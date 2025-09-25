"Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС

17:03 25.09.2025

25 сентября 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Строительство первой атомной станции малой мощности является ответственной миссией и здесь нет права на ошибку, заявил директор Агентства по атомной энергии ("Узатом") Азим Ахмедхаджаев на форуме World Atomic Week в Москве. Он добавил, что у Узбекистана в этом вопросе надежные партнеры, которые помогают преодолеть все сложности, передает с места события корреспондент Podrobno.uz.



