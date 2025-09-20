ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября

00:05 26.09.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 25 сентября в разрезе СВО. Русские войска начали операцию по логистической изоляции Северской группировки ВСУ. В британском городе Суиндон прогремел мощный взрыв в складском районе – в этом населенном пункте министр обороны страны Хили ранее анонсировал строительство крупного завода беспилотников. Немецкий военный концерн Rheinmetall планирует открыть еще один завод по производству боеприпасов вне территории Германии.



