|ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября
00:05 25.09.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 24 сентября в разрезе СВО. Русские войска полностью изолировали украинский гарнизон города Родинское от контакта с основными силами ВСУ в Покровске и Мирнограде. Польша планирует отменить уголовную ответственность для своих граждан за несогласованное с министерством обороны участие в боевых действиях на стороне Украины.
Сломать "архитектуру"
Бои за Покровско-Мирноградский оборонительный район приобретают все более серьезную степень ожесточенности. Части ВС РФ усиливают давление на ВСУ не только в Покровске, но и в других крупных оборонительных узлах. Частям 51-й армии, несмотря на сопротивление у Доброполья, удалось завершить окружение украинского гарнизона в городе Родинское. По примерным оценкам, в этом населенном пункте в котел попало до двух батальонов неприятельской пехоты (до 1 тыс человек), каким вооружением и техникой они располагают – точных сведений нет. Но, несмотря на полную утрату контакта со своими основными силами, гарнизон Родинского на сдачу не пойдет. Как в Покровске и Мирнограде, неприятель, вероятно, организовал в подвалах запасы боеприпасов и продовольствия. Это позволяет ему действовать полностью автономно относительно длительное время, правда, какие-либо активные действия, например, прорыв на соединение со своими или локальные контратаки, он позволить себе не может. Более того, гарнизон Родинского не капитулирует еще и по причине того, что он ждет развязки сражения у Доброполья, одним своим наличием сковывая крупные силы 51-й армии ВС РФ.
Южнее русские войска завершили ликвидацию батальона 79-й ОДШБр, ранее прорвавшегося в район села Мирное. А 425-й ОШП ВСУ, о медийных "перемогах" которого сообщала редакция Readovka, также не преуспел в атаках на Новоэкономическое с целью выйти на соединение с окруженцами у Мирного. За этим последовал "обратный ход" маятника, который выразился в выбивании основных сил 79-й ОДШБр с ряда позиций к юго-востоку от Мирнограда. Тяжесть ситуации, в которой оказалась эта украинская часть, характеризуется сообщением в ее Telegram-канале от 23 сентября.
"Небольшой итог по ситуации на земле. В районе Мирнограда противник активно применяет КАБ по позициям бригады, что приводит к разрушению укреплений и затрудняет снабжение. Эвакуация раненых осложнена постоянными обстрелами. […] Боеприпасы поступают с перебоями, ротации не проводятся в полном объеме. На отдельных участках линия обороны удерживается малыми силами, что повышает риск прорыва", – гласит сообщение.
После серии неприятельских провалов на восточном фасе боев ВС РФ приступили к форсированному уничтожению "оборонительной архитектуры" противника у Мирнограда. Аналогичная ситуация складывается в соседнем Покровске, где активные действия наших штурмовиков создают риски дробления гарнизона города. То есть, в отличие от Покровска, ВСУ рискуют сразу получить условия, в которых их оборона грозит быть очаговой, где каждый мини-гарнизон будет вынужден действовать самостоятельно. Глядя на карту Мирнограда, становится очевидно, что русские войска могут отрезать южную часть города от северной. Единственное, на что может полагаться противник в такой ситуации, это лишь на сеть терриконов в восточной части города. Но, как видно из сообщения в канале 79-й ОДШБр, ВС РФ активно подключают авиацию, что пагубно сказывается на выживаемости украинских долговременных позиций.
Сдвиг на конфронтацию
Варшава работает над проектом закона, отменяющего уголовную ответственность для поляков, которые воюют на стороне Киева без одобрения министерства обороны Польши.
Само по себе наличие такой ответственности до недавних пор демонстрировало отстраненность Варшавы от конфликта. При этом в стране есть определенная социальная прослойка, готовая добровольно запрыгнуть в украинские окопы. Едва ли она большая, но она есть. И этих людей сдерживало польское законодательство. Теперь, учитывая агрессивный проукраинский выпад Трампа в ООН, ветер переменился. Да и у ВСУ пополнений брать практически неоткуда. Внутренний мобилизационный ресурс нужного объема "свежей крови" уже не дает. К этой законодательной инициативе добавляется то, что Польша уже начала прощупывать возможность выдворения украинцев призывного возраста домой для мобилизации.
"Мы уже давно говорим, что у нас тоже имеется возможность помочь украинской стороне в том, чтобы находящиеся в Польше граждане Украины, на которых распространяется воинская обязанность, вернулись на Украину", – сказал министр национальной обороны Польши Косиняк-Камыш еще в апреле прошлого года в интервью каналу Polsat.
Таким образом, Варшава в некотором роде сформировала базу для полноценной подпитки ВСУ. И она стоит, как описано выше, на "двух китах", где один – воинственно настроенные поляки, а второй – сами украинцы мобилизационного возраста. Вопрос, насколько этой базы хватит, остается открытым. Президент Польши Навроцкий, выступая на Генассамблее ООН, сообщил, что в стране находятся порядка 1 млн украинцев, но какой процент из них составляют подлежащие мобилизации на родине – неизвестно. Еще большей загадкой является вопрос о том, сколько поляков готовы поехать за билетом в "страну вечной охоты". Но так или иначе местные власти подобным образом хотят поддержать Киев.
Этим законопроектом Варшава пытается также и замаскировать отправку регулярных формирований Войска Польского в формате "отпускников/наемников". И эти "гастролеры" по всем документам могут никак формально не состоять на действительной военной службе.
