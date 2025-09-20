Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов

17:58 25.09.2025

В последнее время все больше иностранных криптоинвесторов обращает внимание на Казахстан. Текущий курс биткоина в долларах превысил показатель в 120 тысяч долларов, и у криптовалютных инвесторов есть отличная возможность приумножить свои накопления.



Выбор в пользу Казахстана не случаен - страна является крупнейшим цифровым центром в Центральной Азии. Кроме того, развитие таких технологий здесь происходит впечатляющими темпами.



Региональный криптоцентр Центральной Азии



Правительство страны прилагает огромные усилия для привлечения новых инвесторов. В начале 2025 года президент Казахстана заявил о необходимости активного развития криптовалютной инфраструктуры. Касым-Жомарт Токаев отметил глобальный переход к использованию цифровых активов и подчеркнул необходимость превращения страны в привлекательное место для криптоинвесторов.



В мае 2025 года был запущен пилотный проект "Крипто-сити", в котором планируется использование цифровых валют для оплаты товаров и услуг. Крупнейшие банки страны присоединились к инициативе президента. Карты этих банков будут привязаны напрямую к криптовалютным кошелькам, что позволит автоматически конвертировать актив в тенге и снимать с помощью банкоматов.



Идея создания криптогорода заключается в создании условий, в которых цифровые валюты будут полноценным и законным платежным средством. То есть с помощью популярных токенов можно будет:

- осуществлять покупки в магазинах;

- проводить заказы в кафе и ресторанах;

- покупать недвижимость и многое другое.



Естественно, такая дружественная среда станет магнитом для разработчиков новых криптовалют, IT-специалистов, разработчиков системы блокчейна, криптовалютных инвесторов. Более того, это придаст новый импульс для развития и диверсификации экономики.



Почему криптоинвесторы выбирают Казахстан



Казахстан активно поддерживает внедрение инновационных цифровых технологий, а это является одним из определяющих факторов для криптовалютных инвесторов. Для ведения подобного бизнеса в стране созданы все необходимые условия.



В первую очередь, разработана законодательная правовая база. Есть соответствующие нормы, которые регулируют процесс майнинга, операции с криптой. Важно отметить, что эти нормы весьма лояльны для участников рынка.



В Казахстане создан Международный финансовый центр "Астана" - особая экономическая зона, позволяющая таким криптовалютным платформам как Binance, безопасно и легально работать на территории страны.



Более того, правительство Казахстана предлагает особые условия для инвесторов. Если бизнесмен вкладывает в экономику страны более 300 тысяч долларов, то получает так называемую "золотую визу". Она подразумевает получение вида на жительство на срок до 10 лет.



Таким образом, правительство Казахстана всяческими способами предлагает криптоинвесторам оптимальные условия для ведения бизнеса. Статистика свидетельствует о том, что количество вложений в эту сферу стране растет из года в год. Позиции Казахстана, как инвестиционного хаба Центральной Азии постоянно укрепляются.