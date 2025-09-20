|ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
00:05 26.09.2025
ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 25 сентября в разрезе СВО. Русские войска начали операцию по логистической изоляции Северской группировки ВСУ. В британском городе Суиндон прогремел мощный взрыв в складском районе – в этом населенном пункте министр обороны страны Хили ранее анонсировал строительство крупного завода беспилотников. Немецкий военный концерн Rheinmetall планирует открыть еще один завод по производству боеприпасов вне территории Германии.
Удар по артериям
Части 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ начали операцию по "перекрытию кислорода" Северской группировке ВСУ. Пока подразделения 25-й армии пробивают оборону неприятеля в Ямполе с целью выйти на коммуникации между Северском и Красным Лиманом на северном берегу реки Северский Донец, на южном берегу также разворачивается атака на логистику. А именно: из района села Серебрянка силы 3-й армии начали движение на запад в обход Северска. Такому маневру способствует полный контроль 25-й армии над северным берегом реки в Кременских лесах, что вынудило противника оставить прибрежную зону у Северска. Это создало предпосылки для движения на запад от Серебрянки с целью дальнейшей атаки на села Дроновка и Платоновка. Когда ВС РФ овладеют ими, логистическая артерия, обеспечивающая ВСУ в Северске со стороны Красного Лимана, выйдет из эксплуатации. То есть давление на этот маршрут снабжения противника ведется одновременно на двух участках, что резко ускоряет решение задачи.
В свою очередь, штурмовые подразделения 3-й армии выбили украинские силы из села Переездное южнее Северска, готовится штурм села Звановка. Эти действия означают, что началось движение на вторую логистическую артерию, обеспечивающую боеспособность украинских войск на Северском участке. Цель наших штурмовиков, занявших Переездное, – атаковать село Свято-Покровское. Там находится ключевой перекресток. Контроль над ним лишит противника в Северске возможности снабжаться со стороны Славянска по маршруту Николаевка – Рай-Александровка – Резниковка. Таким образом наши войска на северном и южном фасе Северского участка Краснолиманского направления намерены попросту задушить неприятеля.
Разумеется, лишившись указанных трасс, противник не останется полностью без снабжения. У него все еще будет коридор из проселочных дорог и полей к Северску западнее села Кривая Лука. Но пропускная способность такого маршрута даже при сухой погоде сравнительно мала. С наступлением осенней распутицы и ростом активности наших подразделений БПЛА ситуация с обеспечением у неприятеля в этом секторе станет критической.
Зарево над Суиндоном
В ночь на 25 сентября в британском городе Суиндон (юго-запад страны) взлетела на воздух складская зона. Кадры момента взрыва выглядят так, будто инцидент произошел на складе боеприпасов. И это отчасти так: министр обороны Британии Хили еще 16 сентября анонсировал создание производства БПЛА в Суиндоне. По информации UK Defence Journal, предприятие должно было начать работу в 2026 году.
Точных данных о том, планировалось ли размещение производства именно в районе происшествия, пока нет. Известно, что на заводе собирались изготавливать дроны TAKEEVER AR 3 и TAKEEVER AR 5 – изделия разведывательного и патрульного назначения, не являющиеся камикадзе. Притом фактические возможности данных БПЛА могут превышать заявленные. Тем не менее остается загадкой, что именно и почему взорвалось в Суиндоне этой ночью.
Милитаризация Европы
Немецкий военно-промышленный гигант Rheinmetall AG и правительство Румынии подписали меморандум о строительстве на территории республики производства артиллерийских боеприпасов. Начало строительства предприятия планируется весной 2026 года. Таким образом, Rheinmetall намерен развернуть производство боеприпасов и комплектующих уже в третьей стране за пределами ФРГ. Компания уже изготавливает артиллерийские боеприпасы в Венгрии и планирует запуск производства артиллерийского пороха в Румынии в 2026 году.
Важно отметить: как бы украинские пропагандисты ни возвышали роль FPV-дронов и ни утверждали, что они "могут заменить все", практика показывает обратное. Классические средства поражения остаются незаменимыми, особенно когда нужно немедленно открыть заградительный огонь. Если бы дроны были хоть наполовину настолько универсальны, как это рисуют спонсоры Украины, крупные заводы боеприпасов не строились бы в авральном режиме для кардинального увеличения выпуска.
Подтверждением служит и мнение начальника штаба сухопутных войск Франции Шилля. Еще в 2024 году он предсказывал, что эпоха FPV-дронов в их нынешнем виде завершится по мере совершенствования средств защиты, как пассивных (РЭБ и пр.), так и активных (кинетика). Это снизит эффективность и проводных, и беспроводных FPV.
Вчера, 24 сентября, главным событием дня стало окружение украинского гарнизона города Родинское на Покровском направлении.