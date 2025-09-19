Посол Афганистана прокомментировал идею США вернуться на Баграм

00:25 25.09.2025

Ни под каким предлогом: Захир Агбар возразил идее Трампа вернуться на Баграм

Посол Афганистана в Таджикистане прокомментировал заявление главы США Дональда Трампа о возвращении американских войск на аэродром Баграм



ДУШАНБЕ, 24 сен - Sputnik. Заявление президента США Дональда Трампа о возвращении контроля над базой Баграм стало предметом бурных дискуссий в Афганистане и зарубежных политических кругах.



Посол Афганистана в Таджикистане Мохаммад Захир Агбар заявил Sputnik Таджикистан, что передача военного аэродрома Соединенным Штатам не может быть оправдана ни под каким предлогом.



"Прежде всего, в Афганистане нет легитимного государства, способного создать необходимую гармонию между национальными, региональными и международными интересами, учитывая геополитическую чувствительность региона и стратегические интересы страны", - заявил Мохаммад Захир Агбар.



Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении восстановить американское военное присутствие в Афганистане, заявив, среди прочего, что если Кабул не вернет авиабазу Баграм "тем, кто ее построил", то есть США, может произойти что-то плохое.



Захир Агбар отметил, что такие заявления не могут быть случайными или внезапными, а представляют собой заранее спланированный план, отвечающий стратегическим и геополитическим интересам Вашингтона.



"Похоже, что "Талибан"* рассматривался как инструмент в этом направлении, поскольку еженедельная финансовая поддержка в размере почти 80 млн долларов с их стороны была направлена ​​на поддержание этой шаткой группировки на протяжении последних 4 лет", - сказал дипломат.



Тем временем глава штаба талибов* Кари Фасехуддин Фитрат ответил на заявление президента США, заявив, что "Талибан"* никому не уступит "ни пяди" своей территории.



Другие представители движения выступили с аналогичными формулировками. В социальных сетях талибов* развернулась антиамериканская кампания. Даже противники группировки в значительной степени отвергли слова Дональда Трампа.



Присутствие США в Баграме может служить геополитическим и стратегическим интересам Вашингтона, но никоим образом не интересам афганского народа или региона, заявил посол.



"Если "Талибан"* рассматривает это присутствие как гарантию своего дальнейшего правления, реалии говорят об обратном: некоторые афганцы могут временно приветствовать присутствие США из-за недовольства талибами*, но, с другой стороны, отреагирует значительная часть афганского и регионального населения, в результате чего будет спровоцировано и усилено соперничество. Страна вновь станет полем битвы внутренних войн и баталий внешней разведки", - сказал Мохаммад Захир Агбар.



Вашингтон добился бы более позитивных результатов, если бы вместо подобных решений попытался повлиять на политический процесс, создать инклюзивное и легитимное государство и обеспечить стабильность в Афганистане, добавил он.



"Установление безопасности и стабильности в Афганистане зависит от воли свободолюбивого и самостоятельного народа, плодотворного сотрудничества с международным сообществом, а не от внешнего давления, предвзятых целей или навязанных групп, зависимых от иностранцев", - сказал Мохаммад Захир Агбар.



Авиабаза Баграм - военный аэродром в Афганистане, расположенный в округе Баграм провинции Парван, к северу от Кабула, столицы страны.



Она была построена Советским Союзом и служила основной военной базой в Афганистане для советских ВВС с 1979 по 1989 год.



Во время американского присутствия в Афганистане с 2006 по 2021 год она была занята ВВС США - Трамп также ошибается насчет "тех, кто ее построил".



* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.