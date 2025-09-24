Spectator: Трамп назвал действия Европы и Украины блефом

01:53 25.09.2025

Ужасная новость для Киева: Трамп вскрыл блеф Европы и Зеленского - Spectator



Оуэн Мэтьюз

24 сентября 2025



Заявление президента США Дональда Трампа - это отказ от дальнейшего участия в урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет в своей статье обозреватель журнала The Spectator Оуэн Мэттьюз.



Так он прокомментировал вчерашнее заявление американского президента о том, что Украина при поддержке Европы может отвоевать утраченные территории.



"Неужели Дональд Трамп только что объявил о самом важном повороте во внешней политике за время своего президентства?.. Но на самом деле заявление Трампа - ужасная новость для Киева и будущего его военных усилий. Заявление Трампа - это не декларация поддержки Украины, а отказ Трампа от дальнейшего участия в мирном процессе. И последнее последствие заявления Трампа - это совершенно ясное заявление о том, что теперь он считает войну на Украине ответственностью Европы…



По сути, Трамп вскрыл блеф Европы и Зеленского. Ты говоришь, что можешь победить Путина? Ну что ж, приятель, дерзай!" - отмечает Мэттьюз, которого цитирует политобозреватель Владимир Корнилов.



Как передавало EADaily, Украина при поддержке Евросоюза может сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах. Об этом заявил после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.



Напомним, реалии таковы, что Россия сражается в одиночку с половиной мира и при этом наступает, и президент США Дональд Трамп наверняка об этом осведомлен. Об этом заявил в своем телеграм-канале политик Олег Царев. Так он прокомментировал вчерашнее заявление Трампа о том, что Украина при поддержке Европы может вернуть утраченные территории.



Trump has called Europe and Ukraine’s bluff

Owen Matthews

https://www.spectator.co.uk/

24 September 2025