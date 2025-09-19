|Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов бедных стран, "особенно горных и не имеющих выхода к морю"
05:10 25.09.2025
Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов наименее развитых стран
Объем финансирования развития со стороны международного сообщества по-прежнему не может покрыть потребности, заявил президент Таджикистана на ГА ООН
ДУШАНБЕ, 24 сен - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил на дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В рамках мероприятия он заявил, что Национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 года полностью соответствует Целям устойчивого развития.
При этом глава страны выразил сожаление, что развивающиеся государства, особенно горные и не имеющие выхода к морю, сталкиваются со многими проблемами и трудностями в достижении этих целей.
"Уязвимые страны ощущают необходимость принятия серьезных мер по обеспечению финансирования и улучшению доступа к финансовым ресурсам. Несмотря на скоординированные усилия в этом направлении, объем финансирования развития со стороны международного сообщества по-прежнему не может удовлетворить потребности", - подчеркнул Рахмон.
Президент указал, что такая ситуация требует своевременного реагирования, выделения дополнительных средств и пересмотра подходов к международной финансовой системе.
По его словам, многие государства по-прежнему страдают от последствий экономических кризисов, COVID-19, стихийных бедствий и отсутствия продовольственной безопасности.
"Необходимо принять эффективные меры в области финансовой поддержки, включая списание задолженности", - сказал он.
В Нью-Йорке проходит заседание Генассамблеи ООН на высоком уровне в рамках 80-й сессии ГА, которая стартовала 9 сентября 2025-го и завершится 8 сентября следующего года.