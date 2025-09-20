 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 26.09.2025
00:05  ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Четверг, 25.09.2025
22:35  В Калмыкии стартовал III Международный буддийский форум
17:58  Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов
17:03  "Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС
16:16  Advance: Америка снова станет великой ...если Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу
15:39  Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента Алихана Жамсатова
14:48  Жогорку Кенеш самораспустился. Депутаты сохранят полномочия до избрания нового парламента 30 ноября
14:00  Spik.kz: Как религия и конкретно ислам изменили казахстанское общество?
13:25  "Мисс Кыргызстана-2025" признана Аяна Расул кызы, а лучшим учителем - Элзат Асанова
05:10  Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов бедных стран, "особенно горных и не имеющих выхода к морю"
03:53  В Киргизии на совещании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым задержаны 24 человека
02:59  Узбекистан в поисках оптимальной системы региональной безопасности, - Рустам Масалиев
01:53  Spectator: Трамп назвал действия Европы и Украины блефом
00:25  Посол Афганистана прокомментировал идею США вернуться на Баграм
00:05  ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября
Среда, 24.09.2025
23:12  Киргизия требует от Великобритании снятия санкций, - Виктория Панфилова
16:00  Архитектор антидемократии Питер Тиль - спаситель или могильщик Запада? - Олег Яновский
15:21  Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления стратегического партнерства
12:31  "Продкорпорация": Казахстан нацелен на расширение сотрудничества с Узбекистаном и странами ЦА
05:08  Сделки в Нью-Йорке. Казахстан купил 300 локомотивов, Узбекистан - 22 самолета
04:46  Президенты стран Центральной Азии выступили на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
04:19  Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Ответ главы ЦИК Киргизии
03:01  Всего за 18 дней в Европу: Китай осваивает "Ледовый Шелковый путь"
02:40  Грузия: под муниципальные выборы британцы готовят очередную революцию, - Мамука Кучава
00:05  ВС РФ вышли к реке Янчур и готовят удар по Гуляйполю - итоговая сводка Readovka за 23 сентября
Вторник, 23.09.2025
21:50  Трамп на Генассамблее ООН. Полный перевод разгромной речи
18:55  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
16:08  Массовое признание Палестины: почему сейчас? - Дмитрий Евстафьев
15:57  С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали
15:47  Зачем турецкие политики предлагают мифический "альянс" России и Китаю? - Юрий Кузнецов
13:51  Туркмения. Национальный Лидер поздравил Президента с Днем рождения
04:40  Будут ли продлевать бескомиссионные переводы? Ответ Нацбанка Киргизии
03:59  Токаев пытается реформировать ООН в интересах Казахстана, - Виктория Панфилова
02:05  Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет, - Тимофей Бордачев
01:30  Turkmen Serdar: Диалог с приставкой "плюс". Почему Япония унижает страны Центральной Азии?
01:14  ProFinance: Каким будет капитализм в США через 50 лет
00:05  ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября
Понедельник, 22.09.2025
23:24  Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков
23:05  Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие
22:12  Почти четверть американского импорта урана приходится на Казахстан, - Касым-Жомарт Токаев
18:21  Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков
11:36  Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана, - Виктория Панфилова
02:43  Зачем Европе миф о "вторжении" российских боевых самолетов, - Евгений Поздняков
01:33  Организация тюркских государств: "турецкий гамбит" без видимых перспектив, - Рустам Масалиев
01:21  Взгляд: США задумали "троянского коня" в Афганистане для России и Китая
01:13  Моди призвал жителей Индии отказаться от покупки зарубежных товаров
00:05  ВС РФ продолжают теснить противника на поле боя – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.09.2025
21:56  Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
12:51  Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, - Сергей Андреев
05:11  Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" (видео)
04:11  Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
02:54  EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
01:29  Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
00:05  Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
14:10  "Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
12:45  Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
00:05 26.09.2025

ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 25 сентября в разрезе СВО. Русские войска начали операцию по логистической изоляции Северской группировки ВСУ. В британском городе Суиндон прогремел мощный взрыв в складском районе – в этом населенном пункте министр обороны страны Хили ранее анонсировал строительство крупного завода беспилотников. Немецкий военный концерн Rheinmetall планирует открыть еще один завод по производству боеприпасов вне территории Германии.



