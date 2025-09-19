Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов бедных стран, "особенно горных и не имеющих выхода к морю"

05:10 25.09.2025

Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов наименее развитых стран

Объем финансирования развития со стороны международного сообщества по-прежнему не может покрыть потребности, заявил президент Таджикистана на ГА ООН



ДУШАНБЕ, 24 сен - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил на дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



В рамках мероприятия он заявил, что Национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 года полностью соответствует Целям устойчивого развития.



При этом глава страны выразил сожаление, что развивающиеся государства, особенно горные и не имеющие выхода к морю, сталкиваются со многими проблемами и трудностями в достижении этих целей.



"Уязвимые страны ощущают необходимость принятия серьезных мер по обеспечению финансирования и улучшению доступа к финансовым ресурсам. Несмотря на скоординированные усилия в этом направлении, объем финансирования развития со стороны международного сообщества по-прежнему не может удовлетворить потребности", - подчеркнул Рахмон.



Президент указал, что такая ситуация требует своевременного реагирования, выделения дополнительных средств и пересмотра подходов к международной финансовой системе.



По его словам, многие государства по-прежнему страдают от последствий экономических кризисов, COVID-19, стихийных бедствий и отсутствия продовольственной безопасности.



"Необходимо принять эффективные меры в области финансовой поддержки, включая списание задолженности", - сказал он.



В Нью-Йорке проходит заседание Генассамблеи ООН на высоком уровне в рамках 80-й сессии ГА, которая стартовала 9 сентября 2025-го и завершится 8 сентября следующего года.