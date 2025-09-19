ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября

00:05 25.09.2025

ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 24 сентября в разрезе СВО. Русские войска полностью изолировали украинский гарнизон города Родинское от контакта с основными силами ВСУ в Покровске и Мирнограде. Польша планирует отменить уголовную ответственность для своих граждан за несогласованное с министерством обороны участие в боевых действиях на стороне Украины.



