Архитектор антидемократии Питер Тиль - спаситель или могильщик Запада? - Олег Яновский

16:00 24.09.2025

АРХИТЕКТОР АНТИДЕМОКРАТИИ: КАК ПИТЕР ТИЛЬ ФИНАНСИРУЕТ БУДУЩЕЕ БЕЗ ВЫБОРОВ. СПАСИТЕЛЬ ИЛИ МОГИЛЬЩИК ЗАПАДА?



Питер Тиль - это личность, стоящая на пересечении технологий, политики и идеологии. К 2025 году его имя стало известно не только как сооснователя PayPal и Palantir, инвестора в Facebook * и SpaceX, но и как идеолога "новых правых" и влиятельного геополитического игрока. Его состояние, оцениваемое в $4–9 миллиардов, финансирует империю компаний - от аналитических платформ до оборонных стартапов. Критики называют его "миллиардером, мечтающим убить демократию", видя в нем угрозу либеральным институтам.



Сторонники же считают его визионером, который бросает вызов застою ради спасения Запада. Изначально Тиль был радикальным либертарианцем и восхищался Фридрихом Хайеком. Однако события конца 90-х и 2000-х годов привели его к выводу, что "свобода несовместима с современной демократией". В программном эссе 2009 года "Образование либертарианца" он заявил: "Массовое избирательное право ведет к государству всеобщего благосостояния, которое душит экономическую свободу".



