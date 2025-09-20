В Калмыкии стартовал III Международный буддийский форум

22:35 25.09.2025

25 сентября в Элисте открывается III Международный буддийский форум. Центральным событием торжественной церемонии станет авторский музыкальный спектакль "Кочевье народа" от известного режиссера и продюсера Андрея Болтенко и режиссера-постановщика открытия Олимпийских игр в Сочи.



Сюжет, вдохновленный калмыцким фольклором, оживет на 9 LED-экранах высотой 10 м, размещенных на фоне бескрайней степи. Благодаря мультимедийным технологиям перед зрителями откроется портал в мир истории Калмыкии и буддийской философии.



