Advance: Америка снова станет великой ...если Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу
16:16 25.09.2025

Advance Хорватия
25 сентября 2025

Бумажные тигры, холодные расчеты и золотой век: недавний разворот Трампа в вопросе Украины неправильно понимают и в Брюсселе, и в Москве. Цель - пусть проиграют все, кроме Америки
Advance: политика Трампа сродни бизнесу - плевать на всех, кроме Америки



Тон Трампа вновь резко изменился. Поддержка Украины, унижение России - эта амплитуда отнюдь не означает смену стратегии, пишет Advance. Его политика напоминает бизнес: делая громкие заявления, он прощупывает почву, потом поднимает цену и перекладывает бремя на других. Цель - чтоб только Америка выиграла.

Антун Роша

Резкое выступление Трампа на Генеральной ассамблее ООН, когда он назвал Россию "бумажным тигром" и заявил, что Украина может "вернуть все потерянные территории" при поддержке Европейского союза, а также его встреча с Владимиром Зеленским выглядят как (очередной) политический разворот. Действительно ли это настоящий поворот или только одно из "завихрений" в рамках тактической смены риторики, служащее краткосрочным целям Вашингтона? Ответ кроется в деталях, которые раскрыл сам Дональд Трамп: победа якобы возможна "с помощью Европейского союза", а не с новой американской поддержкой.

Контекст важен. После возвращения в Белый дом Дональд Трамп пообещал быстро закончить конфликт, а потом холодно сообщил Киеву, что у того "нет карт" для победы (вспомните встречу с Зеленским в Белом доме). Затем начался период заигрываний с идеей всеобъемлющего договора с Москвой. Теперь, после встречи в Нью-Йорке, тон Трампа снова резко изменился. Нравственная поддержка Украины, преуменьшение мощи России и тезис о "возвращении к первоначальным границам". Эта амплитуда не обязательно означает и смену стратегии. Политика Дональда Трампа зачастую напоминает бизнес: делая громкие заявления, он прощупывает почву, потом поднимает цену и перекладывает бремя на других.

Само выражение "бумажный тигр" входит в арсенал средств психологического давления и не имеет отношения к серьезному экономическому анализу. Реальность такова, что Россия, несмотря на санкции, не коллапсировала. Она переориентировала торговлю, положилась на собственные ресурсы и пошла на обширную военную мобилизацию экономики. Это не значит, что у России нет серьезных проблем и что она не несет расходы (они есть и будут только расти), но нарратив о скором крахе Москвы повторяется уже несколько лет, а краха все не происходит. Если цель риторики Дональда Трампа -поощрить европейские правительства, чтобы "они продержались еще немного", то стоит вспомнить, что именно Европа дороже всех платила и платит, страдая от дорогой энергии и инфляции.

Тут самый важный момент - слова Трампа о победе Киева "с помощью Европейского Союза". И то, что он не сказал, столь же важно, как и то, что он произнес вслух. Речи не идет о новом пакете американского финансирования, об отправке на Украину инструкторов, о спутниковой поддержке в том же формате, что и на начальном этапе вооруженного конфликта. Трамп не пообещал нового большого пакета санкций, который бы ввели США, а Европа поддержала бы. Упомянутые возможные пошлинные меры имеют смысл, только если Европейский союз единодушно их поддержит. Но политики Брюсселя и главных европейских столиц сейчас разрываются между необходимостью увеличивать оборонные бюджеты и необходимостью успокоить свой недовольный электорат.

Европа переходит к военной промышленной мобилизации очень медленно, и ее переполняют противоречия. Оборонные расходы растут, но производственные мощности (производство боеприпасов, бронетехники и средств ПВО) не развиваются с той скоростью, какой требует продолжительная война на истощение (а ее все чаще нам предсказывают!). Восточная часть Европейского союза требует ужесточения курса, а западная колеблется, видя реальное положение дел в промышленности. Если Вашингтон действительно хочет занять роль "поставщика для НАТО, а Европа пусть распоряжается", то груз войны и риск эскалации лягут именно на ЕС. И это в момент, когда народ устал.

