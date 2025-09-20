"Мисс Кыргызстана-2025" признана Аяна Расул кызы, а лучшим учителем - Элзат Асанова

13:25 25.09.2025

Звание "Мисс Кыргызстана-2025" в этом году завоевала Аяна Расул кызы. Она получила приз в 200 тыс сомов.



Гран-при досталось еще трем девушкам:



- Анара Эсенгельдиева (звание MISS KYRGYZSTAN UNIVERSE) будет представлять КР на конкурсе Miss Universe



- Медина Эрмекова (MISS KYRGYZSTAN GRAND INTERNATIONAL) поедет на конкурс Miss Grand International



- Сюзнна Уметова (MISS KYRGYZSTAN INTERNATIONAL) представит Кыргызстан на Miss International



Аяна - младшая сестра певицы Айгерим Расул кызы и дочь народного артиста Расула Маматкулова.



