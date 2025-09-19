|В Киргизии на совещании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым задержаны 24 человека
03:53 25.09.2025
На совещании с Камчыбеком Ташиевым сотрудники ГКНБ задержали 24 человека
Это семь налоговиков, шесть пограничников, семь работников фитосанитарной службы и четыре сотрудника весогабаритного контроля Минтранса.
Тема совещания - ситуация на КПП "Чалдовар - автодорожный" на границе с Казахстаном в Чуйской области. ГКНБ сообщает, что должностные лица создали схему по незаконному импорту товаров из стран ЕАЭС. Для этого использовались фиктивные документы.
Кроме того, спецслужба выяснила, что к схеме причастны депутат местного кенеша Чалдовара и гражданин Узбекистана. Последний использовал свои фирмы для контрабанды. Госкомитет утверждает, что эти лица постоянно давали взятки чиновникам, чтобы те закрывали глаза на незаконный ввоз.
Схема была такая: "толкачи" брали у фактических владельцев груза до $2 тыс за фуру с контрабандным товаром. Чиновники госорганов получали в качестве вознаграждения от 5 тыс до 7 тыс сомов.
Ташиев поручил уволить всех виновных, арестовать их имущество, установить всех причастных и взять их под стражу.
Также руководству страны будут даны представления о возможном увольнении руководителей госорганов.
"Все будете сидеть в тюрьме, я лично проконтролирую". Камчыбек Ташиев жестко прошелся по чиновникам перед их задержанием на совещании.
Речь о 24 сотрудниках различных госорганов, которые подозреваются в причастности к контрабанде на КПП "Чалдовар".
Думаете на вас не будет управы? Будет, еще какая! Каждого из вас отправлю в тюрьму за то, что игнорируя закон, наносите ущерб государству. Я несколько раз предупреждал, говорил, просил, отправлял людей и арестовывал ваших коллег. Вы не перестали этим заниматься, наоборот, стало еще больше случаев. Ребята, пеняйте на себя. У вас есть родители, дети, родственники. Несмотря на это, вы нарушаете закон. Думали, что сойдет с рук? Что Ташиев скажет и забудет? Нет, мы все проверили и вот результат.
Берите всех под стражу, так как по ним у меня есть информация. Все готово? Машина на месте, спецназ готов?
Всех сегодня же уволить за причастность к коррупционной схеме и взять под стражу. Сейчас прямо, чтобы не уехали никуда. Проводите обыски в домах, офисах. Никто ни на кого не надейтесь, не ждите помощи ни откуда. Вам поможет только закон.
Также Ташиев поручил арестовать имущество подозреваемых.
Ташиев пообещал посадить главу Минтранса, если подтвердится информация о коррупции в министерстве
Глава ГКНБ на совещании заявил, что от подрядчиков поступают заявления о том, что руководство Минтранса берет деньги.
"Не дай бог, если подтвердится информация, посажу в тюрьму. Не думай, что я тебя пожалею. Мне все равно. Если я тебя посажу, другие руководители будут спокойно работать", - предупредил Ташиев Абсаттара Сыргабаева.