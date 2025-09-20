Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента Алихана Жамсатова

15:39 25.09.2025

25 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента, сообщает Zakon.kz.



Им стал Алихан Жамсатов.



"Распоряжением главы государства Жамсатов Алихан Кайыргельдинович назначен заведующим Отделом государственного контроля Администрации президента Республики Казахстан", – сообщили в Акорде.



