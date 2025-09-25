|"Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС
17:03 25.09.2025
25 сентября 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Строительство первой атомной станции малой мощности является ответственной миссией и здесь нет права на ошибку, заявил директор Агентства по атомной энергии ("Узатом") Азим Ахмедхаджаев на форуме World Atomic Week в Москве. Он добавил, что у Узбекистана в этом вопросе надежные партнеры, которые помогают преодолеть все сложности, передает с места события корреспондент Podrobno.uz.
"Это, конечно, ответственная миссия. Но у нас очень надежный партнер, который помогает проходить все этапы. Мы создали крепкую кооперацию, привлекая в том числе и зарубежных специалистов, чтобы не совершать ошибок. В таких проектах нет права на ошибку. Мы понимаем, что задача сложная, но осуществимая, и мы достойно ее пройдем", – заверил руководитель "Узатома".
Ахмедхаджаев напомнил, что президент Шавкат Мирзиеев поручил залить первый бетон на площадке первой узбекской АЭС уже в марте 2026 года. Он добавил, что все работы переформатированы и ведутся для достижения этой цели. В параллельном режиме осуществляется тесное взаимодействие с национальными и российскими регулирующими органами для получения всех необходимых лицензий и разрешений.
"Мы также активно работаем с МАГАТЭ, которое постоянно мониторит процесс реализации проекта для обеспечения его полного соответствия всем международным стандартам безопасности", – подчеркнул Ахмедхаджаев.
Он также сообщил, что Агентство по атомной энергии Узбекистана изучает возможность расширения масштабов работ на площадке будущей станции. В развитии атомных станций малой мощности (АСММ) он видит особые перспективы. В частности, они могут стать частью программы декарбонизации страны.
"Мы считаем, что у малых модульных реакторов хорошее будущее. Узбекистан в дальнейшем сможет стать площадкой для обмена опытом и подготовки кадров в этой сфере. АСММ также позволят децентрализовать производство электроэнергии в удаленных районах республики", – отметил глава "Узатома".
Также Ахмедхаджаев заявил, что население Узбекистана ждет запуска АЭС. По его словам, такая поддержка объясняется глубоким пониманием того, что данный проект имеет мультипликативный эффект: атомная станция принесет в регион не только электричество, но и активное развитие.
Ранее сообщалось, что проект строительства атомной электростанции в Узбекистане российской госкорпорацией "Росатом" расширен. Соответствующие договоренности достигнуты в этом году главами двух государств. Теперь, помимо двухблочной станции малой мощности будет построена двухблочная станция большой мощности.