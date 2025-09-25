Advance: Америка снова станет великой ...если Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу

Advance Хорватия

25 сентября 2025



Бумажные тигры, холодные расчеты и золотой век: недавний разворот Трампа в вопросе Украины неправильно понимают и в Брюсселе, и в Москве. Цель - пусть проиграют все, кроме Америки

Advance: политика Трампа сродни бизнесу - плевать на всех, кроме Америки



