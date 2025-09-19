В Киргизии на совещании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым задержаны 24 человека

03:53 25.09.2025

Это семь налоговиков, шесть пограничников, семь работников фитосанитарной службы и четыре сотрудника весогабаритного контроля Минтранса.



Тема совещания - ситуация на КПП "Чалдовар - автодорожный" на границе с Казахстаном в Чуйской области. ГКНБ сообщает, что должностные лица создали схему по незаконному импорту товаров из стран ЕАЭС. Для этого использовались фиктивные документы.



Кроме того, спецслужба выяснила, что к схеме причастны депутат местного кенеша Чалдовара и гражданин Узбекистана. Последний использовал свои фирмы для контрабанды. Госкомитет утверждает, что эти лица постоянно давали взятки чиновникам, чтобы те закрывали глаза на незаконный ввоз.



Схема была такая: "толкачи" брали у фактических владельцев груза до $2 тыс за фуру с контрабандным товаром. Чиновники госорганов получали в качестве вознаграждения от 5 тыс до 7 тыс сомов.



Ташиев поручил уволить всех виновных, арестовать их имущество, установить всех причастных и взять их под стражу.



Также руководству страны будут даны представления о возможном увольнении руководителей госорганов.



