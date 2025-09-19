 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.09.2025
05:10  Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов бедных стран, "особенно горных и не имеющих выхода к морю"
03:53  В Киргизии на совещании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым задержаны 24 человека
02:59  Узбекистан в поисках оптимальной системы региональной безопасности, - Рустам Масалиев
01:53  Spectator: Трамп назвал действия Европы и Украины блефом
00:25  Посол Афганистана прокомментировал идею США вернуться на Баграм
00:05  ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября
Среда, 24.09.2025
23:12  Киргизия требует от Великобритании снятия санкций, - Виктория Панфилова
16:00  Архитектор антидемократии Питер Тиль - спаситель или могильщик Запада? - Олег Яновский
15:21  Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления стратегического партнерства
12:31  "Продкорпорация": Казахстан нацелен на расширение сотрудничества с Узбекистаном и странами ЦА
05:08  Сделки в Нью-Йорке. Казахстан купил 300 локомотивов, Узбекистан - 22 самолета
04:46  Президенты стран Центральной Азии выступили на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
04:19  Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Ответ главы ЦИК Киргизии
03:01  Всего за 18 дней в Европу: Китай осваивает "Ледовый Шелковый путь"
02:40  Грузия: под муниципальные выборы британцы готовят очередную революцию, - Мамука Кучава
00:05  ВС РФ вышли к реке Янчур и готовят удар по Гуляйполю - итоговая сводка Readovka за 23 сентября
Вторник, 23.09.2025
21:50  Трамп на Генассамблее ООН. Полный перевод разгромной речи
18:55  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
16:08  Массовое признание Палестины: почему сейчас? - Дмитрий Евстафьев
15:57  С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали
15:47  Зачем турецкие политики предлагают мифический "альянс" России и Китаю? - Юрий Кузнецов
13:51  Туркмения. Национальный Лидер поздравил Президента с Днем рождения
04:40  Будут ли продлевать бескомиссионные переводы? Ответ Нацбанка Киргизии
03:59  Токаев пытается реформировать ООН в интересах Казахстана, - Виктория Панфилова
02:05  Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет, - Тимофей Бордачев
01:30  Turkmen Serdar: Диалог с приставкой "плюс". Почему Япония унижает страны Центральной Азии?
01:14  ProFinance: Каким будет капитализм в США через 50 лет
00:05  ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября
Понедельник, 22.09.2025
23:24  Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков
23:05  Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие
22:12  Почти четверть американского импорта урана приходится на Казахстан, - Касым-Жомарт Токаев
18:21  Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков
11:36  Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана, - Виктория Панфилова
02:43  Зачем Европе миф о "вторжении" российских боевых самолетов, - Евгений Поздняков
01:33  Организация тюркских государств: "турецкий гамбит" без видимых перспектив, - Рустам Масалиев
01:21  Взгляд: США задумали "троянского коня" в Афганистане для России и Китая
01:13  Моди призвал жителей Индии отказаться от покупки зарубежных товаров
00:05  ВС РФ продолжают теснить противника на поле боя – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.09.2025
21:56  Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
12:51  Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, - Сергей Андреев
05:11  Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" (видео)
04:11  Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
02:54  EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
01:29  Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
00:05  Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
14:10  "Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
12:45  Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
00:25  Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения
00:18  SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана
00:05  ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Таджикистан   | 
Посол Афганистана прокомментировал идею США вернуться на Баграм
00:25 25.09.2025

Ни под каким предлогом: Захир Агбар возразил идее Трампа вернуться на Баграм
Посол Афганистана в Таджикистане прокомментировал заявление главы США Дональда Трампа о возвращении американских войск на аэродром Баграм

ДУШАНБЕ, 24 сен - Sputnik. Заявление президента США Дональда Трампа о возвращении контроля над базой Баграм стало предметом бурных дискуссий в Афганистане и зарубежных политических кругах.

Посол Афганистана в Таджикистане Мохаммад Захир Агбар заявил Sputnik Таджикистан, что передача военного аэродрома Соединенным Штатам не может быть оправдана ни под каким предлогом.

"Прежде всего, в Афганистане нет легитимного государства, способного создать необходимую гармонию между национальными, региональными и международными интересами, учитывая геополитическую чувствительность региона и стратегические интересы страны", - заявил Мохаммад Захир Агбар.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении восстановить американское военное присутствие в Афганистане, заявив, среди прочего, что если Кабул не вернет авиабазу Баграм "тем, кто ее построил", то есть США, может произойти что-то плохое.

Захир Агбар отметил, что такие заявления не могут быть случайными или внезапными, а представляют собой заранее спланированный план, отвечающий стратегическим и геополитическим интересам Вашингтона.

"Похоже, что "Талибан"* рассматривался как инструмент в этом направлении, поскольку еженедельная финансовая поддержка в размере почти 80 млн долларов с их стороны была направлена ​​на поддержание этой шаткой группировки на протяжении последних 4 лет", - сказал дипломат.

Тем временем глава штаба талибов* Кари Фасехуддин Фитрат ответил на заявление президента США, заявив, что "Талибан"* никому не уступит "ни пяди" своей территории.

Другие представители движения выступили с аналогичными формулировками. В социальных сетях талибов* развернулась антиамериканская кампания. Даже противники группировки в значительной степени отвергли слова Дональда Трампа.

Присутствие США в Баграме может служить геополитическим и стратегическим интересам Вашингтона, но никоим образом не интересам афганского народа или региона, заявил посол.

"Если "Талибан"* рассматривает это присутствие как гарантию своего дальнейшего правления, реалии говорят об обратном: некоторые афганцы могут временно приветствовать присутствие США из-за недовольства талибами*, но, с другой стороны, отреагирует значительная часть афганского и регионального населения, в результате чего будет спровоцировано и усилено соперничество. Страна вновь станет полем битвы внутренних войн и баталий внешней разведки", - сказал Мохаммад Захир Агбар.

Вашингтон добился бы более позитивных результатов, если бы вместо подобных решений попытался повлиять на политический процесс, создать инклюзивное и легитимное государство и обеспечить стабильность в Афганистане, добавил он.

"Установление безопасности и стабильности в Афганистане зависит от воли свободолюбивого и самостоятельного народа, плодотворного сотрудничества с международным сообществом, а не от внешнего давления, предвзятых целей или навязанных групп, зависимых от иностранцев", - сказал Мохаммад Захир Агбар.

Авиабаза Баграм - военный аэродром в Афганистане, расположенный в округе Баграм провинции Парван, к северу от Кабула, столицы страны.

Она была построена Советским Союзом и служила основной военной базой в Афганистане для советских ВВС с 1979 по 1989 год.

Во время американского присутствия в Афганистане с 2006 по 2021 год она была занята ВВС США - Трамп также ошибается насчет "тех, кто ее построил".

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758749100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената выступил на III Межпарламентском форуме государств Центральной Азии
- Исполнение поручений Президента по продовольственному самообеспечению: в Правительстве рассмотрели ход уборочной кампании 2025
- Готовность к отопительному сезону: Олжас Бектенов заслушал темпы исполнения поручений и акцентировал внимание на городах Уральск, Степногорск, Аягоз и Сатпаев
- В Астане прошло заседание Совета по молодежной политике при Президенте
- Борьба интеллектов: почему в ИИ вреда не меньше пользы
- Серик Жумангарин: акцент на микроэкономику предприятий позволит сохранить высокие темпы роста
- Кадровые перестановки
- Казахстан нацелен на расширение сотрудничества с Узбекистаном и странами Центральной Азии
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  