Узбекистан в поисках оптимальной системы региональной безопасности, - Рустам Масалиев
02:59 25.09.2025

Узбекистан в поисках оптимальной системы региональной безопасности
25.09.2025 | Рустам МАСАЛИЕВ

На фоне успешно завершившихся в Белоруссии совместных с Россией стратегических учений "Запад-2025", на которых присутствовали военные из 23 стран, включая даже наблюдателей из трех членов НАТО – Венгрии, США и Турции, в узбекском информационном пространстве возобновились разговоры на предмет восстановления Ташкентом своего членства в ОДКБ, приостановленного им в 2012 году.

Подчеркнем, что именно в Узбекистане был заложен основательный фундамент ОДКБ: в мае 1992 года там подписали Договор o коллективной безопасности стран СНГ, впоследствии названный Ташкентским. В него первоначально вошли шесть государств – Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Главными целями данной организации стали укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. И хотя на сегодняшний день Ташкент не входит в ОДКБ, он все равно предпочитает активно сотрудничать с организацией и ее членами по ряду ключевых направлений.

Например, у Узбекистана заключены важные действующие двусторонние соглашения с Россией – Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве (1992 г.), Договор о дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях (1999 г.), Договор о стратегическом партнерстве (2004 г.), Договор о союзнических отношениях (2005 г.), Договор о развитии военно-технического сотрудничества (2017 г.), Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве (2022 г.) и т. д. По оценке местных специалистов, Ташкент получает самую современную военную технику из Москвы, сотни курсантов из Узбекистана обучаются в военно­-учебных заведениях России и т. п.

Очень тесные отношения Узбекистан связывают и с другим не менее важным членом ОДКБ Казахстаном. Между странами действуют такие документы, как Договор о вечной дружбе (1998 г.), Договор о стратегическом партнерстве (2013 г.), межправительственное Соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере (2018 г.), Договор о союзнических отношениях (2022 г.).

Всестороннее сотрудничество охватывает и узбекско-кыргызстанские отношения, базирующиеся на Договоре о вечной дружбе (1997 г.), Договоре о сотрудничестве в военной и военно-технической областях (2000), Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве (2023 г.).

В свою очередь, узбекско-таджикское взаимодействие зиждется на Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве (1993 г.), Договоре о вечной дружбе (2000 г.), Договоре о стратегическом партнерстве (2018 г.), Договоре о союзнических отношениях (2024 г.).

Ташкент также плотно сотрудничает еще с одним ведущим членом ОДКБ Беларусью, основной чего являются Декларация об укреплении дружбы и сотрудничества (1994 г.), Договор о сотрудничестве в военной сфере (2018 г.), Меморандум о сотрудничестве Академии Вооруженных сил Узбекистана и Военно-технического института Национальной гвардии Узбекистана с Военной академией Республики Беларусь (2018 г.).

В итоге по факту получается, что государства – участники данной организации стали ключевыми стратегическими партнерами и союзниками Узбекистана, что, по мнению ряда ведущих экспертов, позволяет надеяться на возврат Ташкентом статуса полноценного члена ОДКБ.

Правда, как показали блестяще проведенные белорусско-российские учения "Запад-2025" (с участием более чем 6 тыс. человек), европейские страны, отреагировавшие на них истерией и необоснованными обвинениями в якобы их агрессивности и подготовке к вооруженному конфликту, а затем тут же начавшимися учениями Iron Defender ("Железный защитник") с участием стран НАТО, явно не готовы к такому повороту событий и будут стараться сделать все возможное, чтобы навязать Узбекистану свои кабальные условия.

Глава Европейского совета Антониу Кошта с большим нетерпением ждет встречи с узбекистанским президентом Шавкатом Мирзиеевым, намеченной на 24 октября, во время которой у них будет возможность продолжить обмен мнениями по случаю подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Узбекистаном.

Исходя из официальной информации, новый документ создаст полноценный механизм для углубления торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области инвестиций, услуг и защиты интеллектуальной собственности. Он также направлен на упрощение торговых процедур, гармонизацию технических регламентов и ускорение таможенного оформления, что станет важным шагом на пути интеграции Узбекистана в глобальные процессы.

Как полагают некоторые местные дипломатические сотрудники, Ташкент, следуя принципам многовекторности, неизменно выступает за равноправное и уважительное сотрудничество со всеми партнерами – как на Востоке, так и на Западе – на основе принципов международного права, невмешательства и взаимной выгоды. В связи с этим Узбекистан не разделяет взгляды, предполагающие конфронтационные подходы, и считает, что любые вызовы современности должны решаться через диалог, а не конфронтацию. Собственно, поэтому руководство не рассматривает международные отношения как игру с нулевой суммой и не принимает участия в военно-политических блоках, а основным приоритетом для него является обеспечение устойчивого развития, стабильности и процветания Центральной Азии.

По мнению дипломатов, в обозначенных выше целях Ташкент продолжит укреплять партнерские связи с государствами разных регионов мира, избегая втягивания в геополитические противостояния.

Отсюда можно сделать вывод, что на данном этапе Узбекистан, настойчиво затягиваемый в европейскую "петлю" со всеми вытекающими негативными для государства последствиями, совсем не спешит с возвращением в ряды ОДКБ. Тем более что Москва, в отличие от коллективного Запада, ничего агрессивно не навязывает и открыто заявляет, что не ставит руководство страны перед геополитическим выбором. А двусторонний формат отношений с Россией в сфере военно-технического сотрудничества, включающий, в том числе, закупку вертолетов, самолетов, бронетехники, различных видов вооружения, а также создание предприятий по модернизации и ремонту бронетехники на территории Узбекистана, Ташкент вполне устраивает.

Тем не менее, по оценке авторитетных местных аналитиков, возвращение Ташкента в ОДКБ значительно усилило бы его возможности в сфере безопасности, особенно в условиях роста реально существующих угроз – международного терроризма и экстремизма, наркотрафика, незаконного оборота оружия и других. В частности, по словам старшего научного сотрудника Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшана Назарова, сейчас наибольшую угрозу государствам Центральной Азии, в том числе и Узбекистану, представляет усиливающийся потенциал филиала запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" – террористический "Вилаят Хорасан", угнездившийся на территории соседнего Афганистана, численность боевиков которой уже возросла до 6 тысяч подготовленных террористов.

В этом контексте главы МИД стран – членов ОДКБ уже неоднократно заявляли о целесообразности подключения Узбекистана и Туркменистана к деятельности организации на афганском направлении, выразив при этом обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане.

И хотя в Узбекистане "трезво и спокойно оценивают ситуацию", а также знают прекрасно о существовании "спящих" террористических и экстремистских ячеек, даже склоняющиеся к многовекторности политологи вовсю трубят по поводу того, что "если это будет большое сильное и скоординированное движение извне нескольких тысяч, то тогда может понадобиться помощь".

Как показали стратегические учения "Запад-2025" и сентябрьский саммит ШОС, в рамках ОДКБ есть мощные силы, которые способны такую помощь оказать.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758758340


