 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.09.2025
17:58  Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов
17:03  "Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС
16:16  Advance: Америка снова станет великой ...если Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу
15:39  Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента Алихана Жамсатова
14:48  Жогорку Кенеш самораспустился. Депутаты сохранят полномочия до избрания нового парламента 30 ноября
14:00  Spik.kz: Как религия и конкретно ислам изменили казахстанское общество?
13:25  "Мисс Кыргызстана-2025" признана Аяна Расул кызы, а лучшим учителем - Элзат Асанова
05:10  Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов бедных стран, "особенно горных и не имеющих выхода к морю"
03:53  В Киргизии на совещании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым задержаны 24 человека
02:59  Узбекистан в поисках оптимальной системы региональной безопасности, - Рустам Масалиев
01:53  Spectator: Трамп назвал действия Европы и Украины блефом
00:25  Посол Афганистана прокомментировал идею США вернуться на Баграм
00:05  ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября
Среда, 24.09.2025
23:12  Киргизия требует от Великобритании снятия санкций, - Виктория Панфилова
16:00  Архитектор антидемократии Питер Тиль - спаситель или могильщик Запада? - Олег Яновский
15:21  Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления стратегического партнерства
12:31  "Продкорпорация": Казахстан нацелен на расширение сотрудничества с Узбекистаном и странами ЦА
05:08  Сделки в Нью-Йорке. Казахстан купил 300 локомотивов, Узбекистан - 22 самолета
04:46  Президенты стран Центральной Азии выступили на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
04:19  Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Ответ главы ЦИК Киргизии
03:01  Всего за 18 дней в Европу: Китай осваивает "Ледовый Шелковый путь"
02:40  Грузия: под муниципальные выборы британцы готовят очередную революцию, - Мамука Кучава
00:05  ВС РФ вышли к реке Янчур и готовят удар по Гуляйполю - итоговая сводка Readovka за 23 сентября
Вторник, 23.09.2025
21:50  Трамп на Генассамблее ООН. Полный перевод разгромной речи
18:55  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
16:08  Массовое признание Палестины: почему сейчас? - Дмитрий Евстафьев
15:57  С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали
15:47  Зачем турецкие политики предлагают мифический "альянс" России и Китаю? - Юрий Кузнецов
13:51  Туркмения. Национальный Лидер поздравил Президента с Днем рождения
04:40  Будут ли продлевать бескомиссионные переводы? Ответ Нацбанка Киргизии
03:59  Токаев пытается реформировать ООН в интересах Казахстана, - Виктория Панфилова
02:05  Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет, - Тимофей Бордачев
01:30  Turkmen Serdar: Диалог с приставкой "плюс". Почему Япония унижает страны Центральной Азии?
01:14  ProFinance: Каким будет капитализм в США через 50 лет
00:05  ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября
Понедельник, 22.09.2025
23:24  Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков
23:05  Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие
22:12  Почти четверть американского импорта урана приходится на Казахстан, - Касым-Жомарт Токаев
18:21  Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков
11:36  Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана, - Виктория Панфилова
02:43  Зачем Европе миф о "вторжении" российских боевых самолетов, - Евгений Поздняков
01:33  Организация тюркских государств: "турецкий гамбит" без видимых перспектив, - Рустам Масалиев
01:21  Взгляд: США задумали "троянского коня" в Афганистане для России и Китая
01:13  Моди призвал жителей Индии отказаться от покупки зарубежных товаров
00:05  ВС РФ продолжают теснить противника на поле боя – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.09.2025
21:56  Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
12:51  Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, - Сергей Андреев
05:11  Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" (видео)
04:11  Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
02:54  EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
01:29  Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
00:05  Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
14:10  "Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
12:45  Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторовКак Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов
17:58 25.09.2025

В последнее время все больше иностранных криптоинвесторов обращает внимание на Казахстан. Текущий курс биткоина в долларах превысил показатель в 120 тысяч долларов, и у криптовалютных инвесторов есть отличная возможность приумножить свои накопления.

Выбор в пользу Казахстана не случаен - страна является крупнейшим цифровым центром в Центральной Азии. Кроме того, развитие таких технологий здесь происходит впечатляющими темпами.

Региональный криптоцентр Центральной Азии

Правительство страны прилагает огромные усилия для привлечения новых инвесторов. В начале 2025 года президент Казахстана заявил о необходимости активного развития криптовалютной инфраструктуры. Касым-Жомарт Токаев отметил глобальный переход к использованию цифровых активов и подчеркнул необходимость превращения страны в привлекательное место для криптоинвесторов.

В мае 2025 года был запущен пилотный проект "Крипто-сити", в котором планируется использование цифровых валют для оплаты товаров и услуг. Крупнейшие банки страны присоединились к инициативе президента. Карты этих банков будут привязаны напрямую к криптовалютным кошелькам, что позволит автоматически конвертировать актив в тенге и снимать с помощью банкоматов.

Идея создания криптогорода заключается в создании условий, в которых цифровые валюты будут полноценным и законным платежным средством. То есть с помощью популярных токенов можно будет:
- осуществлять покупки в магазинах;
- проводить заказы в кафе и ресторанах;
- покупать недвижимость и многое другое.

Естественно, такая дружественная среда станет магнитом для разработчиков новых криптовалют, IT-специалистов, разработчиков системы блокчейна, криптовалютных инвесторов. Более того, это придаст новый импульс для развития и диверсификации экономики.

Почему криптоинвесторы выбирают Казахстан

Казахстан активно поддерживает внедрение инновационных цифровых технологий, а это является одним из определяющих факторов для криптовалютных инвесторов. Для ведения подобного бизнеса в стране созданы все необходимые условия.

В первую очередь, разработана законодательная правовая база. Есть соответствующие нормы, которые регулируют процесс майнинга, операции с криптой. Важно отметить, что эти нормы весьма лояльны для участников рынка.

В Казахстане создан Международный финансовый центр "Астана" - особая экономическая зона, позволяющая таким криптовалютным платформам как Binance, безопасно и легально работать на территории страны.

Более того, правительство Казахстана предлагает особые условия для инвесторов. Если бизнесмен вкладывает в экономику страны более 300 тысяч долларов, то получает так называемую "золотую визу". Она подразумевает получение вида на жительство на срок до 10 лет.

Таким образом, правительство Казахстана всяческими способами предлагает криптоинвесторам оптимальные условия для ведения бизнеса. Статистика свидетельствует о том, что количество вложений в эту сферу стране растет из года в год. Позиции Казахстана, как инвестиционного хаба Центральной Азии постоянно укрепляются.

Источник - Курс биткоина в долларах
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758812280


Новости Казахстана
- Токаев обозначил позицию Казахстана по переговорам России и Украины
- Спикер Сената встретился с Председателем Государственного собрания Венгрии
- Закон "Об искусственном интеллекте" принял Мажилис во втором чтении
- Спикер Мажилиса встретился с председателем Государственного собрания Венгрии
- Олжас Бектенов обсудил с Председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кевером вопросы двустороннего сотрудничества
- Роман Скляр провел встречу c генеральным директором "SVEVIND Group" Вольфгангом Кроппом
- Новый Налоговый кодекс снизит административную нагрузку на бизнес
- Демпартия "Ак жол" требует понизить СНР по всей стране до 2%
- Ермек Кошербаев посетил социальные объекты Шымкента
- Серик Жумангарин выступил на Kazakhstan Growth Forum K25
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  