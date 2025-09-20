|Жогорку Кенеш самораспустился. Депутаты сохранят полномочия до избрания нового парламента 30 ноября
14:48 25.09.2025
Жогорку Кенеш принял решение о самороспуске
Бишкек (АКИpress) – Жогорку Кенеш 25 сентября принял постановление о самороспуске депутатов 7 созыва. Соответствующее предложение было вынесено инициативной группой депутатов, состоящей из 32 человек.
За проголосовали 84 депутата из зарегистрированных 89.
Депутат Улан Примов (Алайский округ) назвал две причины, которые необходимы для самороспуска:
- новый закон о выборах (новая система парламентских выборов)
- короткий период между выборами депутатов ЖК и президента.
Конституционный срок ЖК 7 созыва завершается в ноябре 2026 года. Президентские выборы планируются в январе 2027 года.
Проведение двух больших мероприятий параллельно может сказаться на общественно-политической стабильности, считают инициаторы.
После самороспуска ЖК президент должен подписать указ о назначении досрочных выборов депутатов парламента. Выборы состоятся по новой системе - 30 округов из которых мандаты получат по 3 депутата (2 мужчины и 1 женщина).
Жогорку Кенеш 7 созыва сохраняет свои полномочия до избрания нового состава парламента, заявил спикер Нурланбек Тургунбек уулу.