развитие интернета, частные космические проекты и создание автономных городов в океане (проект Seasteading) вне государственной юрисдикции. Он финансировал Seasteading Institute, инвестировал в SpaceX и ранние криптовалюты, стремясь найти "новые пространства свободы", где рынок не подчиняется демократии.

К концу 2000-х Тиль сформировал идеологию технолибертарианства: скепсис в отношении демократии и ставка на технологический прогресс как способ обойти государство. Однако в 2010-х его взгляды изменились под влиянием неореакционных мыслителей. В 2010-х Тиль сблизился с группой интеллектуалов, известных как "Dark Enlightenment" ("темное просвещение" или неореакционеры). Центральной фигурой был блогер и философ Кертис Ярвин (известный под псевдонимом Mencius Moldbug), который пропагандировал идею, что либеральная демократия исчерпала себя и должна быть заменена корпоративно-монархическим режимом. Сегодня Тиль сочетает техно-утопизм с антилиберальной политикой. Его мировоззрение можно охарактеризовать как ...

* Facebook, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Источник - Олег Яновский
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758718800