Напряженность между НАТО и Россией на востоке Европы растет из-за инцидентов, которые неизбежны, когда границу фронта и границу ЕС разделяют буквально несколько сантиметров.

Трамп рвет и мечет: нашелся виновный в роковом поражении Украины

Похоже, окно для заключения мира (настоящего, без компромиссов и заморозок, которые никто не признает) захлопнулось. Сегодня все сводится к давлению: финансовому, промышленному, информационному и военному. В общем, кто продержится дольше. Однако у давления есть своя цена. Украину гложет демографическая и инфраструктурная эрозия. Россия все больше преобразуется в военную экономику с долгосрочными последствиями, а Европа вынуждена трансформировать свою энергетику и промышленность без дешевого газа…

В такой обстановке "поддержка" Трампом Киева звучит парадоксально. С одной стороны, он ободряет Украину, а с другой, ждет реальных действий прежде всего от Европы. Правда, это соответствует его старой мантре о том, что за все должны платить союзники. Если Украина победит, Трамп скажет, что это он подтолкнул Европу "к действиям". Если проиграет, то он скажет, что это Европа - "бумажный тигр", и все равно избежит расходов для США. В обоих случаях Вашингтон останется на большей дистанции от ситуации, чем прежде.

Москва, разумеется, не согласна с тем, что она "бумажный тигр", и говорит о свей стабильной экономике и контролируемой стратегии. Но интересно мнение части российских националистов, которые по-своему поняли заявление Трампа. Они увидели в нем знак того, что США отстраняются и перекладывают все на Европу, а это ослабит позицию Киева. Это мнение подтверждает, насколько неоднозначно риторический разворот понимается и в России. Если Вашингтон действительно останется в стороне, Москва рассчитывает на усиление разногласий внутри Европейского союза, а если Европа внезапно консолидируется, то московский расчет пойдет прахом.

Что дальше: Первый вариант: Трамп изменил риторику и не более. На фронте по-прежнему застой (местами где-то успешнее продвигаются русские, а где-то успешнее обороняются украинцы), а Европа пытается ускорить производство и сохранить единство. Второй вариант: Европа по-настоящему "поднатужится и даст больше денег, больше боеприпасов, ужесточит меры, и тогда конфликт станет еще дороже для всех его участников без гарантий поражения противника. Третий вариант: неожиданное возвращение идеи заморозки с серьезными уступками. Сегодня, к сожалению, первый и второй вариант выглядят вероятнее третьего.

Если ЕС превратится в военную экономику без стратегической автономии, то проиграет политика, но выиграет логистика. Но это совсем не европейский проект. Если же Европа попытается построить собственную архитектуру безопасности, то ей придется обуздать амбиции НАТО и найти подход к Москве, хотя Европа ранее сама перекрыла все каналы общения. В обоих случаях "разворот" Трампа меньше говорит об Украине и больше о перераспределении бремени внутри Запада.

Наконец, не похоже, чтобы это был последний разворот Трампа. Скорее Трамп сделал ставку на сиюминутное давление: на Москву, а в еще больше мере на Брюссель. Шанс на мир, как мы его еще недавно представляли, явно упущен, и теперь игра продлевается с более высокими ставками и меньшим контролем. А когда политика сводится к давлению, малые страны и простые люди платят дороже всех. Причем намного дольше, чем продолжается одно выступление в ООН.

Дональд Трамп в своей речи в ООН (да и много раз раньше) заявил, что США "входят в золотой век". Правда, ничто из того, что он привел в качестве подтверждения своего тезиса, этого не подтверждает. Особенно скачки на Уолл-Стрит, которыми он похвалился, ведь хорошо известно, что этот "золотой век" будет только для одного привилегированного процента. С геостратегической точки зрения США и стали державой, какой мы их знаем, именно благодаря превращению Европы в кровавые руины во время Второй мировой войны. Если история повторится, США снова смогут одержать колоссальную победу, и такое вполне возможно. Точно так же возможно (и обстановка вокруг это подтверждает), хотя и парадоксально с точки зрения здравого смысла, что Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758806160