Удар по артериям

Части 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ начали операцию по "перекрытию кислорода" Северской группировке ВСУ. Пока подразделения 25-й армии пробивают оборону неприятеля в Ямполе с целью выйти на коммуникации между Северском и Красным Лиманом на северном берегу реки Северский Донец, на южном берегу также разворачивается атака на логистику. А именно: из района села Серебрянка силы 3-й армии начали движение на запад в обход Северска. Такому маневру способствует полный контроль 25-й армии над северным берегом реки в Кременских лесах, что вынудило противника оставить прибрежную зону у Северска. Это создало предпосылки для движения на запад от Серебрянки с целью дальнейшей атаки на села Дроновка и Платоновка. Когда ВС РФ овладеют ими, логистическая артерия, обеспечивающая ВСУ в Северске со стороны Красного Лимана, выйдет из эксплуатации. То есть давление на этот маршрут снабжения противника ведется одновременно на двух участках, что резко ускоряет решение задачи.

В свою очередь, штурмовые подразделения 3-й армии выбили украинские силы из села Переездное южнее Северска, готовится штурм села Звановка. Эти действия означают, что началось движение на вторую логистическую артерию, обеспечивающую боеспособность украинских войск на Северском участке. Цель наших штурмовиков, занявших Переездное, – атаковать село Свято-Покровское. Там находится ключевой перекресток. Контроль над ним лишит противника в Северске возможности снабжаться со стороны Славянска по маршруту Николаевка – Рай-Александровка – Резниковка. Таким образом наши войска на северном и южном фасе Северского участка Краснолиманского направления намерены попросту задушить неприятеля.

Разумеется, лишившись указанных трасс, противник не останется полностью без снабжения. У него все еще будет коридор из проселочных дорог и полей к Северску западнее села Кривая Лука. Но пропускная способность такого маршрута даже при сухой погоде сравнительно мала. С наступлением осенней распутицы и ростом активности наших подразделений БПЛА ситуация с обеспечением у неприятеля в этом секторе станет критической.

Зарево над Суиндоном

В ночь на 25 сентября в британском городе Суиндон (юго-запад страны) взлетела на воздух складская зона. Кадры момента взрыва выглядят так, будто инцидент произошел на складе боеприпасов. И это отчасти так: министр обороны Британии Хили еще 16 сентября анонсировал создание производства БПЛА в Суиндоне. По информации UK Defence Journal, предприятие должно было начать работу в 2026 году.

Точных данных о том, планировалось ли размещение производства именно в районе происшествия, пока нет. Известно, что на заводе собирались изготавливать дроны TAKEEVER AR 3 и TAKEEVER AR 5 – изделия разведывательного и патрульного назначения, не являющиеся камикадзе. Притом фактические возможности данных БПЛА могут превышать заявленные. Тем не менее остается загадкой, что именно и почему взорвалось в Суиндоне этой ночью.

Милитаризация Европы

Немецкий военно-промышленный гигант Rheinmetall AG и правительство Румынии подписали меморандум о строительстве на территории республики производства артиллерийских боеприпасов. Начало строительства предприятия планируется весной 2026 года. Таким образом, Rheinmetall намерен развернуть производство боеприпасов и комплектующих уже в третьей стране за пределами ФРГ. Компания уже изготавливает артиллерийские боеприпасы в Венгрии и планирует запуск производства артиллерийского пороха в Румынии в 2026 году.

Важно отметить: как бы украинские пропагандисты ни возвышали роль FPV-дронов и ни утверждали, что они "могут заменить все", практика показывает обратное. Классические средства поражения остаются незаменимыми, особенно когда нужно немедленно открыть заградительный огонь. Если бы дроны были хоть наполовину настолько универсальны, как это рисуют спонсоры Украины, крупные заводы боеприпасов не строились бы в авральном режиме для кардинального увеличения выпуска.

Подтверждением служит и мнение начальника штаба сухопутных войск Франции Шилля. Еще в 2024 году он предсказывал, что эпоха FPV-дронов в их нынешнем виде завершится по мере совершенствования средств защиты, как пассивных (РЭБ и пр.), так и активных (кинетика). Это снизит эффективность и проводных, и беспроводных FPV.

Вчера, 24 сентября, главным событием дня стало окружение украинского гарнизона города Родинское на Покровском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758834300


