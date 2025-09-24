 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
Среда, 24.09.2025
Киргизия требует от Великобритании снятия санкций, - Виктория Панфилова
23:12 24.09.2025

Киргизия требует от Великобритании снятия санкций
Бишкек отстаивает право на экономическое партнерство с Россией

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
24.09.2025

Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке потребовал от Великобритании снять санкции, введенные против киргизских банков за сотрудничество с Россией. Глава государства расценил действия Лондона как недопустимое вмешательство во внутренние дела республики и как попытку оказать давление на формирующуюся экономику страны. Жапаров подчеркнул, что Киргизия намерена продолжать развивать тесные экономические связи с РФ, несмотря на позицию Великобритании, которая позиционирует себя в качестве инвестиционного партнера Киргизии в ключевой для страны горнодобывающей отрасли.

Глава Киргизии Садыр Жапаров с трибуны ООН заявил: "Мы расцениваем необоснованные санкции как вмешательство во внутренние дела страны и как давление, препятствующее развитию нашей еще только формирующейся экономики".

В своем выступлении Жапаров подчеркнул приверженность Киргизии выполнению международных обязательств, но при этом заявил, что страна не может ставить под угрозу интересы своих граждан и экономическое развитие. Президент констатировал, что санкции, основанные на ложной информации, распространяемой отдельными НПО и недобросовестными лицами, наносят ущерб формирующейся экономике Киргизии.

"Мы готовы принять независимые международные аудиты для тщательной проверки деятельности банков Кыргызстана", – заявил Садыр Жапаров, предлагая открытость и прозрачность в ответ на претензии. Он напомнил, что в 2024 году страны ЕС активно торговали с Россией, общий объем торговли составил 141 млрд долл., из которых 36 млрд – импорт. При этом Великобритания, наложившая санкции на киргизские банки, сама торговала с Россией на 2,2 млрд долл.

"Говоря откровенно, кто-то оставляет за собой возможность сотрудничества с Россией, отстаивая собственные интересы, но другим это запрещает", – подчеркнул Жапаров, цитируя известную поговорку: "Прежде чем требовать что-то от других, будь сам примером". Президент Киргизии продолжил: "Вы требуете, чтобы мы не сотрудничали с Россией, а сами активно развиваете с ней торгово-экономические связи. Нас с Россией связывает гораздо больше экономических связей, чем вас. Поэтому в экономическом плане отказаться от сотрудничества с Россией мы не можем".

Глава государства добавил, что "Кыргызстан не стремится к конфронтации с другими, а сотрудничает практически со всем миром, проводя многовекторную политику". В качестве примера он отметил, что "ежегодно Кыргызстан продает в Великобританию золото на сумму 1 млрд долл.".

Активное сближение Киргизии и Великобритании началось после принятия Лондоном в 2023 году Стратегии для Центральной Азии в рамках формата С5+1 (см. "НГ" от 13.12.23). Презентовал ее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Годом позже он посетил все страны региона, где обсудил точки соприкосновения с каждой из них (см. "НГ" от 24.04.24). В Бишкеке тогда же была подписана и Программа сотрудничества Киргизии и Великобритании на 2024–2026 годы.

Более предметно дорожная карта сотрудничества Великобритании и Киргизии обсуждалась в Бишкеке в апреле сего года (см. "НГ" от 25.04.25). Руководитель регионального отделения экспортно-кредитного агентства UK EXPORT FINANCE (UKEF) Шебне Альп сообщила, что Великобритания готова предоставить 1,8 млрд фунтов стерлингов (около 2,3 млрд долл.) на реализацию проектов в сфере добычи и переработки сырья, развитие инфраструктуры и экспорта.

"С одной стороны, британцы составляют дорожную карту по добыче редкоземельных металлов и выступают в качестве инвесторов, а с другой – бездоказательно накладывают вторичные санкции на киргизские банки. В этой связи возникает закономерный вопрос: можно ли считать Лондон, а также Брюссель и Вашингтон, которые тоже участвуют в санкционном давлении, надежными партнерами или все они политические "прокуроры", которые готовы ограничить деятельность региональных бизнес-структур?" – сказал "НГ" директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

По его словам, стратегическое сырье сегодня напрямую влияет на внешнюю политику стран региона. "Ресурсный потенциал Центральной Азии поражает воображение. Казахстан занимает место в двадцатке стран мира по запасам никеля (около 1,5 млн т) и обладает значительными ресурсами лития (до 100 тыс. т). Кыргызстан может похвастаться прогнозными запасами титаномагнетита около 20 млн т на одном только участке "Кызыл-Омпол", а также более чем 60 тыс. т редкоземов на "Кутессае-2". Узбекистан располагает 139 тыс. т урана и более чем 123 тыс. т лития. Однако, несмотря на эти впечатляющие цифры, существует реальный риск того, что страны региона останутся лишь поставщиками сырья, в то время как высокотехнологичные и прибыльные сегменты будут контролироваться американским и британским капиталом", – отметил Шестаков, подчеркнув, что более точное определение экономическим отношениям региона с Западом дал казахстанский экономист Петр Своик: "Неравноправная торговля индустриальными товарами в обмен на сырье по образцу Британской империи прошлых веков, как и современный финансовый неоколониализм с метрополией США".

По мнению Шестакова, ситуация с месторождением "Кумтор" служит ярким примером потенциальных рисков, и такой же сценарий может повториться с разработкой месторождений редкоземельных металлов. Чтобы избежать подобного, как подчеркнул эксперт, необходима государственная экспертиза и привлечение независимых специалистов, в том числе из стран ШОС, России и Китая. Это позволит обеспечить справедливое использование богатых ресурсов региона и предотвратить превращение Центральной Азии в сырьевой придаток других держав. Эксперты горнодобывающей отрасли в ходе состоявшегося на днях круглого стола "Запасы критически важного сырья ЦА: как странам региона не попасть в геополитическую ловушку", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо", предупредили, что Киргизия рискует потерять контроль над стратегическими месторождениями и может повторить судьбу африканских стран.

Советник главы Министерства природных ресурсов Киргизии Аркадий Рогальский выразил обеспокоенность тем, что правительство и аппарат президента игнорируют наработки местных специалистов, предпочитая привлекать зарубежные компании. "Привлекаются зарубежные компании, которые даже филиалов у нас не открывают", – отметил он.

На фоне привлечения иностранных инвестиций директор НИИ "Геополитика и стратегия" Канатбек Азиз обратил внимание на заявление будущего посла США в Казахстане Джули Старр, которое, по его мнению, раскрывает геополитические амбиции Вашингтона в регионе. "Ее цель, озвученная прямо в Конгрессе, – направить весь минеральный ресурс Казахстана в США и развернуть страну от Китая и России. И это напрямую касается и других стран Центральной Азии", – подчеркнул Азиз.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758744720


