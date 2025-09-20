|В Калмыкии стартовал III Международный буддийский форум
22:35 25.09.2025
В Элисте открывается III Международный буддийский форум
25 сентября в Элисте открывается III Международный буддийский форум. Центральным событием торжественной церемонии станет авторский музыкальный спектакль "Кочевье народа" от известного режиссера и продюсера Андрея Болтенко и режиссера-постановщика открытия Олимпийских игр в Сочи.
Сюжет, вдохновленный калмыцким фольклором, оживет на 9 LED-экранах высотой 10 м, размещенных на фоне бескрайней степи. Благодаря мультимедийным технологиям перед зрителями откроется портал в мир истории Калмыкии и буддийской философии.
Почетными гостями церемонии станут заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, шаджин-лама Калмыкии геше Тензин Чойдак, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Шолбан Кара-оол, представитель МИД России в городе Астрахани Олег Коломин. К зрителям обратятся представители духовенства приглашенных стран - участниц форума: Китая, Монголии, Шри-Ланки, Мьянмы, Камбоджи и Непала.
Созидательный потенциал форума, основанный на общности ценностей и стремлению к межкультурному диалогу, подчеркнут выступления Государственного хора Республики Калмыкия им. А.О.-Г. Цебекова и детского образцового показательного коллектива Эстрадного балета "Олимп".
III Международный буддийский форум пройдет в столице Калмыкии с 25 по 28 сентября и соберет гостей из почти 35 стран. В числе подтвердивших свое участие в работе масштабной площадки, объединяющей глобальное буддийское сообщество, - представители Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеша, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании. К событию присоединятся буддийские регионы России - Бурятия и Тува.
В рамках масштабной деловой программы эксперты сформируют общее видение буддийских ответов на самые актуальные вызовы современности. В числе тем дискуссий - буддизм в современных исследованиях и его философские аспекты, буддийская культура, история буддизма в странах Азии, сохранение института монашества, влияние буддизма на привлекательность внутреннего и международного туризма, практика традиционной медицины буддийских стран.
На полях культурной программы форума пройдет концерт народного артиста РФ Игоря Бутмана, "Музыкальное подношение Трем драгоценностям", а также международный фестиваль боевых искусств "Гармония силы и духа".
Всего организаторы подготовили свыше 50 мероприятий форума.