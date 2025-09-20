Жогорку Кенеш самораспустился. Депутаты сохранят полномочия до избрания нового парламента 30 ноября

14:48 25.09.2025

Жогорку Кенеш принял решение о самороспуске



Бишкек (АКИpress) – Жогорку Кенеш 25 сентября принял постановление о самороспуске депутатов 7 созыва. Соответствующее предложение было вынесено инициативной группой депутатов, состоящей из 32 человек.



За проголосовали 84 депутата из зарегистрированных 89.



Депутат Улан Примов (Алайский округ) назвал две причины, которые необходимы для самороспуска:



- новый закон о выборах (новая система парламентских выборов)



- короткий период между выборами депутатов ЖК и президента.



Конституционный срок ЖК 7 созыва завершается в ноябре 2026 года. Президентские выборы планируются в январе 2027 года.



Проведение двух больших мероприятий параллельно может сказаться на общественно-политической стабильности, считают инициаторы.



После самороспуска ЖК президент должен подписать указ о назначении досрочных выборов депутатов парламента. Выборы состоятся по новой системе - 30 округов из которых мандаты получат по 3 депутата (2 мужчины и 1 женщина).



